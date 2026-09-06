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Разбор трансферов и межсезонья-2026 Салавата Юлаева, кто перешёл в Салават, ожидания от сезона КХЛ-2026/2027 от Салавата

Борьба за кубок или вылет в первом раунде? Итоги межсезонья «Салавата» и ожидания от Уфы
Владимир Лаевский
Итоги межсезонья «Салавата» и ожидания от Уфы
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Юлаевцы потеряли важного лидера, но сохранили основных хоккеистов. А ещё подписали суперзвезду КХЛ. На что теперь способна команда?

Сезон КХЛ-2026/2027 стартовал вчера, 5 сентября, так что настало самое время подводить итоги такого длинного межсезонья. И в первую очередь хочется поговорить, пожалуй, о самой интересной и загадочной команде — «Салавате Юлаеве».

Межсезонье-2025 обернулось для уфимцев настоящей катастрофой — собственно, как и начало прошлой регулярки. Юлаевцы к октябрю упали на последнее место в КХЛ, но постепенно начали приходить в себя, пробили себе путь в плей-офф и даже пошумели там, неожиданно для многих выбив крепкий «Автомобилист».

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Так как же прошло межсезонье для «Салавата»? И чего теперь ожидать от подопечных Виктора Козлова?

ХК «Салават Юлаев»

ХК «Салават Юлаев»

Фото: hcsalavat.ru

Кто пришёл, ушёл и остался?

Пришли: Шипачёв («Динамо» Мн), Алексеев («Уилкс‑Барре/Скрэнтон Пингвинз», АХЛ), Маджио («Бриджпорт», АХЛ).

Ушли: Брагинский, Алексей Василевский («Амур»), Бутузов, Евгений Кузнецов («Сибирь»), Пименов («Адмирал»), Е. Сорокин (СКА-ВМФ, ВХЛ, обмен), Суворов (АКМ, обмен), Хохлачёв (ХК «Сочи»), Хохряков (пробный, «Нефтехимик»), Ян («Северсталь»), Агафонов («Торпедо»), Бландизи.

Продлились: Мозговой, Коновалов, Будницкий, Варлов, Газимов, Зоркин, Комаров, Кулик, Панин, Цулыгин, Алалыкин, Ефремов, Корбит, Максим Кузнецов, Кузьмин, Ремпал, Родуолд.

По завершении сезона-2025/2026 руководство «Салавата» рассказало, что в финансовом плане ситуация клуба стала лучше, поэтому команду получится укрепить.

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На деле вышло немного иначе.

Всего уфимцы провели четыре входящих трансфера, один из которых — это Джозеф Бландизи, с которым впоследствии успешно и вполне ожидаемо расторгли контракт. Так что фактически состоялось всего три трансфера.

Приобретение Шипачёва — это однозначный плюс для «Салавата». Вадим станет чуть более стабильной и результативной заменой Евгению Кузнецову, покинувшему команду, а заодно поможет не так сильно потерять в медийном плане после расставания с Кузей. Всё-таки 39-летний нападающий — звезда КХЛ. Конечно, Шипачёв уже не тот, что был лет пять назад, но в клубе понимают, что он может дать, могут грамотно использовать ветерана и рассчитывают на его сильные стороны.

Возвращение Александра Алексеева — ожидаемый шаг, который, однако, пока сложно оценивать. С одной стороны, у защитника большой потенциал, и он всё ещё довольно молод — ему всего 26 лет. Помочь «Салавату» точно должен. С другой — Алексеев провалил последние сезоны в Северной Америке, поэтому сложно предсказать, на что он сейчас действительно будет способен и сумеет ли взять на себя бремя лидера обороны. Этот трансфер стоит оценивать сдержанно-позитивно.

Вадим Шипачёв и Александр Алексеев в «Салавате Юлаеве»

Вадим Шипачёв и Александр Алексеев в «Салавате Юлаеве»

Фото: hcsalavat.ru

Переход Мэттью Маджио — неожиданность, и сказать об этой сделке пока особо нечего. Надо сначала посмотреть на канадца в действии. Тем не менее определённый оптимизм присутствует — всё-таки руководство «Салавата» умеет находить качественных легионеров. Это обнадёживает.

Однако главная победа юлаевцев в это межсезонье — это не подписание новичков, а продление тех, кто уже был в команде. Удалось сохранить практически всех лидеров и игроков основного состава — и особенно Ремпала. Всё-таки были опасения, что Шелдон решится на ещё один заход в НХЛ и покинет «Салават». Но канадец принял решение остаться в Уфе ещё как минимум на годик, а это значит, что у команды с самого начала будет тот, на кого она сможет рассчитывать как на основного лидера.

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Если учитывать, какие потрясения происходили год назад, этот островок стабильности, которую удалось сохранить, — то, что уфимцам было нужнее всего.

Однако есть и большие минусы — это потери «Салавата».

Уход Алексея Василевского — огромный удар, который обязательно даст о себе знать в ходе сезона. Защитник был духовным лидером в раздевалке и на льду, всегда играл самоотверженно и вёл товарищей за собой. Таких искренних и страстных парней, которые готовы рвать себя на части ради любимой команды, — единицы. «Салавату» будет его не хватать.

