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Как Вашингтон провёл межсезонье-2026, все сделки и переходы Кэпиталз, перспективы команды, поборется ли Овечкин за Кубок Стэнли

«Вашингтон» — лучший в межсезонье НХЛ! Команда возьмёт Кубок в последнем сезоне Овечкина?
Владимир Лаевский
Как «Вашингтон» провёл межсезонье-2026
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«Столичные» провели ряд мощных сделок. Они действительно готовы к чемпионскому походу ради капитана или всё не так радужно?

Совсем скоро «Вашингтон» сыграет свой первый официальный матч в новом сезоне. И, скорее всего, мы увидим совершенно другую команду, нежели та, что была ещё примерно полгода назад.

За минувшее межсезонье «столичные» серьёзно укрепились. Более того, их работа летом 2026-го по праву должна заслуживать самой высокой оценки. Не будет преувеличением даже назвать «Кэпиталз» лучшей командой в это межсезонье.

Какие же изменения произошли с «Вашингтоном»? Чего ждать от команды в новом сезоне? Давайте разбираться.

Обновления

ПришлиУшлиПродлили контракты
з. Венсан Деарне (НСА, «Сан-Хосе»), з. Джастин Холл (НСА, «Сент-Луис»), н. Алекс Так («Баффало»), н. Джордан Кайру («Сент-Луис»), н. Бун Дженнер («Колорадо»), н. Джонни Бродзински (НСА, «Рейнджерс»), н. Джош Данн (НСА, «Баффало»)

Усиление для АХЛ:
з. Джейкоб Макдональд («Колорадо Иглз», АХЛ), н. Тайлер Копфф («Рочестер Американз», АХЛ), н. Теодор Нидербах («Фрёлунда», Швеция»), н. Петр Сикора («Оцеларжи» Тршинец, Чехия)		з. Тревор ван Римсдайк (НСА, «Питтсбург»), з. Деклан Чисхольм («Нью-Джерси»), н. Коннор Макмайкл («Сент-Луис»), н. Давид Кемпф («Баффало»), н. Брэндон Дьюхейм (НСА, «Торонто»), н. Сонни Милано (НСА, «Берн», Швейцария), н. Зак Фанк («Баффало»), н. Милтон Гестрин («Сент-Луис»), н. Хендрикс Лапьер («Питтсбург»)з. Тимоти Лильегрен, н. Александр Овечкин, н. Алекс Так, н. Джастин Сурдиф, н. Райан Леонард

В межсезонье-2026 перед руководством «Вашингтона» стояло несколько непростых задач. Прежде всего «столичным» нужно было обновить состав и придать ему глубины. Всё-таки непопадание в плей-офф в сезоне-2025/2026 после шикарной регулярки-2024/2025 говорило о том, что команда на самом деле не так уж и сильна. А помимо этого, фронт-офис должен был найти хоккеистов, которые станут основой клуба и поведут его за собой в эпоху после Александра Овечкина.

Уже в ходе прошлого чемпионата «Кэпиталз» показали, что готовы действовать решительно. Они, например, обменяли легенду и старожила клуба Джона Карлсона, чтобы освободить место в платёжке и что-то получить за опытного защитника, чьи лучшие годы остались позади и чей контракт подходил к концу. Тем не менее заполучить достойное усиление тогда у «Вашингтона» не получилось. На фоне этого команда не смогла выйти в плей-офф, и в итоге в межсезонье фронт-офису пришлось пойти ва-банк, совершив ряд громких сделок.

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Особенно выделяются три из них.

24 июня «Кэпс» выменяли из «Сент-Луиса» 28-летнего нападающего Джордана Кайру, отдав за него Коннора Макмайкла, Милтона Гестрина и выбор в первом раунде драфта НХЛ — 2026 (16-й общий номер). На следующий день «столичные» вновь пошумели, забрав 30-летнего форварда Алекса Така из «Баффало». В обратную сторону отправились центрфорвард Давид Кемпф и выбор в третьем раунде драфта 2027 года. С Таком сразу же заключили восьмилетний контракт на $ 84 млн с кэпхитом $ 10,5 млн.

А на старте рынка свободных агентов «Вашингтон» перехватил 33-летнего капитана «Коламбуса» Буна Дженнера, с которым заключил четырёхлетний контракт на $ 23 млн с кэпхитом $ 5,75 млн.

Благодаря этим трём сделкам «столичные» смогли серьёзно обновить атаку и добавить ей мастерства. Помимо этого, менеджмент нашёл высококлассных хоккеистов, на которых, очевидно, и будет делать ставку, когда Овечкин покинет команду.

