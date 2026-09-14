«Называю Гусева «отец» в шуточной форме». Интервью с русским талантом из лиги Онтарио

Перед многими юными российскими талантами часто встаёт выбор: где лучше развиваться: в России или Северной Америке? Единого мнения, как и рецепта успеха, нет: кто-то остаётся в нашей стране и пытается через МХЛ пробиться в ВХЛ и КХЛ, кто-то предпочитает быть на виду у скаутов НХЛ, играя в США и Канаде.

Степан Куряченков выбрал второй вариант, не побоявшись в юном возрасте покинуть родительский дом. И рассказал «Чемпионату» очень много про юниорский хоккей в Северной Америке, про который не так много известно в России.

А ещё поведал:

как «Спартак» держит с ним связь;

как научил канадскую семью использовать обсценную лексику;

почему в России идеальные семьи;

как тренировался вместе с Никитой Гусевым.

«Раньше, как что-то случилось, сразу начиналось: «Мама, папа». Теперь сам составляю распорядок дня»

– Почему решился поехать в Канаду в таком юном возрасте?

– Я почувствовал, что это правильный шаг для развития моей карьеры. Он получился очень тяжёлым. Хотел узнать североамериканский хоккей, привыкнуть к маленьким площадкам. В Америке большая конкуренция, много внимания со стороны клубов НХЛ. После первого сезона понял, что хочу остаться и продолжить играть там.

– А что именно зацепило?

– Прошедший сезон я закончил в феврале из-за травмы: плечо порвал, болты поставили. Он получился хорошим по личной статистике, исходя из моего игрового времени.

– Чьё решение уехать было: твоё, агента, родителей?

– Прежде всего это было моё решение. Понимал, что будет непросто, но решил проверить себя. Это новый вызов.

– Чего не хватало в России?

– Не сказал бы, что мне в России чего-то не хватало. Российская школа дала мне очень много, это моя страна. Просто хотел выйти из зоны комфорта, посмотреть другой хоккей. Попробовать себе доказать, что способен на большее.

– Здесь не было таких условий?

– Я хорошо сыграл на Кубке Будущего, наша команда здорово провела турнир: победили студенческую сборную, молодёжку Беларуси, уступили только старшей сборной. После позвонили скауты CHL, спросили: «Не хотели бы попробовать свои силы?»

После этого меня обменяли из Уфы в «Спартак», но я уже решил ехать, получил визу, к тому же всё было согласовано с канадским клубом, уже не мог остаться в России.

– «Спартак» на протяжении этого времени связь держал?

– Да, я был в шоке. Очень благодарен «Спартаку». Когда я получил травму, встречался с руководителем клуба, они меня сразу отвели в медицинский центр. Они внесли большой вклад в моё восстановление: делали терапии, массажи. Очень благодарен докторам.

Они хотели, чтобы я выступал за их клуб. Не знаю, что будет дальше. Сейчас начну сезон в Северной Америке, а потом посмотрим.

Крутой рекорд «Спартака»: Видео «Спартак» забросил три самые быстрые шайбы с начала матча в истории КХЛ

– Когда уже надо было ехать, не начал думать о трудностях, с которыми предстоит столкнуться: язык, другой менталитет?

– Конечно. Поехал туда без английского языка, мне было очень тяжело. Мог понимать простые слова, но свободно разговаривать было очень нелегко. В первое время пользовался переводчиком. Старался каждый день общаться, сейчас уже выучил язык – для меня это огромный плюс, дело даже не только в хоккее.

– Фильм уже без перевода сможешь посмотреть?

– Могу посмотреть, но не буду обманывать, что до такой степени выучил. Разговаривать с людьми, партнёрами по команде, тренерами могу.

– Каково жить без родителей в другой стране в таком возрасте?

– В первое время было очень тяжело. К тому же там ещё разница во времени девять часов. Постоянно созванивался с ними, скучал, чувствовал поддержку на расстоянии. Такая жизнь помогла быстрее повзрослеть. Рад, что вышел из зоны комфорта, уехав от родителей.

– Что для тебя в первое время самостоятельной жизни стало самым большим открытием?

– Стал более дисциплинированным. Раньше, как что-то случилось, сразу начиналось: «Мама, папа». Теперь сам составляю распорядок дня, думаю, что приготовить, что поесть. Началась с того года взрослая жизнь.

«Как-то прихожу после тренировки домой, а члены канадской семьи без меня вовсю матерятся на русском»

– Расскажи о семье, в которой ты жил в Канаде.

– В этом году буду играть в OHL (Лиге Онтарио. – Прим. «Чемпионата»), в прошлом был в WHL. У меня была хорошая семья, очень тепло меня встретили, постарались сделать всё, чтобы я ни в чём не нуждался. В первое время было смешно, потому что я не говорил на английском, приходилось общаться через переводчик. Было довольно весело. Как-то прихожу после тренировки домой, а они там без меня вовсю матерятся на русском. Похлеще, чем у меня, выходило.

– Ученики учителя превзошли?

– Получается, да. Я был в шоке, когда услышал. Они не смотрели на мой паспорт, как сейчас иногда происходит. Приняли меня как своего, это было что-то новое в моей жизни.

– Сравни быт русской и канадской семьи.

– В России идеальные семьи. Канадцы едят один фастфуд, это почти в 90% семей. У нас, если съешь фастфуд, сами знаете, куда родители его запихнут. А у них принято есть эти бургеры, поэтому там так много толстых людей. В России намного лучше.

– Для твоей канадской семьи проживание со спортсменом было первым опытом или нет?

