«Вашингтон» — лучший в межсезонье НХЛ! Команда возьмёт Кубок в последнем сезоне Овечкина?

«Столичные» провели ряд мощных сделок. Они действительно готовы к чемпионскому походу ради капитана или всё не так радужно?

Совсем скоро «Вашингтон» сыграет свой первый официальный матч в новом сезоне. И, скорее всего, мы увидим совершенно другую команду, нежели та, что была ещё примерно полгода назад.

За минувшее межсезонье «столичные» серьёзно укрепились. Более того, их работа летом 2026-го по праву должна заслуживать самой высокой оценки. Не будет преувеличением даже назвать «Кэпиталз» лучшей командой в это межсезонье.

Какие же изменения произошли с «Вашингтоном»? Чего ждать от команды в новом сезоне? Давайте разбираться.

Обновления

В межсезонье-2026 перед руководством «Вашингтона» стояло несколько непростых задач. Прежде всего «столичным» нужно было обновить состав и придать ему глубины. Всё-таки непопадание в плей-офф в сезоне-2025/2026 после шикарной регулярки-2024/2025 говорило о том, что команда на самом деле не так уж и сильна. А помимо этого, фронт-офис должен был найти хоккеистов, которые станут основой клуба и поведут его за собой в эпоху после Александра Овечкина.

Уже в ходе прошлого чемпионата «Кэпиталз» показали, что готовы действовать решительно. Они, например, обменяли легенду и старожила клуба Джона Карлсона, чтобы освободить место в платёжке и что-то получить за опытного защитника, чьи лучшие годы остались позади и чей контракт подходил к концу. Тем не менее заполучить достойное усиление тогда у «Вашингтона» не получилось. На фоне этого команда не смогла выйти в плей-офф, и в итоге в межсезонье фронт-офису пришлось пойти ва-банк, совершив ряд громких сделок.

Особенно выделяются три из них.

24 июня «Кэпс» выменяли из «Сент-Луиса» 28-летнего нападающего Джордана Кайру, отдав за него Коннора Макмайкла, Милтона Гестрина и выбор в первом раунде драфта НХЛ — 2026 (16-й общий номер). На следующий день «столичные» вновь пошумели, забрав 30-летнего форварда Алекса Така из «Баффало». В обратную сторону отправились центрфорвард Давид Кемпф и выбор в третьем раунде драфта 2027 года. С Таком сразу же заключили восьмилетний контракт на $ 84 млн с кэпхитом $ 10,5 млн.

А на старте рынка свободных агентов «Вашингтон» перехватил 33-летнего капитана «Коламбуса» Буна Дженнера, с которым заключил четырёхлетний контракт на $ 23 млн с кэпхитом $ 5,75 млн.

Благодаря этим трём сделкам «столичные» смогли серьёзно обновить атаку и добавить ей мастерства. Помимо этого, менеджмент нашёл высококлассных хоккеистов, на которых, очевидно, и будет делать ставку, когда Овечкин покинет команду.

Стоит также отметить переход крепкого 33-летнего нападающего Джонни Бродзински, который даст команде глубины и займёт место в нижних звеньях. Кроме того, «Вашингтон» сделал два важных приобретения в защитную линию. И если для 34-летнего Джастина Холла, известного по игре за «Торонто», это, скорее всего, одна из финальных остановок в карьере, и часть сезона он проведёт в АХЛ, то вот 30-летний Венсан Деарне, поигравший последние два года в «Сан-Хосе», рассматривается как защитник топ-4.

Алекс Так и Джордан Кайру Фото: nhl.com/capitals

В плане потерь выделяются четыре игрока. В первую очередь это, конечно, 35-летний игрок обороны Тревор ван Римсдайк, который отдал «Вашингтону» шесть лет своей жизни и был одним из старожилов команды. Фактически его заменили Деарне.

29-летний Брэндон Дьюхейм был крепким игроком нижних звеньев, но, несмотря на всю пользу в черновой работе, непосредственно в нападении он в последнем сезоне почти не оказывал влияния на игру.

