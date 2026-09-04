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Новые капитаны клубов КХЛ в сезоне-2026/2027, Шанхай, Металлург, Автомобилист, Нефтехимик, Трактор, Сибирь, Лада, Амур

11 клубов КХЛ, которые поменяли капитанов в межсезонье
Дмитрий Сторожев