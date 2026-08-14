«Трактор» подписал экс-игрока НХЛ, в Минске объявили тренерский штаб. Итоги дня в хоккее

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 13 августа.

Минское «Динамо» огласило тренерский штаб на сезон-2026/2027 КХЛ

ХК «Динамо» Минск огласил тренерский штаб на сезон-2026/2027 КХЛ. Главным тренером команды назначен Сергей Брылин.

Помогать Брылину будут Андрей Ковалёв, Павел Перепехин и Андрей Михалёв. С вратарями станут работать Степан Горячевских и Дмитрий Журавский. Дмитрий Астапенко – тренер по индивидуальному развитию. Алексей Дашкевич будет отвечать за общую физическую подготовку команды, а тренером-видеоаналитиком продолжит трудиться Борис Король.

Тренерскую карьеру Брылин начинал в качестве консультанта фарм-клуба «Нью-Джерси Дэвилз», отвечая за развитие молодых игроков. С 2012 по 2022 год он был помощником главных тренеров в клубах системы «дьяволов» в АХЛ. С 2022-го по 2026-й входил в тренерский штаб основной команды. В общей сложности специалист отработал в системе «Дэвилз» 14 лет.

«Трактор» подписал контракт с бывшим нападающим НХЛ Борисом Катчуком

«Трактор» подписал контракт с нападающим Борисом Катчуком, сообщает пресс-служба челябинского клуба. Соглашение рассчитано сроком на один сезон.

Катчук был выбран на драфте НХЛ во втором раунде под общим 44-м номером клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг». Летом-2018 новичок чёрно-белых присоединился к «Сиракьюз Кранч», фарм-клубу «Тампы», и провёл там три года, по итогам сезона-2020/2021 войдя в символическую сборную Северного дивизиона АХЛ.

16 октября 2021-го нападающий дебютировал в НХЛ, а 18 марта был обменян в «Чикаго Блэкхоукс», за который отыграл два сезона, перейдя впоследствии в «Оттаву Сенаторз». Всего в НХЛ Катчук набрал 36 (15+21) очков в 179 встречах. В АХЛ на его счету 292 матча и 170 (71+99) очков.

«Адмирал» победил «Сибирь» в первом матче Кубка Минска — 2026

В Минске на стадионе «Олимпик-Арена» прошёл матч Кубка Минска — 2026 между новосибирской «Сибирью» и владивостокским «Адмиралом». Встреча завершилась победой дальневосточной команды со счётом 3:1.

В составе «Адмирала» шайбы забросили Данила Моисеев, Егор Корбит и Либор Шулак. У «Сибири» единственный гол на счету Александра Мирзабалаева.

В следующем матче «Адмирал» встретится с «Сочи» 14 августа, «Сибирь» сыграет с южанами 15 августа.

Домашний матч СКА с «Шанхайскими Драконами» перенесён

Пресс-служба СКА сообщила о переносе матча чемпионата КХЛ с «Шанхайскими Драконами».

«Изменение в календаре сезона-2026/2027. Домашний матч, который мы должны были сыграть с «Шанхайскими Драконами» 17 сентября, перенесён и состоится раньше — 15 сентября. Игра пройдёт на «СКА Арене».

Тем, кто уже приобрёл абонемент, включающий эту встречу, нужно просто снова скачать его из личного кабинета, чтобы дата отобразилась верно. Впрочем, на матч вы попадёте в любом случае», — говорится в заявлении питерских армейцев.

Напомним, в сезоне КХЛ-2026/2027 оба клуба будут проводить домашние встречи на «СКА Арене».

«Сочи» и «Зауралье» заключили договор о спортивном сотрудничестве

ХК «Сочи» и «Зауралье» заключили договор о спортивном сотрудничестве. Генеральный менеджер хоккейного клуба «Сочи» Алексей Бабинцев прокомментировал новое подписание.

«Сообщаем о подписании договора о спортивном сотрудничестве с командой ВХЛ «Зауралье». Главная цель партнёрства – создание эффективной системы развития хоккеистов и предоставление молодым игрокам возможности получать необходимую игровую практику. По нашему соглашению, хоккеисты «Сочи» смогут выступать за «Зауралье», получать регулярное игровое время и набираться опыта. Для клубов это возможность выстроить качественную вертикаль развития игроков, а для хоккеистов – дополнительный шаг к профессиональному росту», — цитирует Бабинцева пресс-служба клуба.

Хоккейный клуб «Зауралье» был создан в 1961 году. Команда базируется в городе Кургане и долгие годы выступает в ВХЛ. В 2017 году «Зауралье» выиграло серебряные медали чемпионата, а в 2024-м добилось наивысшего достижения в регулярных чемпионатах, заняв третье место.

«Сочи» назвал имя нового генерального директора клуба

Новым генеральным директором хоккейного клуба «Сочи» назначен Евгений Сечин, сообщает пресс-служба сочинцев.

«Спасибо правлению клуба за приглашение. Все поставленные цели и задачи изначально понятны. Хочется скорее перейти к работе. Её много. Будем стараться улучшить спортивные результаты, достичь маркетинговых побед. Это базовые цели для любого клуба КХЛ. Понимаем, что к нам большое внимание. «Сочи» – единственный хоккейный профессиональный клуб в Краснодарском крае, имеет большой статус для всего региона», — цитирует Сечина пресс-служба клуба.

С 2013 по 2025 год Сечин работал в спортивном департаменте петербургского СКА – начальником отдела проведения соревнований и руководителем департамента, а в сезоне-2025/2026 – генеральным директором «Динамо» (Санкт-Петербург).