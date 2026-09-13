«Питаемся с семьёй как русские люди, в Канаде еда не понравилась». Интервью с Дицем

«Сибирь» летом здорово усилилась и начала с обороны, укрепив её опытными и проверенными хоккеистами. Одним из первых новосибирскую команду пополнил Даррен Диц, который последний год играл в минском «Динамо».

Даррен дал интервью «Чемпионату», в котором рассказал:

почему перешёл в «Сибирь»;

об атмосфере хоккея в Новосибирске;

за что от Квартальнова «можно что-то услышать о себе»;

почему в Канаде, в отличие от России, плохая еда;

о приходе Евгения Кузнецова в «Сибирь».

«У нас молодая команда. Да, многие ещё не выигрывали кубки, но это то, к чему мы стремимся»

– Даррен, чем Новосибирск отличается от других городов России?

– Тяжело пока комментировать, потому что, к сожалению, я всего четыре дня был в Новосибирске (улыбается). Мы прилетели, потом отправились в Минск, вернулись на два дня и поехали в Омск.

– Почему приняли предложение «Сибири»?

– Всё очень просто. Нам всё сообщают агенты, когда появляется предложение, спрашивают: «Интересно?» После этого обычно общаемся с главным тренером или менеджером, почему хотят видеть меня в составе, в какой роли. Дальше агент занимается всем. Принял предложение легко и быстро.

– Что услышали в разговорах с главным тренером и менеджером?

– Хочется оставить это между нами. Главное, что всё понравилось и мы понимали друг друга.

– Игорь Варицкий говорит, что, пока игрок не послушает мнение коллеги о городе и команде, на переход он не согласится. С кем советовались из игроков при переходе?

– Может, это и правда, не знаю. Я долго тут играю, все города видел, ничего нового для меня нет. Я прекрасно знал, куда мы с семьёй едем, мы с удовольствием приняли предложение.

– Не смущало ли то, что «Сибирь» ниже классом команд, где вы играли до этого?

– Я не согласен с этим. У нас молодая команда. Да, многие ещё не выигрывали кубки, но это то, к чему мы стремимся.

– Согласны ли с утверждением, что в «Сибири» сейчас собралась команда, где каждому по-своему надо что-то доказывать: кому-то – вернуть уровень игры, кому-то – подняться на ступеньку выше?

– Да, я согласен. Так в каждой команде, нужно каждый день доказывать. Ничего нового, это спорт. Думаю, что у нас в команде все голодные, хотят показывать лучшую игру. Город любит и поддерживает нашу команду, хочется их радовать.

– Удивились количеству людей на «Дне болельщика»?

– Это было прекрасно, атмосфера была очень хорошая, мне понравилось. Не хочу сказать, что меня это удивило, играл ведь здесь раньше. Знал, как болельщики поддерживают команду. Но в августе (улыбается)? Это было прикольно.

– Старожилы команды не хлопали по плечу перед выходом, говоря: «Готовься, сейчас удивишься»?

– Это было понятно, когда я приехал на арену. Возле неё увидел сумбур и понял, что будет. Был хороший день, я рад. Не часто бывает, что мы можем провести время исключительно с болельщиками, расписание не позволяет. Это важно.

– Все отмечают атмосферу на старой арене. У вас какие-то воспоминания остались?

– Там всегда очень тяжело было играть. В новой – тоже. На старой арене помню твёрдые борта, силовой принимать очень тяжело (улыбается). Там очень громко было, в моменты, когда хотели переговорить с партнёрами, болельщики не давали нам этого делать. Ощущение, что они были прям над тобой. Любая ошибка сопровождается криками «эй», «оу» — разгоняли даже тогда, когда ничего не было. Такие моменты всегда вспоминаются.

«Если приходишь в один момент и не хочешь работать, то, наверное, что-то о себе услышишь от Квартальнова»

– Почему приняли решение покинуть Минск?

– Я ничего плохого не скажу о Минске, всё понравилось – коллектив и команда были хорошими. Просто произошла смена главного тренера, было непонятно, что будет дальше. Хоккеистам приходится быстро принимать решение, потому что места в других командах быстро занимаются. Если бы ждал, мог бы не оказаться тут.

– Как говорят в России, дают – бери.

