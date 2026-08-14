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Главные новости в хоккее за 13 августа 2026 года, что происходит в КХЛ, ключевые события в лиге, назначения, увольнения

«Трактор» подписал экс-игрока НХЛ, в Минске объявили тренерский штаб. Итоги дня в хоккее
Егор Торишный
Главные новости в хоккее за 13 августа 2026 года
Комментарии
«Адмирал» нанёс поражение «Сибири» на старте Кубка Минска, «Сочи» представил генерального директора.

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 13 августа.

Минское «Динамо» огласило тренерский штаб на сезон-2026/2027 КХЛ

ХК «Динамо» Минск огласил тренерский штаб на сезон-2026/2027 КХЛ. Главным тренером команды назначен Сергей Брылин.

Помогать Брылину будут Андрей Ковалёв, Павел Перепехин и Андрей Михалёв. С вратарями станут работать Степан Горячевских и Дмитрий Журавский. Дмитрий Астапенко – тренер по индивидуальному развитию. Алексей Дашкевич будет отвечать за общую физическую подготовку команды, а тренером-видеоаналитиком продолжит трудиться Борис Король.

Тренерскую карьеру Брылин начинал в качестве консультанта фарм-клуба «Нью-Джерси Дэвилз», отвечая за развитие молодых игроков. С 2012 по 2022 год он был помощником главных тренеров в клубах системы «дьяволов» в АХЛ. С 2022-го по 2026-й входил в тренерский штаб основной команды. В общей сложности специалист отработал в системе «Дэвилз» 14 лет.

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«Трактор» подписал контракт с бывшим нападающим НХЛ Борисом Катчуком

«Трактор» подписал контракт с нападающим Борисом Катчуком, сообщает пресс-служба челябинского клуба. Соглашение рассчитано сроком на один сезон.

Катчук был выбран на драфте НХЛ во втором раунде под общим 44-м номером клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг». Летом-2018 новичок чёрно-белых присоединился к «Сиракьюз Кранч», фарм-клубу «Тампы», и провёл там три года, по итогам сезона-2020/2021 войдя в символическую сборную Северного дивизиона АХЛ.

16 октября 2021-го нападающий дебютировал в НХЛ, а 18 марта был обменян в «Чикаго Блэкхоукс», за который отыграл два сезона, перейдя впоследствии в «Оттаву Сенаторз». Всего в НХЛ Катчук набрал 36 (15+21) очков в 179 встречах. В АХЛ на его счету 292 матча и 170 (71+99) очков.

«Адмирал» победил «Сибирь» в первом матче Кубка Минска — 2026

В Минске на стадионе «Олимпик-Арена» прошёл матч Кубка Минска — 2026 между новосибирской «Сибирью» и владивостокским «Адмиралом». Встреча завершилась победой дальневосточной команды со счётом 3:1.

Кубок Минска . Кубок Минска
13 августа 2026, четверг. 15:00 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 3
Адмирал
Владивосток
0:1 Моисеев (Кудашов, Дарьин) – 23:12 (5x4)     0:2 Корбит (Кудашов, Пименов) – 37:06 (5x5)     0:3 Шулак (Завгородний, Камара) – 40:44 (5x4)     1:3 Мирзабалаев (Тютнев, Валитов) – 49:39 (5x4)    

В составе «Адмирала» шайбы забросили Данила Моисеев, Егор Корбит и Либор Шулак. У «Сибири» единственный гол на счету Александра Мирзабалаева.

В следующем матче «Адмирал» встретится с «Сочи» 14 августа, «Сибирь» сыграет с южанами 15 августа.

Домашний матч СКА с «Шанхайскими Драконами» перенесён

Пресс-служба СКА сообщила о переносе матча чемпионата КХЛ с «Шанхайскими Драконами».

«Изменение в календаре сезона-2026/2027. Домашний матч, который мы должны были сыграть с «Шанхайскими Драконами» 17 сентября, перенесён и состоится раньше — 15 сентября. Игра пройдёт на «СКА Арене».

Тем, кто уже приобрёл абонемент, включающий эту встречу, нужно просто снова скачать его из личного кабинета, чтобы дата отобразилась верно. Впрочем, на матч вы попадёте в любом случае», — говорится в заявлении питерских армейцев.

Напомним, в сезоне КХЛ-2026/2027 оба клуба будут проводить домашние встречи на «СКА Арене».

«Сочи» и «Зауралье» заключили договор о спортивном сотрудничестве

ХК «Сочи» и «Зауралье» заключили договор о спортивном сотрудничестве. Генеральный менеджер хоккейного клуба «Сочи» Алексей Бабинцев прокомментировал новое подписание.

«Сообщаем о подписании договора о спортивном сотрудничестве с командой ВХЛ «Зауралье». Главная цель партнёрства – создание эффективной системы развития хоккеистов и предоставление молодым игрокам возможности получать необходимую игровую практику. По нашему соглашению, хоккеисты «Сочи» смогут выступать за «Зауралье», получать регулярное игровое время и набираться опыта. Для клубов это возможность выстроить качественную вертикаль развития игроков, а для хоккеистов – дополнительный шаг к профессиональному росту», — цитирует Бабинцева пресс-служба клуба.

Хоккейный клуб «Зауралье» был создан в 1961 году. Команда базируется в городе Кургане и долгие годы выступает в ВХЛ. В 2017 году «Зауралье» выиграло серебряные медали чемпионата, а в 2024-м добилось наивысшего достижения в регулярных чемпионатах, заняв третье место.

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«Сочи» назвал имя нового генерального директора клуба

Новым генеральным директором хоккейного клуба «Сочи» назначен Евгений Сечин, сообщает пресс-служба сочинцев.

«Спасибо правлению клуба за приглашение. Все поставленные цели и задачи изначально понятны. Хочется скорее перейти к работе. Её много. Будем стараться улучшить спортивные результаты, достичь маркетинговых побед. Это базовые цели для любого клуба КХЛ. Понимаем, что к нам большое внимание. «Сочи» – единственный хоккейный профессиональный клуб в Краснодарском крае, имеет большой статус для всего региона», — цитирует Сечина пресс-служба клуба.

С 2013 по 2025 год Сечин работал в спортивном департаменте петербургского СКА – начальником отдела проведения соревнований и руководителем департамента, а в сезоне-2025/2026 – генеральным директором «Динамо» (Санкт-Петербург).

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