Стоит также отметить переход крепкого 33-летнего нападающего Джонни Бродзински, который даст команде глубины и займёт место в нижних звеньях. Кроме того, «Вашингтон» сделал два важных приобретения в защитную линию. И если для 34-летнего Джастина Холла, известного по игре за «Торонто», это, скорее всего, одна из финальных остановок в карьере, и часть сезона он проведёт в АХЛ, то вот 30-летний Венсан Деарне, поигравший последние два года в «Сан-Хосе», рассматривается как защитник топ-4.

Алекс Так и Джордан Кайру

Алекс Так и Джордан Кайру

Фото: nhl.com/capitals

В плане потерь выделяются четыре игрока. В первую очередь это, конечно, 35-летний игрок обороны Тревор ван Римсдайк, который отдал «Вашингтону» шесть лет своей жизни и был одним из старожилов команды. Фактически его заменили Деарне.

29-летний Брэндон Дьюхейм был крепким игроком нижних звеньев, но, несмотря на всю пользу в черновой работе, непосредственно в нападении он в последнем сезоне почти не оказывал влияния на игру.

Однако два других ухода стали настоящим ударом для болельщиков «Вашингтона».

25-летний Коннор Макмайкл шесть лет играл в команде и из интересного проспекта вырос в классного основного нападающего. Тем не менее после вспышки в сезоне-2024/2025 канадец не сумел продолжить прогрессировать в контрактный год, из-за чего «столичные» решили отказаться от него ради более крутых новичков.

24-летний Хендрикс Лапьер в своё время котировался как будущая суперзвезда и был едва ли не главным проспектом «Кэпиталз». Однако время шло, а канадец никак не мог даже пробиться в основной состав. В итоге Лапьер провалил минувший сезон, ставший для него первым полноценным в НХЛ, набрав всего 16 (4+12) очков в 74 матчах. Это совсем не тот результат, на который рассчитывали в клубе, поэтому приняли решение не держать Хендрикса в команде.

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«Вашингтон» пошёл на решительные меры, расставшись с молодёжью, которая не оправдала надежд. И в то же время продлил тех, на кого по-прежнему рассчитывает.

Ещё в ходе сезона «столичные» наконец-то подтянули к основе 20-летнего защитника Коула Хатсона, который является едва ли не главной надеждой сборной США среди игроков своего амплуа, заключив с ним трёхлетний контракт новичка с кэпхитом $ 952 тыс. Они также продлили соглашение с 27-летним игроком обороны Тимоти Лильегреном (два года, $ 6,5 млн, кэпхит — $ 3,25 млн).

Уже в сентябре «Кэпиталз» заскочили в последний вагон старой системы правил НХЛ. С 16 сентября в силу вступило новое коллективное соглашение, в соответствии с которым срок контракта, который может подписать игрок со своим нынешним клубом, сократился на один год — с восьми до семи лет. Так что «Вашингтон» решил воспользоваться последними мгновениями удобных старых правил и сначала подписал 21-летнего нападающего Райана Леонарда на восемь лет и $ 84 млн (кэпхит — $ 10,5 млн), а на следующий день заключил новое соглашение с 24-летним форвардом Джастином Сурдифом на те же восемь лет и $ 50,8 млн (кэпхит — $ 6,35 млн).

Райан Леонард и Джастин Сурдиф

Райан Леонард и Джастин Сурдиф

Фото: Getty Images

Так что фактически в это межсезонье «столичные» серьёзно обновили состав, отказавшись от нескольких молодых и пары опытных игроков в пользу чуть более возрастных, однако при этом и более высококлассных хоккеистов. «Кэпиталз» не только создали конкурентоспособный состав здесь и сейчас, но и подумали о будущем, совершив ряд хороших сделок на перспективу.

Капитан в здании

Одним из самых крупных успехов для «Вашингтона» стало сохранение капитана Александра Овечкина. 41-летний нападающий после завершения контракта долго размышлял о своём будущем, но в итоге принял решение продлить соглашение ещё на год. Важным фактором для него как раз стали те изменения, которые произошли с командой в межсезонье. Конкурентоспособный состав — одна из главных причин, почему Ови остался, подписав однолетнее соглашение с кэпхитом $ 4,25 млн и бонусами, за счёт которых общая сумма может дорасти до $ 9 млн.

Конечно, на капитана уже не рассчитывают как на главную атакующую силу команды, однако он важен для общей атмосферы в коллективе. Именно Овечкин будет ментальным лидером и вожаком в раздевалке, эту важнейшую роль вряд ли сможет осилить кто-либо другой. Это, очевидно, пойдёт в плюс команде.