– Вот именно! Предложение и условия хорошие.

– Вы себе объяснили, почему «Динамо» не сделало шаг вперёд в прошлом сезоне?

– Дорога к успеху не всегда прямая. Все хотят шагнуть вперёд, но выигрывает только одна команда. Есть миллион причин поражения и лишь одна – победы. Прошлый сезон был успешным. Да, нам не удалось пройти второй раунд, но всё равно.

Даррен Диц Фото: Денис Костюченко

– Расскажите о работе с Квартальновым, к иностранцам он особо строг?

– Да нет, требования Дмитрия Вячеславовича ко всем игрокам одинаковые, неважно, какой у тебя паспорт. Выполняешь задание – проблем не будет. Если приходишь в один момент и не хочешь работать, то, наверное, что-то о себе услышишь, нужно это понимать. Мне очень понравилось играть под его руководством, он не просто так является самым побеждающим тренером КХЛ. Я рад, что была возможность поработать с ним.

– У «Динамо» случился надлом после январской истории со Спунером и публичными препирательствами главного тренера и руководства?

– В моей жизни как игрока ничего особо не изменилось. Да, мы ощущали разногласия тренерского штаба и руководства, но это рабочий процесс. Просто это вышло в СМИ. Такие моменты бывают каждый день. Для хоккеистов – ничего нового.

«Раньше читал, что русские игроки НХЛ часто говорили, что им не совсем нравится американская еда. Я думал: «Странно, что с нашей едой не так?»

– Вы рассказывали, что в этом году первый раз с детьми съездили в Канаду. Как прошла поездка?

– Хорошо, что мы много путешествовали по России, дети привыкли к самолёту, они нормально перенесли перелёт, терпели. Классно, что они увидели моих родителей, сестру, что могли лично общаться, хотя дети разговаривают только на русском. Было непонятно, как получится, но сложилось всё очень хорошо. Мы три недели там провели, нам понравилось.

– За время вашего отсутствия страна как-то поменялась?

– Естественно. По большому счёту меня не было там 10 лет, приезжал только пару раз. Задача поездки заключалась в том, чтобы провести время с семьёй. Мы спокойно отдохнули у родителей.

– В конце поездки начали скучать по России, Казахстану?

– Конечно! Всё-таки образ жизни там другой, мы привыкли жить в СНГ: в Казахстане, России, Беларуси. Из того, что бросалось в глаза, – еда. Мы питаемся уже как русские люди, поэтому еда нам не понравилась в Канаде, это больше всего чувствовалось.

– Многие люди, побывавшие там, отмечают разницу в качестве еды. Что там такого плохого с ней?

– Как бы объяснить… Раньше читал, что русские игроки НХЛ часто говорили, что им не совсем нравится американская еда. Я думал: «Странно, что с нашей едой не так?» Теперь я уже много лет живу в России и Казахстане, привык к хорошей еде, вернулся в Канаду летом, а там в каждом ресторане меню одинаковое. Неважно, какая кухня: мексиканская, итальянская. Везде одинаковый выбор. Могу сказать, что не совсем вкусно (улыбается). Мы пару раз попробовали и решили всё-таки готовить дома.

– Вы на протяжении карьеры в КХЛ много работали с системными тренерами. На их фоне каким представляется Люзенков?

– Тоже системный. Думаю, что в нашей лиге почти в каждой команде такие тренеры. Система защищает игроков от ошибок. Если бы мы просто играли «один в один» везде, меня бы кто-нибудь обыграл – нам бы забили гол.

Ярослав Люзенков Фото: Виктория Туфанова

– Расскажите о стиле «Сибири». На турнире в Омске бросалось в глаза, что всё заточено на контроле шайбы, игры смотреть было одно удовольствие.

– Есть моменты, когда мы должны определяться. Если есть возможность двигать шайбу вперёд, есть для этого время, то давайте это сделаем, будем все вместе атаковать. Да, получилось удачно в последней игре с «Северсталью». Но это только товарищеские игры. Череповец играл поздно за день до этого, может быть, поэтому они двигались не лучшим образом. Нужно много взять из той игры.

– Предсезонная подготовка была сложной? Есть отличия от тех, что вы проводили до этого?

