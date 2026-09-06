«Никогда не плюнул бы в соперника. Позор для хоккея». Яркое интервью с новичком «Динамо»

В конце августа канадский защитник Лука Профака пополнил состав московского «Динамо» в результате громкого обмена с «Нефтехимиком». В прессе тогда сообщалось, что Лука сам инициировал обмен из нижнекамского клуба после известных событий, произошедших в городе.

В новом клубе Профака уже успел ярко дебютировать, запомнившись жёсткой манерой игры и яркой дракой в финале Кубка мэра Москвы с нападающим минского «Динамо» Богданом Белкиным. Правда, некоторые болельщики минчан посчитали, что после выигранного боя Лука плюнул в сторону соперника.

В преддверии начала регулярки КХЛ Лука дал обстоятельное эксклюзивное интервью корреспонденту «Чемпионата», в котором прокомментировал переход в столичный клуб, рассказал о стиле своего хоккея, поделился впечатлениями от России и ответил на все последние выпады в свой адрес.

Что сказали в Нижнекамске о причинах расставания с защитником В «Нефтехимике» прокомментировали обмен с московским «Динамо»

«Знал, что Тамбиев любит силовую игру, надо всё делать быстро»

— Вы присоединились к «Динамо» уже после предсезонных сборов. Почему приняли такое решение?

— Думаю, пришло время перемен для меня и моей семьи. Через своего агента узнал, что «Динамо» мной интересуется. Тогда и сказал, что хочу туда перейти, это удалось.

— Были ли ещё какие-то варианты продолжения карьеры?

— Не уверен, что были, но про это особо и не узнавал, так как знал, что нравлюсь «Динамо», решил для себя, что хочу именно сюда.

— Леонид Тамбиев известен как требовательный тренер. Были готовы к высоким нагрузкам?

— Да, знал, что он любит силовую игру, нужно делать всё быстро. Тамбиев ценит усердную работу. И это в некотором роде мой стиль тоже, мне нравится играть жёстко.

— Может, с кем-то советовались из североамериканских игроков или с главным тренером перед переходом в «Динамо»?

— Да нет. Не разговаривал с тренером раньше, но знал, что тут собирается сильная команда.

Лука Профака Фото: РИА Новости

«Гришин — один из моих лучших тренеров, очень добрый человек»

— В вашем предыдущем клубе сильно расстроились, что вы ушли. Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин сказал, что очень удивился этому переходу, инициатором которого вы сами и стали. Удалось ли всё обсудить с ним?

— Не общался с ним, но это решение было принято ради меня и моей семьи. Игорь Гришин — один из лучших тренеров, которые у меня когда-либо были. Он очень добрый человек, благодарен ему за всё.

Реакция Игоря Гришина на уход канадского хоккеиста в «Динамо» Эксклюзив «Не принимаю его решение». Главный тренер «Нефтехимика» — об уходе Профаки из клуба

— Ваш случай нетипичный, вы оказались в КХЛ в довольно молодом возрасте, играете здесь уже пару лет. Почему приняли такое решение?

— Понял, что не смогу прогрессировать в лигах Северной Америки, в которых играл. Тогда приехал сюда, сейчас будет мой третий год в России. Поначалу сомневался, был настроен скептически, но мне очень понравилось здесь играть, люблю КХЛ. Здесь высокий уровень мастерства.

— Оставляете для себя возможность, быть может, через пару лет попробовать себя в НХЛ?

— Всё может быть, но не могу предсказать будущее. Посмотрим, что будет дальше. Не люблю заглядывать слишком далеко вперёд. Мне нравится жить настоящим, предпочитаю смотреть только с перспективой на год.

Лука Профака Фото: Эльвира Салимова, photo.khl.ru

«В финале Кубка мэра Москвы на площадке было очень жарко, я накричал на Белкина»

— Вы уже успели провести за «Динамо» пару игр на предсезонном турнире. В финале Кубка мэра Москвы всё закончилось массовой дракой, вы были там активным участником…

— Это была очень напряжённая игра. Знаю, что московское и минское «Динамо» в прошлом году играли в плей-офф. Думаю, поэтому соперничество тут было накалено до предела.

— После драки с Богданом Белкиным вы что-то ему агрессивно высказали. Кому-то из болельщиков соперника даже показалось, что вы плюнули в его сторону.

— Да, я сказал в его сторону одно слово, но нет, плевков не было, иначе это было бы позором для хоккея, моих товарищей по команде и моей семьи. Никогда не сделал бы ничего подобного. Просто накричал на него, в тот момент на площадке было очень жарко.

— В той игре вы применяли и множество силовых приёмов. Можно ли сказать, что это ваша сильная сторона?

— Мне нравятся игры с физическим контактом. Люблю применять силовые приёмы и жёстко действовать в обороне.

