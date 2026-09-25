«Кучеров незаслуженно находится в тени и достоин $ 20 млн». Превью сезона НХЛ с агентом

Совсем скоро стартует регулярный чемпионат НХЛ – до его начала уже меньше недели. В этом сезоне хоккея будет больше, потому что команды проведут не по 82 матча, а по 84.

Алексей Дементьев дал большое интервью «Чемпионату», в котором разобрал изменения в командах в межсезонье, перспективы россиян в предстоящем сезоне и нововведения лиги.

«К сожалению, реалии таковы, что наших хоккеистов придерживают»

– В этом году регулярный чемпионат будет состоять из 84 игр, а не из 82. Это изменение на что-то повлияет или оно из разряда факультативных?

– 84 игры умножьте на количество команд и на те деньги, которые лига зарабатывает с рекламы. Здесь важно понимать коммерческую составляющую всего проекта: достаточно серьёзно увеличиваются контракты, подписывают уже на $ 20 млн. Это тот источник, откуда поступают деньги на эти соглашения.

– Как оцените новый формат Матча звёзд, где будут представлены сборные?

– Достаточно интересно. Всё это сводится к тому, чтобы зрителям было интересно. Те форматы, которые были до этого, становятся пресными. Когда одна команда побеждает другую со счётом 9:8, становится нудно после первых пяти минут. Здесь будут играть «три на три», а у болельщиков появится симпатия к одному из коллективов, отношение будет совсем другое.

– Для вас как для зрителя отсутствие сборной России делает турнир менее зрелищным?

– К сожалению, реалии таковы, что наших хоккеистов придерживают, не определяют в одну команду. Всё равно все знают, что наши могут. Будем болеть за российских ребят.

– Как на «Детройте» отразится ситуация с Диланом Ларкином?

– Команда находится в стадии перестройки, Айзерман долго работал в клубе. Здесь успехи в «Тампа-Бэй» повторить не удалось. Конечно, Ларкин был одним из франчайз-игроков, вокруг которого строилась команда. Время идёт, а возможностей у хоккеиста выиграть кубок становится меньше. Поэтому наступил момент, где он выразил желание оказаться там, где этих шансов больше. Желание – понятно. Но оно должно сходиться с позицией клуба насчёт обмена.

Ларкин – игрок, на которого ходят люди. У руководства «Детройта» наверняка присутствует мысль, которая выражается в посыле болельщиков: «Если вы отказываетесь от Ларкина, то вы не имеете планов выигрывать Кубок Стэнли. Зачем мы будем приходить на эти матчи?»

Ларкин пропустит старт тренировочного лагеря: Дилан Ларкин пропустит старт тренировочного лагеря «Детройта» из-за травмы

– Эпоху Айзермана можно назвать провальной?

– Наверное, те надежды, которые возлагались, не оправдались. При этом там было достаточно хороших игроков – тот же Зайдер, на которого мало кто рассчитывал. Другие обмены были совершены, в них «Детройт» получал хороших игроков. Но командный результат не был достигнут.

Я знаю Айзермана – нельзя сказать, что очень хорошо, но всё равно. Он точно сделает выводы и на следующем месте работы ими воспользуется.

– Как у «Бостона» получилось быстро выйти из перестройки? Сделают ли «Брюинз» ещё один шаг вперёд?

– Я работал в «Брюинз», знаю философию этой команды. Там результат должен быть всегда. Те изменения, которые происходят, должны быть точечными, но не кардинальными. Исходя из этого, мы видим прагматичную работу и стабильную игру.

– Прошлый сезон Хуснутдинова – прорыв, который он поддержит, или вспышка?

– Очень бы хотелось, чтобы он сделал шаг вперёд. Стабильность – основное качество высококлассного спортсмена. Посмотрите на Кучерова, который каждый год набирает больше 100 очков, на Овечкина, который забивает больше 50 голов. Понятно, что Марату нужно расти, но ничего недостижимого нет.

Марат Хуснутдинов Фото: Bruce Bennett/Getty Images

«Подписание менеджментом «Монреаля» такого количества игроков на долгие контракты – гениально»

– Выход в плей-офф «Баффало» в прошлом сезоне не случаен?

– Честно говоря, не знаю, почему отношение к этому клубу в лиге было пренебрежительное. Со всеми возможностями, которые у них есть. Владелец серьёзно занялся обустройством города, все изменения он начал с хоккейного стадиона: гостиницу рядом построили, отремонтировали всё. Этот город всегда был достоин иметь хорошую команду.

– Стоит ли «Баффало» всерьёз идти за Хеллебайком и пожертвовать несколькими игроками или проспектами?

– Скажу следующее: хорошо знаю генерального менеджера Ярмо Кекяляйнена, он хороший скаут. Он видит отдельные качества игроков и их возможности в сочетании с тем, что уже есть в наличии у команды.

Хеллебайк хочет сменить команду, чтобы выиграть кубок, «Баффало» прекрасно знает вратаря. Соответственно, переговоры возникли не на пустом месте.

– «Флорида» вновь стала главным претендентом на Кубок Стэнли?

– Посмотрим. Важный момент – вратарская линия, Бобровского больше нет.

– Вы поняли рокировку Маркстрём – Бобровский?

– Думаю, что встал вопрос возраста. А «Торонто», получив Бобровского, приобрёл информацию и опыт для выигрыша Кубка Стэнли. Это «листьям» и нужно было.

Сергей Бобровский и Даррен Рэддиш Фото: Chris Tanouye/Getty Images

– «Монреаль» — самая перспективная команда НХЛ?

