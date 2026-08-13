Хоккей возвращается! Вся информация о предсезонных турнирах КХЛ

Межсезонье КХЛ закончилось уже 1 августа, однако до сегодняшнего дня не было сыграно ни одного предсезонного турнира. 13 августа хоккей официально возвращается, Кубок Минска откроют «Сибирь» и «Адмирал».

В этом месяце пройдёт семь турниров, «Чемпионат» предлагает вам взглянуть на состав участников, расписание и регламент соревнований.

Кубок Минска (Минск)

Состав участников: «Динамо» Минск, «Металлург», «Шанхайские Драконы», «Сибирь», «Адмирал», «Сочи».

Расписание (время матчей московское):

13 августа, 15:00, «Сибирь» — «Адмирал».

13 августа, 19:00, «Динамо» Минск – «Шанхайские Драконы».

14 августа, 16:00, «Металлург» — «Шанхайские Драконы».

14 августа, 20:00, «Адмирал» — «Сочи».

15 августа, 13:00, «Сочи» — «Сибирь».

15 августа, 17:00, «Динамо» — «Металлург».

16 августа, 11:00, матч за пятое место.

16 августа, 15:00, матч за третье место.

16 августа, 19:00, финал.

Формат турнира не самый классический. В соревнованиях примут участие шесть команд, которые гарантированно проведут по три матча. Только каждый с каждым не сыграет, итоговое распределение мест перед решающей встречей будет произведено после двух матчей каждой из команд.

Кубок Республики Башкортостан (Уфа)

Состав участников: «Салават Юлаев», «Амур», «Лада», «Барыс».

Расписание (время матчей московское):

17 августа, 13:00, «Амур» — «Лада».

17 августа, 17:00, «Салават Юлаев» — «Барыс».

18 августа, 13:00, «Барыс» — «Амур».

18 августа, 17:00, «Салават Юлаев» — «Лада».

20 августа, 13:00, «Лада» — «Барыс».

20 августа, 17:00, «Салават Юлаев» — «Амур».

В 2025-м Кубок Республики Башкортостан не проводился, однако в этом году Уфа вновь примет гостей: «Ладу», «Барыс» и «Амур». Четыре команды выявят лучшего в круговом турнире.

Мемориал имени Ивана Ромазана (Магнитогорск)

Состав участников: «Металлург», «Трактор», «Салават Юлаев», «Лада», «Амур».

Расписание (время матчей московское):

25 августа, 13:00, «Салават Юлаев» — «Амур».

25 августа, 17:00, «Металлург» — «Трактор».

26 августа, 13:00, «Амур» — «Трактор».

26 августа, 17:00, «Металлург» — «Лада».

27 августа, 13:00, «Салават Юлаев» — «Трактор».

27 августа, 17:00, «Амур» — «Лада».

28 августа, 13:00, «Лада» — «Салават Юлаев».

28 августа, 17:00, «Металлург» — «Амур».

29 августа, 10:30, «Лада» — «Трактор».

29 августа, 14:30, «Металлург» — «Салават Юлаев».

В прошлом году знаменитый магнитогорский турнир прошёл еле заметно из-за состава участников. Во-первых, их было всего четыре, во-вторых, пришлось даже привлекать местную команду из ВХЛ. В этом году всё отлично – пять команд сыграют в один круг друг с другом и определят победителя. Дополнительных матчей не будет.

Турнир имени Николая Пучкова (Санкт-Петербург)

Состав участников: СКА, «Адмирал», «Барыс», СКА-ВМФ.

Расписание (время матчей московское):

27 августа, 14:00, СКА-ВМФ – «Адмирал».

27 августа, 19:00, СКА – «Барыс».

28 августа, 14:00, СКА-ВМФ – «Барыс».

28 августа, 19:00, СКА – «Адмирал».

29 августа, 14:00, «Барыс» — «Адмирал».

29 августа, 19:00, СКА – СКА-ВМФ.

В прошлом году турнир имени Николая Пучкова ограничился тремя участниками, в этом году состав увеличился за счёт местной команды ВХЛ. Пять матчей из шести пройдут с участием петербургских клубов.

Кубок Блинова (Омск)

Состав участников: «Авангард», «Локомотив», «Северсталь», «Нефтехимик», «Сибирь».

Расписание (время матчей московское):

26 августа, 12:00, «Локомотив» — «Нефтехимик».

26 августа, 16:30, «Авангард» — «Сибирь».

27 августа, 12:00, «Локомотив» — «Сибирь».

27 августа, 16:30, «Авангард» — «Северсталь».

28 августа, 16:30, «Северсталь» — «Нефтехимик».

29 августа, 12:00, «Сибирь» — «Нефтехимик».

29 августа, 16:30, «Авангард» — «Локомотив».

30 августа, 12:00, «Локомотив» — «Северсталь».

30 августа, 16:30, «Авангард» — «Нефтехимик».

31 августа, 10:00, «Сибирь» — «Северсталь».

Кубок Блинова сохранил тот же состав участников, что и год назад. Даже расписание матчей осталось почти таким же. В прошлом августе победу одержала «Северсталь», а игра между «Авангардом» и «Локомотивом» стала украшением турнира.

Кубок мэра Москвы (Москва)

Состав участников: «Спартак», ЦСКА, «Динамо» Минск, «Ак Барс», «Динамо» Москва, «Шанхайские Драконы», «Автомобилист», «Торпедо».

Расписание (время матчей московское):

27 августа, 15:00, «Ак Барс» — «Динамо» Минск.

27 августа, 19:30, ЦСКА – «Спартак».

28 августа, 12:00, «Автомобилист» — «Шанхайские Драконы».

28 августа, 15:30, «Динамо» Москва – «Торпедо».

28 августа, 19:30, победители первых матчей группы A («Ак Барс», «Динамо» Минск, ЦСКА, «Спартак»).

29 августа, 12:00, проигравшие в первых двух матчах группы B («Автомобилист», «Шанхайские Драконы», «Динамо» Москва, «Торпедо»).

29 августа, 15:00, победители первых двух матчей группы B («Автомобилист», «Шанхайские Драконы», «Динамо» Москва, «Торпедо»).

29 августа, 19:30, проигравшие в первых матчах группы A («Ак Барс», «Динамо» Минск, ЦСКА, «Спартак»).

30 августа, 12:00, матч третьих команд в группе.

30 августа, 14:00, матч четвёртых команд в группе.

30 августа, 15:30, матч вторых команд в группе.

30 августа, 19:30, матч первых команд в группе.

Формат традиционного московского турнира слегка запутанный. Расписание будет зависеть напрямую от результатов матчей, потому что после 1-го тура победители играют с победителями, а проигравшие с проигравшими. Финальный матч будет сыгран 30 августа в 19:30 – в нём сойдутся победители группы A и группы B. Каждая команда проведёт по три игры.