«На 100% уверен, что «Динамо» по силам бороться за Кубок Гагарина»

— В «Нефтехимике» вы часто играли в бригаде большинства. В столичной команде же в этом году отличный выбор защитников. Хорошо в большинстве играют Пыленков и Ожиганов. Насколько комфортно вам не быть на самых первых ролях?

— Каждый из ребят делает свою работу, в которой хорош. Думаю, те, кто сейчас наигрывают большинство, выглядят очень и очень хорошо. Нельзя говорить, что у нас какое-то соревнование. Мы все часть команды, каждый делает определённые вещи, это часть нашей работы.

— В «Динамо» существенно обновилась команда по сравнению с прошлым годом. Но уже на предсезонке игра выглядит убедительно. Как думаете, есть ли шансы серьёзно бороться за Кубок уже в этом сезоне?

— На 100% уверен, что нам это по силам. Судя по тому, как наша команда работает на тренировках каждый день, у нас есть всё необходимое для побед. Жду начала чемпионата с нетерпением. В первые пару дней в команде немного нервничал, но сейчас уже адаптировался, чувствую себя как дома.

— Регулярный чемпионат очень длинный. Есть ли для вас разница, какое место вы займёте по итогам?

— Важно стараться выигрывать каждую игру в регулярном чемпионате, в конечном счёте это поможет нам побеждать и в плей-офф.

— В предсезонных матчах вы играли в паре с Марио Паталахой, это довольно молодой защитник. Нравится взаимодействовать с ним?

— Да, знаю Марио уже пару лет, мы были вместе в «Нефтехимике», это один из моих хороших друзей, мы отлично понимаем друг друга.

— Матчи с «Нефтехимиком» в календаре уже для себя выделили? Будут ли они особенно принципиальными?

— Да, безусловно, знаю всех ребят из этой команды, на связи с ними. Думаю, игры будут очень горячими.

«Россияне — самые приятные люди, которых когда-либо встречал»

— Успели адаптироваться к московскому ритму? Нижнекамск — в разы меньше…

— Да, это определённо большие перемены. Мои товарищи по команде действительно помогли сориентироваться, показали, куда сходить на ужин. Москва – прекрасный город.

— В прошлом году вы говорили, что любите татарскую кухню, особенно понравились эчпочмаки. Пробовали ли что-то новое непосредственно из русской кухни? Что понравилось больше всего?

— Пока ещё не пробовал в Москве ни одного блюда именно русской кухни. Здесь так много ресторанов, пока даже не знаю, какие из них лучшие. Но впереди целый сезон, обязательно что-нибудь подыщем.

— Год назад вы говорили, что знаете на русском порядка 50 слов. Как сейчас обстоят дела с изучением языка?

— Наверное, знаю примерно столько же слов, может быть, чуть больше. Приятно, что многие ребята в команде говорят на английском.

— Также вы отмечали, что многому удивлялись в России. В чём это выражалось?

— С тех пор как я здесь, понял, что россияне самые приятные люди, которых я когда-либо встречал, все готовы помочь тебе, меня это потрясло.

— Многие хоккеисты верят в приметы. У вас несколько татуировок на руке. Они что-то значат?

— Ни в одной из них нет смысла, кроме года внизу. Сделал татуировку с годом рождения моей мамы раньше всех остальных, чтобы она не злилась на меня. Просто подумал, что они выглядят круто. Мне всегда нравились татуировки.

— В России порой говорят, что рыжий в команде – к удаче. Знали об этой примете?

— О, это забавно, рыжие волосы передались мне по материнской линии, она родом из Ирландии.

— Леонид Тамбиев на пресс-конференции, кстати, пошутил, что Профака рыжий, поэтому ничего не боится.

— Это мило. Леонид Григорьевич – очень хороший человек и настоящий профессионал. Надеюсь, у нас получится провести отличный сезон под его руководством.

Леонид Тамбиев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Пару дней назад проехался в московском метро, там очень чисто»

— Помимо ирландских корней, у вас ещё есть и хорватское гражданство. Давно были в Хорватии?

— Бо́льшую часть сезона провожу в России и не так уж часто бываю дома. Думаю, поеду и в Северную Америку, и в Хорватию с семьёй, как только сезон закончится.

— Сейчас в Москве живёте с семьёй?

— Моя девушка только что уехала, она была со мной, но сейчас возвращается на учёбу в университете. Так что пока я здесь один.

— Ваш одноклубник Ник Меркли сказал, что в России дешёвое такси. Согласны?

— Да, по сравнению с Северной Америкой тут очень дёшево.

— Но по Москве удобно передвигаться и на общественном транспорте. Не спускались в столичную подземку?

— Да, пару дней назад впервые проехался в метро с тех пор, как приехал в Россию. И это было невероятно, очень чисто, скоростные поезда.

— Приходилось как-то объясняться?

— В ресторане могу сделать заказ. Но в Москве многие люди понимают и говорят на английском.