Однако два других ухода стали настоящим ударом для болельщиков «Вашингтона».

25-летний Коннор Макмайкл шесть лет играл в команде и из интересного проспекта вырос в классного основного нападающего. Тем не менее после вспышки в сезоне-2024/2025 канадец не сумел продолжить прогрессировать в контрактный год, из-за чего «столичные» решили отказаться от него ради более крутых новичков.

24-летний Хендрикс Лапьер в своё время котировался как будущая суперзвезда и был едва ли не главным проспектом «Кэпиталз». Однако время шло, а канадец никак не мог даже пробиться в основной состав. В итоге Лапьер провалил минувший сезон, ставший для него первым полноценным в НХЛ, набрав всего 16 (4+12) очков в 74 матчах. Это совсем не тот результат, на который рассчитывали в клубе, поэтому приняли решение не держать Хендрикса в команде.

«Вашингтон» пошёл на решительные меры, расставшись с молодёжью, которая не оправдала надежд. И в то же время продлил тех, на кого по-прежнему рассчитывает.

Ещё в ходе сезона «столичные» наконец-то подтянули к основе 20-летнего защитника Коула Хатсона, который является едва ли не главной надеждой сборной США среди игроков своего амплуа, заключив с ним трёхлетний контракт новичка с кэпхитом $ 952 тыс. Они также продлили соглашение с 27-летним игроком обороны Тимоти Лильегреном (два года, $ 6,5 млн, кэпхит — $ 3,25 млн).

Уже в сентябре «Кэпиталз» заскочили в последний вагон старой системы правил НХЛ. С 16 сентября в силу вступило новое коллективное соглашение, в соответствии с которым срок контракта, который может подписать игрок со своим нынешним клубом, сократился на один год — с восьми до семи лет. Так что «Вашингтон» решил воспользоваться последними мгновениями удобных старых правил и сначала подписал 21-летнего нападающего Райана Леонарда на восемь лет и $ 84 млн (кэпхит — $ 10,5 млн), а на следующий день заключил новое соглашение с 24-летним форвардом Джастином Сурдифом на те же восемь лет и $ 50,8 млн (кэпхит — $ 6,35 млн).

Райан Леонард и Джастин Сурдиф Фото: Getty Images

Так что фактически в это межсезонье «столичные» серьёзно обновили состав, отказавшись от нескольких молодых и пары опытных игроков в пользу чуть более возрастных, однако при этом и более высококлассных хоккеистов. «Кэпиталз» не только создали конкурентоспособный состав здесь и сейчас, но и подумали о будущем, совершив ряд хороших сделок на перспективу.

Капитан в здании

Одним из самых крупных успехов для «Вашингтона» стало сохранение капитана Александра Овечкина. 41-летний нападающий после завершения контракта долго размышлял о своём будущем, но в итоге принял решение продлить соглашение ещё на год. Важным фактором для него как раз стали те изменения, которые произошли с командой в межсезонье. Конкурентоспособный состав — одна из главных причин, почему Ови остался, подписав однолетнее соглашение с кэпхитом $ 4,25 млн и бонусами, за счёт которых общая сумма может дорасти до $ 9 млн.

Конечно, на капитана уже не рассчитывают как на главную атакующую силу команды, однако он важен для общей атмосферы в коллективе. Именно Овечкин будет ментальным лидером и вожаком в раздевалке, эту важнейшую роль вряд ли сможет осилить кто-либо другой. Это, очевидно, пойдёт в плюс команде.

Помимо этого, Восьмёрка станет важной опцией для тренерского штаба. Александра можно будет выпускать на лёд, когда нужно отыгрываться или соперники подарят большинство. Бросок у Ови по-прежнему очень хорош, да и голевое чутьё никуда не исчезло. Так что польза от нападающего будет заключаться не только в лидерских способностях.

А если оценить подписание россиянина по соотношению цена-качество, то это и вовсе будет одна из лучших сделок межсезонья.

