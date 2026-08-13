15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

11 самых дорогих игроков сезона-2026/2027 в КХЛ, Барабанов, Гримальди, Шарипзянов, Окулов, Исаев, Шалунов, Хмелевски

Провалившийся легионер СКА, новый лидер по зарплате. 11 самых дорогих игроков сезона КХЛ
Дмитрий Сторожев
11 самых дорогих игроков сезона КХЛ
Комментарии
Не все оправдывают потраченные на них средства.

Считать чужие деньги – дело неблагодарное. Но порой очень увлекательное. А его итоги частенько вызывают много споров – заслуженно ли тот или иной игрок получает такую зарплату или нет.

В этом тексте – 11 самых высокооплачиваемых хоккеистов предстоящего сезона КХЛ. И по сравнению с предыдущим годом в лиге появился не просто новый лидер – новый рекордсмен.

9-11. Сергей Толчинский («Металлург») / Максим Шалунов («Локомотив») / Даниил Исаев («Локомотив») — 80 млн рублей

Шалунов и Исаев попали в список из 10 игроков ярославцев, о перезаключении контрактов с которыми КХЛ заявила 31 мая и 1 июня. Однако о новых соглашениях этого дуэта с клубом было известно ещё в середине сезона – клуб отдельно сообщал о них в январе и феврале соответственно.

Вопросов по ценнику к обоим игрокам у болельщиков железнодорожников наверняка нет – один во второй раз подряд стал автором чемпионского гола, другой же был признан самым ценным игроком плей-офф, а перед этим подтвердил реноме одного из самых надёжных голкиперов лиги. Теперь именно они возглавляют список платёжной ведомости «Локомотива».

Максим Шалунов и Даниил Исаев

Максим Шалунов и Даниил Исаев

Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Толчинский же вступает во второй и последний год по контракту с магнитогорцами, и ему такую высокую зарплату ещё предстоит оправдать. Первый сезон в «Металлурге» вышел непростым – тяжёлый старт, история с «проклятым домом» Никиты Хлыстова, многочисленные попытки Андрея Разина встроить Сергея в игру команды.

Затем форвард всё-таки пришёл в себя, однако выдавать стабильные отрезки у него не получалось – а ведь в новом чемпионате от Толчинского, больше которого в клубе зарабатывает лишь один игрок, точно будут ждать большего.

7-8. Константин Окулов / Дамир Шарипзянов (оба — «Авангард») — 85 млн рублей

Как и упомянутый выше дуэт из «Локомотива», эта пара из «Авангарда» отрабатывает каждую копейку. Для Окулова вот-вот начнётся второй полноценный сезон в Омске, и с точки зрения зарплаты для него ничего не поменяется – в прошлом чемпионате форвард заработал ровно столько же.

Претензий к нему среди фан-базы «ястребов» быть не может – Константин стал вторым бомбардиром лиги по итогам регулярного чемпионата, а также лучшим снайпером и вторым бомбардиром плей-офф, всего на два очка отстав от финалиста Кубка Гагарина Митчелла Миллера. Такой результативности Окулов не демонстрировал даже в лучшие годы в ЦСКА – а ведь кому-то казалось, что форвард уже не тот.

Про Шарипзянова писать и не приходится – за него всё говорит статус нового рекордсмена по очкам для защитников в рамках одной регулярки. Да и его значимость для «Авангарда» в целом сложно переоценить – Дамир уже не первый год является лидером омичей как на льду, так и в раздевалке.

Помочь команде в начале сезона он не сможет:
Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов пропустит начало регулярного чемпионата КХЛ

Этот год станет для капитана «ястребов» самым «хлебным» по пятилетнему контракту, который вступил в силу прошлым летом – после сезона-2026/2027 Шарипзянов будет получать меньше нынешних 85 млн.

5-6. Даниэль Спронг («Автомобилист») / Владимир Ткачёв («Металлург») — 90 млн рублей

Нидерландский хоккеист заключил новое соглашение с екатеринбургским клубом сразу же после обмена из ЦСКА в январе. Если по договору с армейцами его оклад составлял 75 млн, то на Урале Даниэль получил неплохую надбавку ещё до официального дебюта за клуб.

Вопросы к его рабочей этике впервые появились ещё до его приезда в Россию, но в «Автомобилисте» их пока практически не было – в плей-офф Спронг был безоговорочно лучшим игроком команды, которая выбыла из борьбы за Кубок Гагарина в первом же раунде. Если нападающий продолжит в том же духе и под руководством Алексея Кудашова, в зарплатную ведомость никто даже и не посмотрит.