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Помимо этого, Восьмёрка станет важной опцией для тренерского штаба. Александра можно будет выпускать на лёд, когда нужно отыгрываться или соперники подарят большинство. Бросок у Ови по-прежнему очень хорош, да и голевое чутьё никуда не исчезло. Так что польза от нападающего будет заключаться не только в лидерских способностях.

А если оценить подписание россиянина по соотношению цена-качество, то это и вовсе будет одна из лучших сделок межсезонья.

Предварительный состав

На данный момент сложно сказать, какие сочетания звеньев станут основными и наиболее оптимальными, но на тренировках главный тренер Спенсер Карбери в основном использовал линии, приведённые ниже.

Атака:

Так — Дюбуа — Уилсон;
Овечкин — Строум — Леонард;
А. Протас — И. Протас — Кайру;
Дженнер — Сурдиф — Бовиллье;
Мирошниченко — Бродзински — Фрэнк.

Защита:

Чикран — Рой;
Хатсон — Деарне;
Фехервари — Лильегрен;
Холл — Макилрат — Макдональд.

Вратари: Томпсон — Линдгрен — Стивенсон.

Можно отметить несколько интересных моментов. Например, то, как активно наигрывается одно из успевших себя зарекомендовать сочетаний — Ови — Строум — Леонард. Помимо этого, выделяется необычное первое звено с парнями с непростым характером и карьерной судьбой, а также третье звено с братьями Протасами и новичком Кайру.

Пока в таких оптимальных сочетаниях команда не сыграла ни одного матча, но причина в особенностях нынешней предсезонки. Нет сомнений, что на первую встречу регулярного чемпионата состав будет выглядеть примерно так. И будет очень интересно посмотреть, как этот план Карбери будет работать.

Дилан Строум, Джейкоб Чикран, Райан Леонард и Александр Овечкин

Дилан Строум, Джейкоб Чикран, Райан Леонард и Александр Овечкин

Фото: Matt Rourke/AP Photo/ТАСС

Перспективы

На что же может надеяться команда с нынешним составом?

В целом по тому, как сейчас выглядит «Вашингтон», его вполне можно назвать законным претендентом на Кубок Стэнли. «Столичные» обладают сплавом молодости и опытности, скорости и мышления, класса и дерзости. У команды подобрался очень хороший состав в плане баланса.

Из минусов можно отметить сохранившийся недостаток глубины. Конечно, если кто-то вылетит, придёт подмога из АХЛ, однако полноценной заменой это назвать, пожалуй, не получится.

Часть подписанных новичков — мастеровитые, но в последнее время испытывавшие проблемы парни. Их потенциал велик, вот только удастся ли его раскрыть в полной мере — вопрос.

Помимо этого, у «Вашингтона» совершенно нет места под потолком зарплат. $ 75 тыс. — это смехотворная сумма. Так что в случае каких-либо непредвиденных проблем «Кэпиталз» фактически будут связаны по рукам и ногам, и им придётся или обходиться внутренними резервами, или резать по живому. Это может оказаться решающим фактором в борьбе не только за Кубок Стэнли, но и даже за плей-офф.

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Наконец, пока неизвестно, насколько успешной будет игра «столичных» в большинстве. В минувшем сезоне спецбригады команды были просто ужасны — «Вашингтон» занял 25-е место по реализации численного преимущества (17,84%). В межсезонье на эту проблему обратили внимание: ассистент главного тренера Кирк Мюллер, отвечавший за большинство, покинул клуб, а его место занял Рэй Беннетт. Последний сезон специалист провёл в «Айлендерс», чьи результаты в плане игры спецбригад также вызывали вопросы, однако до этого восемь лет проработал в «Колорадо». За то время, что он провёл там, «Эвеланш» — пятые в НХЛ по реализации большинства в регулярных чемпионатах (23%) и четвёртые — в плей-офф (24,3%). Так что номинально «Вашингтон» получил отличное усиление, но пока непонятно, удастся ли Беннетту наладить игру спецбригад «Кэпс» и сколько ему понадобится на это времени.

Подводя итоги, можно сказать, что «столичные» действительно стали сильнее и мастеровитее за минувшее межсезонье. Они вполне могут называться в числе законных претендентов и даже одним из фаворитов в борьбе за Кубок Стэнли. Однако есть ряд потенциальных проблем, которые могут неожиданно «выстрелить» и испортить команде сезон.

Впрочем, на данный момент волноваться скорее незачем. «Вашингтон» начинает поход за кубком, и, учитывая, что нынешний сезон может потенциально стать последним для Овечкина в НХЛ, это может стать одной из красивейших глав в истории лиги.

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