Предварительный состав

На данный момент сложно сказать, какие сочетания звеньев станут основными и наиболее оптимальными, но на тренировках главный тренер Спенсер Карбери в основном использовал линии, приведённые ниже.

Атака:

Так — Дюбуа — Уилсон;

Овечкин — Строум — Леонард;

А. Протас — И. Протас — Кайру;

Дженнер — Сурдиф — Бовиллье;

Мирошниченко — Бродзински — Фрэнк.

Защита:

Чикран — Рой;

Хатсон — Деарне;

Фехервари — Лильегрен;

Холл — Макилрат — Макдональд.

Вратари: Томпсон — Линдгрен — Стивенсон.

Можно отметить несколько интересных моментов. Например, то, как активно наигрывается одно из успевших себя зарекомендовать сочетаний — Ови — Строум — Леонард. Помимо этого, выделяется необычное первое звено с парнями с непростым характером и карьерной судьбой, а также третье звено с братьями Протасами и новичком Кайру.

Пока в таких оптимальных сочетаниях команда не сыграла ни одного матча, но причина в особенностях нынешней предсезонки. Нет сомнений, что на первую встречу регулярного чемпионата состав будет выглядеть примерно так. И будет очень интересно посмотреть, как этот план Карбери будет работать.

Дилан Строум, Джейкоб Чикран, Райан Леонард и Александр Овечкин Фото: Matt Rourke/AP Photo/ТАСС

Перспективы

На что же может надеяться команда с нынешним составом?

В целом по тому, как сейчас выглядит «Вашингтон», его вполне можно назвать законным претендентом на Кубок Стэнли. «Столичные» обладают сплавом молодости и опытности, скорости и мышления, класса и дерзости. У команды подобрался очень хороший состав в плане баланса.

Из минусов можно отметить сохранившийся недостаток глубины. Конечно, если кто-то вылетит, придёт подмога из АХЛ, однако полноценной заменой это назвать, пожалуй, не получится.

Часть подписанных новичков — мастеровитые, но в последнее время испытывавшие проблемы парни. Их потенциал велик, вот только удастся ли его раскрыть в полной мере — вопрос.

Помимо этого, у «Вашингтона» совершенно нет места под потолком зарплат. $ 75 тыс. — это смехотворная сумма. Так что в случае каких-либо непредвиденных проблем «Кэпиталз» фактически будут связаны по рукам и ногам, и им придётся или обходиться внутренними резервами, или резать по живому. Это может оказаться решающим фактором в борьбе не только за Кубок Стэнли, но и даже за плей-офф.

Наконец, пока неизвестно, насколько успешной будет игра «столичных» в большинстве. В минувшем сезоне спецбригады команды были просто ужасны — «Вашингтон» занял 25-е место по реализации численного преимущества (17,84%). В межсезонье на эту проблему обратили внимание: ассистент главного тренера Кирк Мюллер, отвечавший за большинство, покинул клуб, а его место занял Рэй Беннетт. Последний сезон специалист провёл в «Айлендерс», чьи результаты в плане игры спецбригад также вызывали вопросы, однако до этого восемь лет проработал в «Колорадо». За то время, что он провёл там, «Эвеланш» — пятые в НХЛ по реализации большинства в регулярных чемпионатах (23%) и четвёртые — в плей-офф (24,3%). Так что номинально «Вашингтон» получил отличное усиление, но пока непонятно, удастся ли Беннетту наладить игру спецбригад «Кэпс» и сколько ему понадобится на это времени.

Подводя итоги, можно сказать, что «столичные» действительно стали сильнее и мастеровитее за минувшее межсезонье. Они вполне могут называться в числе законных претендентов и даже одним из фаворитов в борьбе за Кубок Стэнли. Однако есть ряд потенциальных проблем, которые могут неожиданно «выстрелить» и испортить команде сезон.

Впрочем, на данный момент волноваться скорее незачем. «Вашингтон» начинает поход за кубком, и, учитывая, что нынешний сезон может потенциально стать последним для Овечкина в НХЛ, это может стать одной из красивейших глав в истории лиги.

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