– Они были опытные, но русский к ним приехал первый раз. Они меня звали Раша. Мне и в команде такое прозвище дали. Я жёстко себя там поставил, они всегда говорили, когда я в раздевалку заходил: «О, русский пришёл!» В такой шуточной форме. Поняли, кто такие русские.

– «Жёстко поставил» это как? Кулаками?

– Ну вообще, да. На третью неделю мне дали прозвище, и больше никто не докапывался.

Степан Куряченков Фото: Из личного архива Степана Куряченкова

– А как докапывались? Ты же язык ещё не понимал.

– Да задирали просто, дёргали на льду. Пришлось по-русски поговорить.

– Разговор короткий.

– Да.

– Как приняли в команде в общей массе, ты ведь чужой для них, по сути?

– Приняли на самом деле хорошо, помогали в первое время, неприязни не было. Всё было нормально.

– Как помогали?

– Брали с собой покушать куда-нибудь после тренировки или игры, влиться в коллектив, так скажем.

«Для меня WHL — автобусная лига — была тяжёлой. Были поездки по 15-16 часов»

– Как досуг проходил?

– Утром были на арене, после тренировки ехали пообедать. У кого-то учёба была, я онлайн занимался в российской школе, сдавал все предметы. Вечером – видеоигры, социальные сети. Особо много времени не было, 68 игр за сезон – каждый день тренируешься или играешь. Это тоже плюс для развития, набираешься опыта.

– То есть в Канаде ты не учишься?

– Нет, но мне сейчас предлагают университеты – через два года перейти в лигу NCAA. В России у меня онлайн-учёба, приезжаю и сдаю сессию.

– А на кого учишься?

– На тренера.

– Протоптанная дорожка.

– Конечно (смеётся).

– Желания в Канаде или США поучиться нет?

– Есть, но сейчас я не могу там учиться – в университет мне ещё рано, только через два года могу поступать. Да и загадывать сложно.

– Как давались многочасовые поездки на автобусе?

– Для меня это было очень тяжело. Жил в очень маленьком городе Суифт-Каррент, там 10 тысяч населения. На улицу особо не выходил. Городок маленький, хотелось побольше движа.

– То есть не выходил, потому что скучно, а не потому что опасно?

– Да. Переехал в Онтарио, потому что там команды находятся очень близко друг к другу. Для меня WHL – автобусная лига – была тяжёлой. Были поездки по 15-16 часов. Но в среднем – восемь часов.

– Как в России, за шашлыком не останавливались?

– Нет, там просто едешь и едешь. Без шашлыка, обидно было.

– Интересные истории из поездок были какие-нибудь?

– Особо ничего не было. Только когда ехали в Сиэтл, 16 часов как раз, по пути остановились в Спокане в четыре утра и начали тренироваться на льду, а я даже не спал.

– Интенсивная тренировка была?

– Да, мы пропотели хорошо, я почувствовал свои лёгкие – чуть их там не оставил. И это за день до игры.

«Когда нас допустят до соревнований на международной арене, мы покажем, что такое Россия»

– Чем канадские тренеры отличаются от российских?

– В целом и там и там индивидуальный подход: подойдут, покажут, где ошибся, сделают разбор. Считаю, что и в России, и в Канаде — профессионалы своего дела

– Расскажи, как травму получил.

– В феврале у нас был матч, я к тому моменту набрал хорошую форму. Во время игры меня спровоцировали, ударили под колено, я скинул краги. Беру соперника за плечо, тяну руку, а он начинает моё плечо тянуть вниз – и оно вылетает. Неприятная травма, выбыл на полгода.

В последний месяц как раз тренировался с Никитой Гусевым под руководством Артёма Оленева, который в «Витязе» работал. Никита мне очень много подсказал, дал напутствие на сезон.

– Что со стороны можно почерпнуть у Гусева?

– Никита Гусев – самый умный игрок КХЛ и НХЛ, которого я видел. У него самый высокий игровой интеллект. Он гений своего дела. Никита мне очень много рассказал и показал. Я в очень хороших отношениях с ним.

– Можете даже списываться с ним?

– Да. Я в шуточной форме называю его «отец». Мы делаем упражнение, я ему говорю: «Отец, дай пас».

Степан Куряченков и Никита Гусев Фото: Из личного архива Степана Куряченкова

– Кто твоим кумиром в детстве был?

– Следил за многими. Никита Гусев, Кирилл Капризов – он мне очень нравится по стилю. Конечно, легенда Овечкин, Радулов. Российские игроки – лучшие в мире. У каждого хочется что-то почерпнуть и взять себе.

– Какие ожидания в преддрафтовый год?

– Да ничего не прикидывал даже, для меня это неважно. Каждый год драфтуется по 220 человек, это просто шоу. Есть игроки, которых выбрали в первом раунде, но они не играют. Главное, пахать, выкладываться, и всё будет.

Тебя задрафтуют, ты будешь принадлежать одному клубу, там вектор поменялся, и ты уже не нужен. А так через КХЛ или NCAA, если хорошо играешь, всегда можно выбраться, тебя заметят.

– Наверняка смотрел в детстве молодёжный чемпионат мира, каково переживать бан России, будучи молодым хоккеистом?

– Честно, смотрел его каждый год. У нас очень сильная сборная сейчас. Грустно, что мы не можем выступать на международных соревнованиях. Моя мечта детства была – выиграть все турниры со сборной. Юношеские чемпионаты уже не выиграть. Когда нас допустят, мы покажем, что такое Россия. Дай бог, это будет совсем скоро.

Беседовали: Максим Макаров и Доменик Харзалия