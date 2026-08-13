Провалившийся легионер СКА, новый лидер по зарплате. 11 самых дорогих игроков сезона КХЛ

Считать чужие деньги – дело неблагодарное. Но порой очень увлекательное. А его итоги частенько вызывают много споров – заслуженно ли тот или иной игрок получает такую зарплату или нет.

В этом тексте – 11 самых высокооплачиваемых хоккеистов предстоящего сезона КХЛ. И по сравнению с предыдущим годом в лиге появился не просто новый лидер – новый рекордсмен.

9-11. Сергей Толчинский («Металлург») / Максим Шалунов («Локомотив») / Даниил Исаев («Локомотив») — 80 млн рублей

Шалунов и Исаев попали в список из 10 игроков ярославцев, о перезаключении контрактов с которыми КХЛ заявила 31 мая и 1 июня. Однако о новых соглашениях этого дуэта с клубом было известно ещё в середине сезона – клуб отдельно сообщал о них в январе и феврале соответственно.

Вопросов по ценнику к обоим игрокам у болельщиков железнодорожников наверняка нет – один во второй раз подряд стал автором чемпионского гола, другой же был признан самым ценным игроком плей-офф, а перед этим подтвердил реноме одного из самых надёжных голкиперов лиги. Теперь именно они возглавляют список платёжной ведомости «Локомотива».

Максим Шалунов и Даниил Исаев Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Толчинский же вступает во второй и последний год по контракту с магнитогорцами, и ему такую высокую зарплату ещё предстоит оправдать. Первый сезон в «Металлурге» вышел непростым – тяжёлый старт, история с «проклятым домом» Никиты Хлыстова, многочисленные попытки Андрея Разина встроить Сергея в игру команды.

Затем форвард всё-таки пришёл в себя, однако выдавать стабильные отрезки у него не получалось – а ведь в новом чемпионате от Толчинского, больше которого в клубе зарабатывает лишь один игрок, точно будут ждать большего.

7-8. Константин Окулов / Дамир Шарипзянов (оба — «Авангард») — 85 млн рублей

Как и упомянутый выше дуэт из «Локомотива», эта пара из «Авангарда» отрабатывает каждую копейку. Для Окулова вот-вот начнётся второй полноценный сезон в Омске, и с точки зрения зарплаты для него ничего не поменяется – в прошлом чемпионате форвард заработал ровно столько же.

Претензий к нему среди фан-базы «ястребов» быть не может – Константин стал вторым бомбардиром лиги по итогам регулярного чемпионата, а также лучшим снайпером и вторым бомбардиром плей-офф, всего на два очка отстав от финалиста Кубка Гагарина Митчелла Миллера. Такой результативности Окулов не демонстрировал даже в лучшие годы в ЦСКА – а ведь кому-то казалось, что форвард уже не тот.

Про Шарипзянова писать и не приходится – за него всё говорит статус нового рекордсмена по очкам для защитников в рамках одной регулярки. Да и его значимость для «Авангарда» в целом сложно переоценить – Дамир уже не первый год является лидером омичей как на льду, так и в раздевалке.

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Этот год станет для капитана «ястребов» самым «хлебным» по пятилетнему контракту, который вступил в силу прошлым летом – после сезона-2026/2027 Шарипзянов будет получать меньше нынешних 85 млн.

5-6. Даниэль Спронг («Автомобилист») / Владимир Ткачёв («Металлург») — 90 млн рублей

Нидерландский хоккеист заключил новое соглашение с екатеринбургским клубом сразу же после обмена из ЦСКА в январе. Если по договору с армейцами его оклад составлял 75 млн, то на Урале Даниэль получил неплохую надбавку ещё до официального дебюта за клуб.

Вопросы к его рабочей этике впервые появились ещё до его приезда в Россию, но в «Автомобилисте» их пока практически не было – в плей-офф Спронг был безоговорочно лучшим игроком команды, которая выбыла из борьбы за Кубок Гагарина в первом же раунде. Если нападающий продолжит в том же духе и под руководством Алексея Кудашова, в зарплатную ведомость никто даже и не посмотрит.