Даниэль Спронг

Даниэль Спронг

Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

С новоиспечённым самым дорогим хоккеистом «Металлурга» ситуация немного иная – если в регулярном сезоне Ткачёв блистал в тройке с Романом Канцеровым и Дмитрием Силантьевым, то в Кубке Гагарина после травмы последнего вклада Владимира явно не хватило. В новом сезоне Силантьев вернётся, но при этом уже не будет Канцерова – а как они сработаются с Нэйтаном Тоддом, ещё предстоит проверить.

В прошлом году из-за расторжения контракта с «Авангардом» Ткачёв пошёл на небольшую скидку – тогда он обошёлся «сталеварам» в 60 млн. А вот в контрактный год магнитогорцы выплатят ему все 90.

4. Рокко Гримальди (СКА) — 92 млн рублей

Пожалуй, первый и единственный игрок в этом списке, который даже близко не отрабатывает потраченные на него деньги. В первом сезоне в КХЛ Гримальди получал точно такую же зарплату – и закончил регулярку лишь четвёртым бомбардиром команды Игоря Ларионова.

Однако если в гладкой части чемпионата неудачи американца можно было списать на тяжёлую адаптацию, а где-то — даже на банальное невезение, то в плей-офф случился настоящий провал – ни одного очка и «-4» за четыре матча, следствием которых стал пропуск решающей игры серии с ЦСКА, ставшей для армейцев с берегов Невы последней.

Какие перспективы у СКА и остальных клубов Запада в новом сезоне?
Спад «Локомотива», прогресс ЦСКА, последний шанс Ларионова. Разбор команд Запада КХЛ
Спад «Локомотива», прогресс ЦСКА, последний шанс Ларионова. Разбор команд Запада КХЛ

В последний год по этому контракту в Северной столице вправе ждать от Рокко не только полной отработки предстоящего сезона, но и возвращения долга за первый. В отличие от пришедшего вместе с ним Джо Бландизи, который уже покинул СКА, Гримальди свой второй шанс в Петербурге всё-таки получит.

2-3. Майкл Маклауд («Авангард») / Александр Хмелевски («Ак Барс») — 95 млн рублей

Канадский центрфорвард «Авангарда», который вчера получил самое большое отстранение от Федерации хоккея Канады среди всех фигурантов секс-скандала из молодёжной сборной 2018 года, заработал и огромную прибавку к зарплате по сравнению с предыдущим сезоном – Маклауд оказался в плюсе аж на 40 млн. К слову, столько же он заработает и в чемпионате-2027/2028.

Вместе с Окуловым и Шарипзяновым Майкл входит в число ключевых игроков «ястребов» и наверняка продолжит оставаться им и в будущем – тем более что в 28 лет у него ещё есть пространство для дальнейшего прогресса.

Полный вердикт по канадской молодёжке:
Официально
Федерация хоккея Канады вынесла решение по делу оправданных хоккеистов молодёжной команды

Хмелевски, который пополнил состав «Ак Барса» по ходу прошлого сезона, в новом сезоне придётся посложнее – после того как Казань покинуло большое количество лидеров, на плечи Александра ляжет ещё большая ответственность. Впрочем, и зарабатывать теперь он будет гораздо больше остальных одноклубников – столько, сколько не зарабатывал ещё ни в одном отдельно взятом чемпионате в России.

1. Александр Барабанов («Автомобилист») — 124 млн рублей

Если учитывать базовую зарплату самого высокооплачиваемого хоккеиста КХЛ, то зарплатой Александра никого не удивить – в прошлом сезоне те же 100 млн получил Шелдон Ремпал, а ещё несколько лет назад Владимир Ткачёв за один год заработал аж на целый миллион больше. Да и сам Барабанов после переезда в Екатеринбург поднялся в зарплате «всего» на 5 млн, перепрыгнув со второго места в списке самых дорогих игроков лиги на первое.

Но благодаря «рекламным деньгам» новичок «Автомобилиста» станет хоккеистом с самой высокой гарантированной зарплатой в эпоху жёсткого потолка – предыдущий рекордсмен Вадим Шипачёв в первом после введения строгих ограничений сезоне-2020/2021 получил на 4 млн меньше.

Александр Барабанов в матче с «Автомобилистом»

Александр Барабанов в матче с «Автомобилистом»

Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Переформулирую известную фразу – игрок стоит столько, сколько за него готов заплатить клуб. В Екатеринбурге, по всей видимости, очень верят в способности Александра, ведь такой контракт ему выдали сразу на два года. Вот только ещё ни одна команда КХЛ (опять же, в эпоху жёсткого потолка) не брала кубок с игроком за 100+ млн.

С другой стороны, всё когда-то происходит впервые.

Телеграм-канал автора о российском и зарубежном хоккее.
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android