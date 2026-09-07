«Наша команда навсегда». Как хранят память о погибшем составе «Локомотива»

«Уважаемые друзья, у нас сегодня произошло страшное горе. При вылете из Ярославля на матч с «Динамо» Минск разбился самолёт с командой, тренерами, администраторами клуба «Локомотив». По имеющимся данным, из 37 человек выжил один. Предлагаю почтить память погибших минутой молчания… Спасибо. Решение о продолжении матча будет принято после консультаций с командами после перерыва, который начинается сейчас. Перерыв…»

Эти слова произнёс президент КХЛ Александр Медведев во время матча между «Салаватом Юлаевом» и «Атлантом» — именно он открывал сезон-2011/2012. Тогда большая часть хоккейного сообщества узнала о страшной и пугающей трагедии, которая случилась с «Локомотивом».

Кадры с той трансляции, где хоккеисты обеих команд стремились поскорее направиться в раздевалку в попытке уединиться со своими чувствами и переживаниями, а болельщики не могли тронуться с места, проливая слёзы и безропотно взирая в пустоту, до сих пор стоят перед глазами.

Примерно то же самое происходило перед экранами телевизора и мониторами компьютеров: люди нервно переключали каналы на пульте, просматривали ссылки новостных порталов, силясь понять, что случилось, и до конца не веря в случившееся.

Меньше чем через два месяца Межгосударственный авиационный комитет опубликовал окончательный отчёт расследования катастрофы: несогласованные действия двух пилотов, один из которых нажимал на тормоз во время разбега, стали причиной авиакатастрофы. К тому же в крови второго пилота были найдены следы фенобарбитала, оказывающего тормозящее действие на центральную нервную систему.

Но копание в череде леденящих сердце случайностей оказалось почти никому не нужно – на появившуюся до конца жизни разъедающую боль оно никакого положительного влияния не оказывает. В первую очередь это отмечают те, кому приходится тяжелее всего — родственники погибших.

«Мне уже всё равно, кто виноват. Нам никто уже не поможет, и ребят наших не вернуть», — сказала позже мама Максима Шувалова.

«Нет, её нет [правды]. Это череда событий непреодолимой силы. Конечно, есть виновные, но навряд ли мы их найдём, да и это не сделает никого счастливее. Не стоит мучить себя ещё и этим», — сказала жена Павла Траханова.

Однако все сходятся в одном – надо помнить. Мама Александра Галимова пять лет назад сказала:

«Я считаю, что надо говорить. Многие спрашивают, зачем 7 [сентября] играть. Но погибли наши дети, нынешней молодёжи тогда было 7-10 лет, им это сейчас ни о чём не говорит. А теперь они могут узнать, что у них была такая команда, что случилась такая беда.

По ярославскому ТВ как-то проходил опрос: спрашивали, кто такой Иван Ткаченко. Молодёжь лет по 16-17 отвечала, что это космонавт или учёный. Они даже не знают, что погиб хоккейный «Локомотив». Чем больше будут вспоминать, тем больше люди будут помнить. Молодёжь вся в гаджетах, тиктоках, лайках. Надо, чтобы люди не забывали».

Давайте вспомним места памяти о «Локомотиве», которые есть не только в Ярославле, но и в других городах России.

Екатеринбург

Через год после трагедии в Екатеринбурге открыли монумент в честь погибших игроков «Локомотива». Толчок идее дали простые люди, которые после авиакатастрофы собирались у КРК «Уралец» — там раньше домашние матчи проводил «Автомобилист» — и каждый день приносили цветы и зажигали свечи в память об ушедших.

Видя искренний порыв людей, в клубе решили на этом месте воздвигнуть памятник – 2,5-метровую фигуру хоккеиста с №37 на груди, символизирующим число погибших в авиакатастрофе игроков, эмблемой «Локомотива» на груди и руками, одна из которых держит клюшку, а вторая просто сжата в кулак.

Открыли его дети Александра Вьюхина – именно они сняли полотнище во время церемонии.

В 2025 году было принято решение перенести памятник в связи с реконструкцией ледового дворца – его поставили рядом с отделением хоккейной школы «Спартаковец» – арене «Авто» в микрорайоне Солнечный. По сообщению пресс-службы «Автомобилиста», было важно «сохранять память о той страшной трагедии, передавая её в том числе и подрастающему поколению спортсменов».

Несмотря на то что Вьюхин за родную команду, из школы которой он уехал в 1990 году, не провёл ни одного официального матча, память о нём и его партнёрах по «Локомотиву» трепетно хранится на Урале до сих пор.

Омск

Примерно в то же время, через год после трагедии, на могиле Александра Вьюхина на омском кладбище был открыт ещё один памятник – стела с журавлём, образующим крест, который стремится вверх. На надгробии написана лишь одна фраза, приправленная подписью Александра:

«Люби настоящее…»

На открытии собралось больше 100 человек, плита с живыми и пронзающими словами была укрыта цветами неравнодушных, которые в тот день без конца приходили почтить память легенды клуба.

Поначалу у людей возник лишь один вопрос: почему на высеченном портрете Александр не похож сам на себя? Но общественность уверили, что со временем будут происходить доработки. Не обманули – теперь изображение гораздо лучше и натуральнее.

В тот день почтить память друга пришёл и Игорь Никитин, который работал в то время в тренерском штабе «Авангарда». На вопрос местных корреспондентов о том, какой был Александр, он сказал:

«Хороший, отзывчивый, надёжный человек… – Одним словом? – Настоящий…»

Через 13 лет после открытия памятника Игорь Никитин привёл к первому чемпионству после трагедии «Локомотив», а его помощник – воспитанник омской школы хоккея – Антон Курьянов, проводя день с трофеем, привёз Кубок Гагарина на это самое место.

Тольятти

Памятник Марату Калимулину, воспитаннику тольяттинского хоккея, не поражает воображение – аккуратно сделанная плита, прилежная оградка, за которой постоянно ухаживают. Главное – сделано с душой и трепетом. Неравнодушные люди, особенно в день трагедии, приходят возложить цветы и вспомнить не только знаменитого воспитанника и отличного хоккеиста, но и хорошего человека.

Однако в Тольятти многое сделано, чтобы память о Марате сохранялась и