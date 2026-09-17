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Главные новости хоккея за 17 сентября, результаты матчей КХЛ, новости НХЛ

«Дело в том, что я русский». Овечкин рассказал в Америке о съёмке в предвыборном ролике
Егор Торишный
Главные новости хоккея за 17 сентября
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В единственном матче дня в КХЛ «Динамо» обыграло «Адмирал».

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 17 сентября 2026 года.

Александр Овечкин сделал заявление о своём участии в предвыборном ролике

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выступил с заявлением о своём участии в предвыборном ролике «Единой России». В рекламном ролике Овечкин запечатлён стоящим позади министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В съёмках также принял участие двукратный олимпийский чемпион по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

«Прежде всего я хочу вас поприветствова