– Я бы отличия не выделял, их особо нет, все готовятся более-менее одинаково. Хорошая, тяжёлая предсезонка получилась.

– Расскажите об игре в паре с Егором Алановым. Вы оба – двусторонние защитники, которые могут быть опасны впереди и надёжны – сзади.

– Согласен. Надо читать друг друга. Если он отдал передачу и подключился к атаке, то я должен страховать. И, соответственно, наоборот. Мы должны уметь играть с каждым партнёром, потому что в течение сезона всякое бывает.

«У нас боевой коллектив. Ошибаться будем, но сдаваться не станем»

– Егора Аланова команда выбрала капитаном, хотя он не такой возрастной игрок. Какой он в раздевалке? Когда пришли в команду, сразу поняли, что он лидер?

– Конечно. Для меня он сразу оказался лидером, от возраста это не зависит. Когда я первый раз стал капитаном, мне было всего 24 года, я был даже младше, поэтому не думаю, что возраст имеет значение.

– Сергей Широков и Валентин Пьянов, лидеры раздевалки «Сибири» последних лет, завершили карьеру. Чувствовали ли в связи с этим дополнительное давление, понимали, что придётся брать на себя функции лидера не только на льду, но и в раздевалке? Такая ноша дополнительная.

– Не скажу, что это дополнительная ноша. Носишь ли ты литеру на груди или нет, неважно. Я как старший игрок с опытом должен проявлять лидерские качества, нужно найти, как поддержать ребят.

– Есть ли для вас пример настоящего капитана?

– Много хороших. Каждый показывает свои лидерские качества по-разному, не хочется их перечислять. Есть много разных способов это сделать. Даже если ты не капитан, можно брать много полезного от каждого.

– Тейлор Бек является одним из лучших хоккеистов КХЛ при розыгрыше большинства, нужно ли как-то под него подстраиваться?

– Нет, с ним довольно легко. Не скажу, что он для партнёров играет как-то непредсказуемо. План есть, главное – его исполнить. Тейлор это здорово делает.

– Внутри команды разворачивается борьба за место в первой спецбригаде большинства: можете сыграть вы, Егор Аланов, Иван Мищенко. Такая конкуренция дополнительно подстёгивает?

– Я не вижу в этом борьбы. Хорошо, что много ребят способны это делать, они играли на этой позиции уже. Может быть время, когда условно у меня не пойдёт игра. Слава богу, что есть партнёр, который может подстраховать. И наоборот. Это идёт на пользу команде.

– Как поменялась атмосфера в раздевалке после прихода Евгения Кузнецова?

– Не могу сказать, что сильно изменилась. Он парень весёлый, умеет шутить, расслаблять раздевалку. Но он тоже работает, человек не просто так играл на таком высоком уровне много лет. С ним можно не только веселиться, но и смотреть, как он работает, тренируется.

– Вы проиграли на турнире в Омске только «Локомотиву», в составе которого было много молодых игроков. Однако качество игры будто ничуть не ухудшилось, это та же чемпионская команда. Как это выглядело со льда?

– 100% так. Они не просто так стали чемпионами. У них третий тренер, но команда играет на приличном уровне, ребята понимают, что надо делать, чтобы выиграть. В глаза бросается простота, они ничего лишнего не придумывают, выполняют игровое задание от начала до конца. Был в матче период, когда мы начинали что-то создавать, однако они просто постоянно держат план, поэтому они чемпионы, это видно.

– В этом году иностранцы неохотно едут в КХЛ. С вами кто-то советовался на этот счёт из-за океана?

– Уже нет. С молодыми игроками, которые сейчас приезжают, я никогда не пересекался, не играл с ними. Все ребята, которых я знаю, уже завершили карьеру и стоят на тренерском мостике (смеётся). Их меньше и меньше с каждым годом.

– Какая разница в игре на Западе и Востоке? У вас опыт богатый уже.

– Нюансов много, больше связано с перелётами. В Москве довольно легко, часовой пояс очень редко меняется. Если едешь с Запада на Восток, играешь рано, а не поздно. Это переносится легче, как по мне. Ничего критичного в целом.

– Какие ожидания перед сезоном?

– Будут взлёты и падения, сложные моменты, этого не избежать. У нас боевой коллектив. Ошибаться будем, но сдаваться не станем (улыбается).

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