КХЛ придумала новый турнир. И у Кубка Первых уже есть громадный плюс

Три дня назад стартовал очередной сезон КХЛ. То ли за лето все соскучились по хоккею, то ли стартовые игры сами по себе получились интригующими и захватывающими – глаз не оторвать.

В этом сезоне лига упразднила один из трофеев – Кубок Открытия. Наиболее ёмко мотивацию КХЛ объяснил телеведущий, эксперт и хоккейный тренер Дмитрий Фёдоров:

«КХЛ готовила каждый раз праздник к Кубку Открытия – сам трофей стоит немалых денег. И вот его ставят, а игроки, застрявшие между юрским периодом и эпохой феодализма, его не касаются. Кубок – эпицентр всех событий. Но игрокам он не нужен».

Зато появился новый трофей – в этом сезоне будет разыгран Кубок Первых. Посвящён он 80-летнему юбилею отечественного хоккея:

«В этом сезоне отечественный хоккей ждёт большой юбилей – 80 лет с момента первого чемпионата СССР. Это важная дата, и к ней мы решили приурочить специальный турнир в рамках регулярного чемпионата, участие в котором примут шесть команд-основателей хоккея в стране. Исторически эти клубы всегда были в центре внимания, десятилетиями определяя лицо нашего вида спорта в СССР и России. Кубок Первых станет символом преемственности поколений и подарком лиги для болельщиков к юбилею российского хоккея – надеемся, что это новшество добавит дополнительного интереса регулярному чемпионату».

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В мини-турнире, встроенном в регулярный чемпионат, примут участие шесть команд: «Спартак», ЦСКА, «Динамо» Москва, СКА, «Торпедо» и «Автомобилист». Те, кто принимал участие в первом розыгрыше чемпионата СССР.

Кроме нижегородцев: клуб был основан в 1946 году, но выступать волжане начали только со следующего сезона.

В зачёт турнира пойдут только первые матчи между командами на домашнем и гостевом льду. Система начисления очков не отличается от обычной игры регулярного чемпионата.

22 декабря 2026 года, в день 80-летия основания российского хоккея, команды сыграют последний тур Кубка Первых, в котором определится победитель турнира.

Турнирная таблица Кубка Первых

Место Команда Количество игр Разность шайб Количество очков 1. СКА 1 5:3 2 2. «Автомобилист» 1 2:1 2 3. «Торпедо» 1 1:0 2 4. «Спартак» 2 3:3 2 5. ЦСКА 1 2:3 0 6. «Динамо» 2 4:7 0

По первым играм делать громкие выводы и заниматься резонёрством, говоря о том, что на командах лежит дополнительная ответственность, а игроки предельно мотивированы участием в новом турнире, конечно же, не стоит. Однако, чего не отнять, так это интереса, которым сопровождались все матчи.

Московское «Динамо» после плодотворной предсезонки котировали очень высоко, однако две стартовые встречи бело-голубые проиграли. Причём ни в одном из матчей команда Тамбиева не была хуже оппонента – «Автомобилист» еле-еле сберёг преимущество, добытое в первом периоде, а СКА вытащил встречу с 0:2 благодаря дублю Андрея Педана.

«Спартак» не реализовал кучу моментов в игре с «Торпедо», у которого победную шайбу забросил молодой Скворцов, а в матче с ЦСКА добыл победу в самом конце. Максим Комтуа, склонивший чашу весов в пользу красно-белых, закрыл руками уши после гола, видимо, обращаясь к недоброжелателям.

Но громадный плюс этого турнира – эстетическая составляющая. Все команды между особой должны играть в альтернативных формах, которые у всех роскошны! «Торпедо» взял за основу беспроигрышный вариант цвета старой бумаги с лёгким бежевым отливом – это всегда смотрится стильно.

Альтернативная форма «Торпедо» Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Спартак», наконец-то ушедший от безвкусной серой гостевой формы, в белом выглядел прекрасно. Приятным шрифтом написанное название на груди, чёткие и строгие линии – можно задуматься о том, чтобы сделать эту форму основной.

Альтернативная форма «Спартака» Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Красный цвет и ЦСКА слегка приелся, поэтому акцент на синем в качестве основного, а также старая эмблема вызывает чувство лёгкой ностальгии.

Альтернативная форма ЦСКА Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Динамо» перемудрило с основной формой на сезон, слишком многое на ней отдав титульному букмекеру, зато прекрасно справилось с альтернативным вариантом. Особенно здорово смотрится белая эмблема на белой форме, окаймлённая светло-синим цветом.

Альтернативная форма московского «Динамо» Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

СКА вернулся к старому логотипу, который смотрится гораздо бодрее нового, а также поместил на форму все старые эмблемы. Детальная проработанность – всегда здорово.

Альтернативная форма СКА Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

Обыденная форма «Автомобилиста» редко меняется, зато с альтернативной в этом году получилось поколдовать. Чёрные плечи добавляют основательности, а надпись «Свердловский Авто» отсылает к первому названию – в 1946 году команда именовалась «Свердловск».

Альтернативная форма «Автомобилиста» Фото: hc-avto.ru

Итоги мини-турнира нужно будет подводить в декабре, но уже сейчас можно сказать, что подобный прецедент – глоток свежего воздуха. Поэтому, возможно, история будет не одноразовой.