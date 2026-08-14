Звезда НХЛ третий месяц настойчиво требует обмен! Эта история затянется надолго

В момент, когда «Каролина» и «Вегас» сражались за Кубок Стэнли в финальной серии, фокус внимания с главного противостояния переместил один человек. Дилан Ларкин затребовал обмен из «Детройта». Американскому нападающему, который в феврале стал олимпийским чемпионом, надоело каждый год заканчивать сезон в апреле, и он решил действовать более настойчиво.

Как это всегда в последнее время бывает, интересовал Ларкина обмен в определённые клубы, абы куда он ехать не готов. Команды, которые оказались в списке Дилана, мало удивили – «Вегас», «Флорида» и «Миннесота».

Подобная выборка сразу же поставила в сложное положение генерального менеджера Стива Айзермана. У «Пантерз» и «Голден Найтс», которые в последние годы являются главными претендентами на Кубок Стэнли, почти нет обменного фонда – пиков практически не осталось, талантливых и перспективных хоккеистов в системе – тоже. «Уайлд» подобными проблемами не страдают, однако и они уже успели потратиться, когда выменивали Куинна Хьюза из «Ванкувера».

Клуб, капитан которого вероломно выставил список требований, принял действительность, однако покорно расставаться с лидером не стал, выставив на него серьёзный ценник – в обменном пакете должен непременно идти первый центр.

Дилан Ларкин Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Быстро проведя переговоры с клубами, которые Ларкин обозначил для обмена, «Детройт» понял, что ожидаемого не получит, и попросил игрока расширить список. Этого не было сделано.

В момент, когда разговоры о потенциальном трейде появлялись все реже, а рынок свободных агентов отгремел всеми сделками, какими мог, «Детройт» отправил в отставку Айзермана. До этого в прессе сообщалось, что у него был конфликт с Ларкиным из-за разногласий насчёт построения команды.

Некоторые журналисты даже предполагали, что увольнение Айзермана поможет клубу сохранить Ларкина, потому что новый менеджер убедит того в перспективности нового направления.

Только вот проблема – генерального менеджера у «Ред Уингз» нет до сих пор. Сам же Дилан будто бы охладел к «Детройту» настолько, что ему совершенно без разницы, кто будет рулить клубом дальше, потому что запрос на обмен он не отозвал. Дёргаться не стали и «красные крылья», оставив ту же цену за своего франчайза.

Тем временем претендент на Ларкина остался всего один – «Миннесота». «Флорида» и «Вегас», которые и изначально не горели желанием расставаться с важным игроком ради Ларкина, выбыли из гонки.

Джефф Марек о ситуации вокруг Ларкина высказался так: «Проблема. Команда, в которую он собирается, готова заплатить за него второго центра, но «Детройту» нужен первый».

Конечно, «Миннесоте» для борьбы за трофей просто необходим первый центр для Капризова, однако удовлетворить нынешние требования «Детройта» невозможно. Любой центр из тех, которыми располагают «Уайлд», не устроит «Ред Уингз», а расставаться с условным Болди, которого «красные крылья» просили ещё в июне, никто в здравом уме не будет.

С учётом того, что обе стороны (Ларкин и «Детройт») упёрлись и вряд ли отступят от своих требований, можно сделать вывод, что эта история может затянуться очень надолго. К слову, контракт Дилана с «Ред Уингз» действует до 2031 года.

Ларкин, имеющий в контракте пункт о запрете на обмен, полностью управляет своим будущим и может сам решать, куда ему ехать. Правда, есть одна проблема – его настоящим заведует клуб, и «Детройт» из этого сложного математического уравнения никуда не выбросить. Поэтому, вероятно, нужно будет возвращаться в клуб, с которым полностью испорчены отношения. И делать это не в статусе капитана, потому что, согласно слухам, почётной нашивки американец будет лишён вне зависимости от того, останется он или нет.