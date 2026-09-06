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Расписание спортивных матчей 7 сентября 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события понедельника: РПЛ, Ла Лига, хоккейное дерби ЦСКА — «Спартак» и US Open
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 7 сентября 2026 года
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Начинаем неделю со спорта: «Рубин» — «Ахмат», «Автомобилист» — «Трактор», «Авангард» — «Салават Юлаев» и Калинская против Наварро!

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Время в материале указано по Москве.

🎾 4:00*: Анна Калинская (Россия, 21) — Эмма Наварро (США, 26), US Open, четвёртый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open (ж). 4-й круг
07 сентября 2026, понедельник. 04:00 МСК
Анна Калинская
23
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
1 2 3
         
         
Эмма Наварро
27
США
Эмма Наварро
Э. Наварро

Интрига: что покажет Калинская в матче с полуфиналисткой US Open?

Анна Калинская, выбив из сетки US Open — 2026 представительницу топ-10 мирового рейтинга Элину Свитолину, впервые в карьере пробилась во вторую неделю этого мэйджора. Теперь за место в 1/4 финала россиянка сразится с полуфиналисткой US Open — 2024 Эммой Наварро из США. Теннисистки ранее пересекались на корте дважды, и в обоих случаях успех был на стороне Анны. Она первенствовала в квалификации Сан-Диего-2022 и в Дохе-2026. Победительница нового матча далее померится силами с кем-то из пары Джессика Пегула — Сорана Кырстя.

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🏒 16:30: «Авангард» — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2026, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как начнёт чемпионат один из главных фаворитов?

От «Авангарда» в этом сезоне невероятно высокие ожидания. В Омске собрали состав, который должен брать Кубок Гагарина, и многие эксперты в этом уже уверены. Однако из-за нескольких травм на предсезонке Ги Буше придётся использовать несколько молодых игроков. Точечно укреплённый «Салават» начал сезон с победы в Череповце, а ещё не все уфимские новички подъехали в расположение команды.

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🏒 17:00: «Автомобилист» — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2026, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: чем закончится первое уральское дерби сезона?

«Трактор» так ужасно начал сезон в Ярославле, что уже после первого матча заговорили о возможном непопадании Челябинска в плей-офф. Защита «Трактора» действительно нуждается в срочном усилении, однако к встрече в Екатеринбурге оно вряд ли успеет. Зато «Автомобилист» начал эру Алексея Кудашова с вымученной, но всё же победы над «Динамо».

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🏒 19:30: ЦСКА — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2026, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: первое в сезоне московское дерби

«Спартак» пытается стать более организованным и дисциплинированным — но пока это привело к тому, что команда не смогла отличиться в первом домашнем матче с «Торпедо». ЦСКА дебютирует в сезоне, где от команды ожидают очень многого. Уже во второй половине прошлого чемпионата хоккей Игоря Никитина стал показывать себя, а летом команда неплохо усилилась.

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🏒 19:30: СКА — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2026, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: первая в сезоне встреча непримиримых соперников

Хотя «Динамо» проиграло, а СКА победило, команды оставили очень разное впечатление в первых матчах. Команда Леонида Тамбиева выглядит хорошо готовой к старту сезона, и Алексей Кудашов уже отметил, как хорошо она переходит из обороны в атаку. А вот СКА одолел «Ладу» лишь в овертайме и очень много позволил чуть ли не самой скромной по составу команде лиги.

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⚽️ 19:30: «Рубин» — «Ахмат», РПЛ, 7-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 7-й тур
07 сентября 2026, понедельник. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Рубин» продлит беспроигрышную серию в РПЛ?

«Рубин» не уступает в РПЛ в последних пяти турах. Казанцы занимают седьмое место, а в случае победы над «Ахматом» вовсе могут зайти в топ-4. Но и грозненцы в состоянии серьёзно поправить турнирное положение. Команда Станислава Черчесова выиграла всего один раз за шесть туров. Хотя по составу «Ахмат» способен показывать лучшие результаты. Возможно, успешная полоса начнётся со встречи с «Рубином»?

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⚽️ 22:30: «Эльче» — «Реал Сосьедад», Ла Лига, 4-й тур

Испания — Ла Лига . 4-й тур
07 сентября 2026, понедельник. 22:30 МСК
Эльче
Эльче
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Захарян снова останется на скамейке?

«Реал Сосьедад» не очень успешно начал сезон Ла Лиги. Команда набрала всего четыре очка после четырёх туров и занимает 12-е место в таблице. Впрочем, соперник по предстоящей встрече — «Эльче» — набрал всего одно очко за три матча. Так что перед басками открывается отличная возможность одержать вторую победу в сезоне. Ещё одна интрига: появится ли на поле Арсен Захарян? Пока что у россиянина всего одна игра (вышел в концовке в 1-м туре с «Бетисом»), после чего три тура он оставался в запасе.

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