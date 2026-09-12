«Такая тишина кажется странной». «Тампа» не продлит контракт с Кучеровым?

НХЛ продолжает удивлять крупными сделками. Кто-то, как Лео Карлссон и Маклин Селебрини, уже подписался на следующие сезоны, а кто-то, как Куинн Хьюз, пока только обсуждает будущий контракт. Так или иначе, новостей по каждой звезде, по каждому соглашению — масса.

А ещё есть Никита Кучеров. Нынешний сезон станет для него последним по действующему контракту, однако по российской звезде информации на данный момент — 0. Абсолютная пустота.

И это очень и очень странно, если учитывать статус Кучерова. Ведь хоккеист такой величины уже доступен для переговоров и нового соглашения.

Причём странным это кажется не только российской аудитории, но и зарубежной.

Так, известный инсайдер The Athletic Пьер Лебрюн поделился свежей информацией о том, что сейчас происходит с Никитой, «Тампой» и их обсуждениями.

«Все стороны, участвующие в переговорах о продлении контракта Никиты Кучерова, хранят молчание. Если учитывать, сколько внимания уделяется тому, что Куинн Хьюз до сих пор не подписал новое соглашение с «Миннесотой», кажется странным, как мало говорят о том, что действующий обладатель «Харт Трофи» всё ещё не продлил контракт с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Агент Кучерова Дэн Мильштейн обычно охотно делится новостями, но в данном случае с самого начала переговоров он твёрдо придерживается позиции не давать никаких комментариев — ни для печати, ни в частных беседах. Во вторник он вновь подтвердил мне эту позицию.

Генеральный менеджер «Лайтнинг» Жюльен БрисБуа также отказался от комментариев. Он никогда не комментирует ход текущих переговоров», — написал Лебрюн.

Таким образом, на данный момент у нас есть лишь факт: Кучеров, вступающий в последний год действующего контракта, всё ещё не продлил соглашение.

Никита Кучеров Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

С одной стороны, это действительно странно. С другой — пожалуй, такую тишину можно понять. Всё-таки переговоры вряд ли окажутся простыми.

У «Тампы» планируется не так много свободного места под потолком зарплат — прямо сейчас у них на следующий год ожидается около $ 30 млн под «кепкой», однако, помимо россиянина, контракты завершатся ещё у восьми игроков. Но в клубе точно не захотят обидеть Кучерова маленьким контрактом, поэтому нужно тщательно продумать все детали.

Что касается самого Никиты, то он вряд ли будет выбивать всё до последней копейки из «Лайтнинг». Тем не менее факт остаётся фактом — клуб ему серьёзно недоплатил за предыдущие годы, так что сейчас нападающему должны возместить всё, что он заслужил честным трудом. Особенно с учётом происходящего на рынке.

К слову, об этом.

Нынешний кэпхит Куча составляет $ 9,5 млн. Никита не входит даже в топ-35 самых высокооплачиваемых хоккеистов НХЛ на данный момент. В грядущем сезоне форвард «Тампы» поделит места с 37-го по 45-е. Причём даже тогда, в 2018 году, когда «молнии» подписали контракт с Кучеровым на восемь лет и общую сумму $ 76 млн, это казалось довольно успешной и выгодной сделкой для клуба (в силу соглашение вступило, если что, в сезоне-2019/2020). А сейчас — и подавно.

Для сравнения: 20-летний защитник Зив Буйум, на счету которого 76 матчей и 26 (6+20) очков в НХЛ, в начале сентября получил от «Ванкувера» восьмилетний контракт на $ 75,04 млн (кэпхит составит $ 9,38 млн). Страшно представить, какую сумму в таком случае может и должен запросить двукратный обладатель Кубка Стэнли, «Харт Трофи», «Тед Линдсей Эворд», трёхкратный обладатель «Арт Росс Трофи» и человек, шесть раз выбивавший 100 очков за регулярку, причём четыре подряд — в последних сезонах. А его 144 (44+100) очка в чемпионате-2023/2024 — это и вовсе второй лучший результат XXI века.

Однако это не единственный нюанс.

«Неясно, насколько сильно на ход переговоров влияют дата 16 сентября и новое коллективное соглашение (имеется в виду, что максимальный срок контракта будет сокращён с восьми до семи лет. — Прим. «Чемпионата»). Кучерову 33 года, и новый контракт вступит в силу, когда ему будет уже 34, поэтому заключение восьмилетнего договора может не иметь смысла — разве что как способ для клуба скорректировать кэпхит (а «Лайтнинг» уже прибегали к подобным схемам в прошлом).

Я всё же полагаю, что Кучеров в итоге продлится с клубом, хотя, честно говоря, ожидал, что это произойдёт ещё в июле. Меня удивляет, что процесс так затянулся», — отметил Лебрюн.

Что ж, на данный момент информации совсем уж мало. Непонятно, чем закончится эта история, однако что очевидно уже сейчас: Кучеров вряд ли хочет покидать «Тампу», но и «молнии» должны достойно заплатить своей живой легенде — всё-таки именно с ним связаны успехи команды в новейшей истории. Он уже фактически сделал скидку «Лайтнинг» — теперь дело за руководством клуба.

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