Дело Ружички и всё о трансферах в КХЛ. Интервью с главным агентом легионеров

Один из самых известных агентов Алёша Пилко, специализирующийся в КХЛ на работе с легионерами, на днях трудоустроил нападающего Адама Ружичку в «Автомобилист», решив все вопросы со «Спартаком».

В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Пилко рассказал обо всех интересных подробностях этой сделки, а также поведал о делах других своих клиентов, которые на сегодняшний день, в отличие от Ружички, остаются на рынке свободных агентов.

«Договориться со «Спартаком» очень сложно, но наконец-то мы все идём дальше»

— Насколько трудоёмким и длительным получился процесс решения вопроса с Адамом Ружичкой и «Спартаком»?

— Сами понимаете, как сложно договориться со «Спартаком». Но благодаря выдержке и большому терпению достигнут результат, который устроил все стороны. Мировое соглашение подписано. Длилось это больше недели, однако шаг за шагом мы пришли к концу всей истории.

— Как в итоге получилось договориться, о каких деталях можете рассказать?

— Все вопросы урегулировали вместе, встречались с руководителем «Спартака». «Автомобилисту» спасибо за желание привезти к себе Адама, а также за поддержку. Хочу сказать, что во время процесса не было ни одного слова в публичном пространстве ни от нас, ни от клуба. Так что вся информация, которая появлялась в прессе — это только инсайды и догадки людей. Аналогично могу сказать и про цифры и суммы, о которых пишут в СМИ.

— Варианты с отъездом словацкого форварда в Европу или Северную Америку рассматривали?

— У нас был вариант с переездом в Швейцарию и в НХЛ, работа велась. После Олимпиады вся эта ситуация неудачно повлияла на нас, но мы довольны итоговым вариантом с Екатеринбургом. И клуб тоже доволен. Сразу после подписания контракта Максим Рябков (директор «Автомобилиста». — Прим. «Чемпионата») и Адам провели совместный созвон. Я в нём тоже поучаствовал.

Адам Ружичка Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Хорошо, когда итог устраивает абсолютно все стороны.

— Послушайте, всё действительно сделано удачно и выгодно для всех сторон. Повторюсь, договориться со «Спартаком» очень сложно, однако наконец-то мы все идём дальше. Я доволен, что эта история закончилась. Отдельно хочу поблагодарить своих друзей из юридической компании SILA International Lawyers за максимальную поддержку на всех этапах процесса: от начала и до мирового соглашения.

— Согласны, что Ружичка способен придать дополнительного мастерства и техничности своей новой команде?

— Адам Ружичка — центральный нападающий уровня НХЛ, на Олимпиаде в этом все убедились, он всем всё доказал. Вместе с Даниэлем Спронгом они должны составить один из главных атакующих дуэтов в КХЛ. Посмотрим, как будет выглядеть в итоге, скоро узнаем. Но на бумаге сильнее атакующей связки в лиге нет.

«С Рыбаром получилось не очень красиво, но это бизнес. Гуску рассматривали в московском «Динамо»

— Расскажите, какие новости есть по вашим клиентам-вратарям Адаму Гуске и Патрику Рыбару? Идёт активный поиск команд для словаков?

— Мы активно ищем подходящие варианты в Европе и России. Оба тренируются. Патрик Рыбар был вместе с «Шанхайскими Драконами» в начале их сборов в Минске. Контракт с ним расторгли, получилось не очень красиво, но это бизнес, поэтому мы идём дальше. Он иностранный вратарь высокого уровня, выигрывал бронзовую медаль Олимпиады. Уверен, что у Рыбара, как и у Адама Гуски, всё получится. Гуску рассматривали в московском «Динамо», однако там решили идти дальше с российскими вратарями.

Патрик Рыбар Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— В статусе неограниченно свободного агента находится и форвард Борна Рендулич. Он хочет продолжить выступления в КХЛ?

— По Борне вопрос решается, у этого форварда 20 голов и 24 результативные передачи в прошлом сезоне, правый хват, большой рост. На данный момент сложно найти лучший вариант. Скоро будут новости.

— Шведский защитник Фредрик Классон залечил травму и готов к новому вызову в нашей лиге?

— Я отправил нескольким генеральным менеджерам видео с тренировками Фредрика как на льду, так и в зале. Восстановление Классона после травмы прошло отлично, скоро мы должны договориться с командой КХЛ. Фредрик — хорошо обученный защитник. Мы найдём ему достойный вариант.

— Можете сказать, чем сейчас занят Рид Буше?

— Он тренируется и занимается семейными делами.

«Высококачественные хоккеисты из-за роста зарплат в Северной Америке плохо рассматривают варианты с Россией»

— Как вы в целом оцените нынешний легионерский рынок для КХЛ: он стал лучше или хуже и сложнее?

— Высококачественные хоккеисты из-за роста зарплат в Северной Америке плохо рассматривают варианты с Россией. Ситуация в СМИ и критика в некоторых странах тоже не помогают, а играют против. Однако я продолжаю ежедневно работать. Например, привёз в «Трактор» норвежского вратаря Хенрика Хёукеланна, который стал лучшим голкипером прошедшего чемпионата мира. Постараюсь привезти ещё ребят подобного уровня.

— В Северной Америке и Европе есть достойные кандидаты, которые в ближайшей перспективе могут усилить клубы КХЛ?

— Есть. Только таких и ищем. Как только смогу и успею убедить их приехать в КХЛ, так и подпишу в соответствующие команды.

— Условия и контракты у иностранцев в России по-прежнему лучшие в Европе?

— Да. Но контракты в Северной Америке на данный момент выше всех. Такова наша реальность на сегодняшний день.