Даниэль Спронг Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

С новоиспечённым самым дорогим хоккеистом «Металлурга» ситуация немного иная – если в регулярном сезоне Ткачёв блистал в тройке с Романом Канцеровым и Дмитрием Силантьевым, то в Кубке Гагарина после травмы последнего вклада Владимира явно не хватило. В новом сезоне Силантьев вернётся, но при этом уже не будет Канцерова – а как они сработаются с Нэйтаном Тоддом, ещё предстоит проверить.

В прошлом году из-за расторжения контракта с «Авангардом» Ткачёв пошёл на небольшую скидку – тогда он обошёлся «сталеварам» в 60 млн. А вот в контрактный год магнитогорцы выплатят ему все 90.

4. Рокко Гримальди (СКА) — 92 млн рублей

Пожалуй, первый и единственный игрок в этом списке, который даже близко не отрабатывает потраченные на него деньги. В первом сезоне в КХЛ Гримальди получал точно такую же зарплату – и закончил регулярку лишь четвёртым бомбардиром команды Игоря Ларионова.

Однако если в гладкой части чемпионата неудачи американца можно было списать на тяжёлую адаптацию, а где-то — даже на банальное невезение, то в плей-офф случился настоящий провал – ни одного очка и «-4» за четыре матча, следствием которых стал пропуск решающей игры серии с ЦСКА, ставшей для армейцев с берегов Невы последней.

В последний год по этому контракту в Северной столице вправе ждать от Рокко не только полной отработки предстоящего сезона, но и возвращения долга за первый. В отличие от пришедшего вместе с ним Джо Бландизи, который уже покинул СКА, Гримальди свой второй шанс в Петербурге всё-таки получит.

2-3. Майкл Маклауд («Авангард») / Александр Хмелевски («Ак Барс») — 95 млн рублей

Канадский центрфорвард «Авангарда», который вчера получил самое большое отстранение от Федерации хоккея Канады среди всех фигурантов секс-скандала из молодёжной сборной 2018 года, заработал и огромную прибавку к зарплате по сравнению с предыдущим сезоном – Маклауд оказался в плюсе аж на 40 млн. К слову, столько же он заработает и в чемпионате-2027/2028.

Вместе с Окуловым и Шарипзяновым Майкл входит в число ключевых игроков «ястребов» и наверняка продолжит оставаться им и в будущем – тем более что в 28 лет у него ещё есть пространство для дальнейшего прогресса.

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Хмелевски, который пополнил состав «Ак Барса» по ходу прошлого сезона, в новом сезоне придётся посложнее – после того как Казань покинуло большое количество лидеров, на плечи Александра ляжет ещё большая ответственность. Впрочем, и зарабатывать теперь он будет гораздо больше остальных одноклубников – столько, сколько не зарабатывал ещё ни в одном отдельно взятом чемпионате в России.

1. Александр Барабанов («Автомобилист») — 124 млн рублей

Если учитывать базовую зарплату самого высокооплачиваемого хоккеиста КХЛ, то зарплатой Александра никого не удивить – в прошлом сезоне те же 100 млн получил Шелдон Ремпал, а ещё несколько лет назад Владимир Ткачёв за один год заработал аж на целый миллион больше. Да и сам Барабанов после переезда в Екатеринбург поднялся в зарплате «всего» на 5 млн, перепрыгнув со второго места в списке самых дорогих игроков лиги на первое.

Но благодаря «рекламным деньгам» новичок «Автомобилиста» станет хоккеистом с самой высокой гарантированной зарплатой в эпоху жёсткого потолка – предыдущий рекордсмен Вадим Шипачёв в первом после введения строгих ограничений сезоне-2020/2021 получил на 4 млн меньше.

Александр Барабанов в матче с «Автомобилистом» Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Переформулирую известную фразу – игрок стоит столько, сколько за него готов заплатить клуб. В Екатеринбурге, по всей видимости, очень верят в способности Александра, ведь такой контракт ему выдали сразу на два года. Вот только ещё ни одна команда КХЛ (опять же, в эпоху жёсткого потолка) не брала кубок с игроком за 100+ млн.

С другой стороны, всё когда-то происходит впервые.

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