Расставание с Евгением Кузнецовым — грустный, но ожидаемый шаг. Казалось, что Женя наконец нашёл своё место, стороны хорошо дополняли друг друга, да и сам Кузя очень хотел остаться в Уфе. Однако не срослось. Но тут руководство уфимского клуба можно понять, так что потерей это расставание назвать нельзя.

Александр Хохлачёв в целом хорошо себя проявил, но в полной мере раскрыться не сумел. Пётр Хохряков свой пик, к сожалению, уже прошёл, Владимир Бутузов ничем не запомнился, а Денис Ян минувший сезон провёл совсем уж слабо. Артём Пименов — печальное расставание, но нужно было немного освежить команду.

Алексей Василевский

Алексей Василевский

Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»

Пожалуй, кроме ситуации Василевского, ни по одному из расставаний нет вопросов. Однако потеря Алексея — огромнейший удар.

Главная проблема

К старту нового сезона у «Салавата» есть две основные проблемы — отсутствие нормального бэкапа для Семёна Вязового и сильного защитника.

Илья Коновалов, как кажется, не очень подходит для роли бэкапа команды, которая хочет рассчитывать на что-то серьёзное. Слишком уж он нестабильный — нет ощущения, что с ним в воротах команда будет чувствовать себя достаточно спокойно. Возможно, уфимцы будут наигрывать 21-летнего Ярослава Мозгового, но сейчас «Салават» фактически идёт в сезон с одним сильным вратарём. Непонятно, что юлаевцы будут делать, если с Вязовым что-то случится.

По защитнику ситуация такова: в прошлом сезоне команде Виктора Козлова заметно не хватало качественного защитника с сильными атакующими навыками, и именно эту проблему в клубе долгое время пытались решить. Выходит так, что на эту роль взяли Алексеева, но в ходе межсезонья появилась новая проблема — после ухода Василевского образовалась дыра, которую на данный момент некем закрыть. Добавим к этому тот факт, что капитану Григорию Панину 40 лет и он явно не молодеет, получим, что проблемы с обороной «Салават» и не решил. Конечно, скорее всего, уфимцы просто будут привлекать больше молодёжи, однако это не равноценная замена ушедшему лидеру.

Семён Вязовой и Григорий Панин

Семён Вязовой и Григорий Панин

Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

В общем, сейчас именно вратарская линия (Вязовой — один из сильнейших вратарей КХЛ, если не сильнейший, но мы говорим о суммарной мощи и стабильности линии) и защита — главные слабости «Салавата», которые в любой момент могут подставить команду.

Стоит также отметить, что не была решена и другая старая проблема — короткая скамейка. В предыдущих сезонах это серьёзно подводило юлаевцев. Нет сомнений, что и в этом году отсутствие длинной скамейки даст о себе знать.

Выводы по межсезонью

В целом данные болельщикам обещания не были реализованы в достаточной мере, но это было неплохое лето для Уфы. «Салават» сохранил почти всех лидеров, взял несколько сильных и знаковых новичков — лето в исполнении юлаевцев можно признать довольно продуктивным. Однако хочется надеяться, что в случае каких-то проблем в ходе сезона «Салават» сможет выйти на рынок и позволить себе тех, кто действительно нужен команде. Иначе ощущения от межсезонья-2026 будут уже совсем иными.

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Ожидания от «Салавата»

Впереди ещё полгода хоккея, но уже сейчас есть несколько важных вопросов.

Во-первых, что будет с Александром Жаровским и Егором Сучковым? Оба серьёзно спрогрессировали в минувшем сезоне, однако пока непонятно, что они покажут в этом чемпионате, как отреагируют на прошлогодние достижения. А ведь именно от их игры (а также от игры Ремпала и Вязового) в первую очередь и будут зависеть результаты «Салавата». Хочется верить, что оба продолжат развитие, для этого есть все условия — в недостатке трудовой этики их никогда нельзя было обвинить. А если парни будут и дальше прогрессировать, от этого выиграет не только Уфа, но и весь российский хоккей.

Во-вторых, юлаевцам уже в этом сезоне необходимо озаботиться делами вратарской линии, пока они не остались у разбитого корыта. На данный момент обстоятельства складываются так, что с большей вероятностью Вязовой по завершении сезона-2026/2027 отправится в НХЛ. И тогда «Салават» останется с не очень стабильным Коноваловым и молодым и необстрелянным Мозговым. Это будет аж через год, но к таким событиям нужно готовиться заранее.

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Если говорить непосредственно об ожиданиях, то пока что, по ощущениям, потолок этой команды — второй раунд. При этом есть уверенность, что если «Салават» в ходе регулярки сделает ещё парочку точечных усилений, то будет способен не просто дойти до полуфинала плей-офф, но и навязать там ожесточённую борьбу любому сопернику. Впрочем, ровно по такой же схеме юлаевцы могут завершить поход за кубком уже в первом раунде.

Тем не менее вот что самое важное: если не случится никаких потрясений, команда точно продолжит развиваться и прогрессировать, показывая интересную атакующую игру. После хаоса прошлогоднего межсезонья сейчас у «Салавата» появились пространство и время для поступательного развития в спокойной обстановке. И для Уфы это, вероятно, именно то, что ей больше всего и необходимо.

А там, глядишь, «Салават» вновь громко пошумит в плей-офф.

Больше интересного от автора — в его личном телеграм-канале «Цельнометаллический журналист».
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