– Полностью согласен с вами, поздравляю менеджмент «Монреаля» с такой великолепно выполненной работой. Посмотрите на суммы контрактов – все в одном ранге находятся. Это даёт возможность качественно усиливать состав.

Подписание такого количества игроков на долгие контракты – гениально. Очень хочу, чтобы канадская команда наконец выиграла кубок.

– Подписание Михеева на такие скромные деньги – удача для «Тампы»?

– Он хорошо добавил в последние годы. У него средний контракт, это является большим стимулом для улучшения условий – здесь всё логично.

– Заслужил Кучеров следующий контракт на $ 20 млн?

– Сомнений нет. С огромным уважением отношусь к этому хоккеисту. Он незаслуженно находится в тени других.

– Макдэвида, Маккиннона и прочих?

– Да даже наших хоккеистов. Если человек соберёт сборную мира в голове и там не будет Кучерова, то это катастрофа.

«Пост генерального менеджера в «Торонто» — то же самое, что стоять двумя ногами на помосте с гильотиной»

– Как смотрите на изменения в «Торонто»? Чайка – генеральный менеджер, Хиллер – главный тренер.

– Мой опыт общения с Чайкой достаточно позитивный. Он является человеком лёгких взглядов при обсуждении игроков.

– Что значит «лёгких»?

– С ним легко разговаривать, он не сноб. Как у некоторых руководителей, убеждённость «я всё знаю сам» у него отсутствует. Пост генерального менеджера в «Торонто» — то же самое, что стоять двумя ногами на помосте с гильотиной. «Торонто» заслуживает большего результата при неплохой работе скаутской службы, хочу пожелать им удачи.

– Что скажете о Маккенне, выдержит ли он уровень давления в «Торонто»?

– Мне очень нравится его игра. Когда он был самым молодым игроком сборной Канады на молодёжном чемпионате мира, я общался с одним журналистом. Он мне говорит: «Вы чего? Парень ведь кататься не умеет!» Я ему отвечаю: «Он забивать умеет!»

Считаю, что он сильный игрок, с характером. Та ситуация, которая с ним была, характеризует его как неуступчивого игрока, победителя, не дающего слабину себе и окружению. Меня смущает только, что в 18 лет в НХЛ заходят единицы. Это очень сложно.

НХЛ – такая лига, где тебе будут улыбаться все. Но ты не знаешь, какой камень они держат за пазухой. Это узнаешь со временем.

– Что думаете насчёт Остона Мэттьюса, который напрямую запрос об обмене не делал, но слухи, что он хочет покинуть «Торонто», ходили?

– Скажу так: если Гэвин Маккенна начнёт играть так, как от него ожидают, то Мэттьюс будет тем, кого команда поменяет в ближайшем сезоне.

– Смелый прогноз.

– Исходя из логики, его подписанного контракта, заявлений о том, что он хочет, я бы, будучи генменеджером, представлял себе, что на него будет спрос в командах, которые номинально претендуют на Кубок Стэнли. Он с удовольствием туда поедет. Так можно конвертировать актив в большую перспективу для организации в течение двух лет.

– Малкин, Кросби и Летанг уже больше 20 лет играют вместе. Мы от «Питтсбурга» с ними что-то ждём или просто наслаждаемся «последним танцем»?

– Просто наслаждаемся. Это кассовые люди, на них люди приходят смотреть. Они выиграли всё и сейчас просто получают удовольствие. Для них нет секретов в этом виде спорта.

Евгений Малкин Фото: Bruce Bennett/Getty Images

– Егор Чинахов унесёт свой контракт после ударной половины сезона?

– Ситуация с Чинаховым мне понятна и ясна. У него не было достаточно окружения в «Коламбусе» в первый год, когда он стал лучшим бомбардиром в лагере новичков. Я тогда сказал: «Сейчас он сыграет первые 10 игр, а потом его никто не увидит». Так и произошло.

Чинахову пришлось долго выбираться из ямы после переезда в Северную Америку. Я знаю, что это за ситуация, когда человек не понимает, что с ним не так и вокруг. Ему нужно было это объяснить, почему так происходит.

Егору нужно было сменить команду. «Питтсбург» — новое дыхание, вызов, небольшой стресс, который стимулировал его к тому, как он провёл вторую половину сезона. Слежу за ним, рад за него очень сильно.

– Как смотреть на ситуацию с Никишиным, который до сих пор сидит без контракта?

– Жаль, что такая ситуация случилась. Надеюсь, она будет продолжаться недолго.

– Кочетков может стать первым номером в «Каролине»?

– Считаю, что он очень близок. Думаю, что ему нужен шанс, чтобы закрепиться на этом месте. Он такую огромную дорогу прошёл, чтобы оказаться там, где он есть. За него хочется порадоваться, что он выдержал.

– Ничушкин получит шанс в «Коламбусе» вновь выйти на ведущие роли?

– Конкуренция везде присутствует. НХЛ – такая лига, где ты расслабился, а тут уже очередь из 10 человек стоит, которая хочет получить твою заработную плату.

– Антон Силаев в предстоящем сезоне сможет закрепиться в основе «Нью-Джерси»?

– Считаю, что ему под силу это. В лагере новичков он показал товар лицом, не тушуясь. Разговаривал с ним, он сказал, что получил огромное удовольствие от наставлений тренеров, подбадриваний партнёров. Не было запретов ни в чём: если хочешь подключаться, делай, хочешь бросать – пожалуйста. Говорит, что кайфовал от каждой смены на льду.

Нельзя забывать, что Антон Силаев стал первым игроком, которого подписал новый генеральный менеджер. Это было приоритетом для него. Ответственность за это берёт на себя Санни Мехта. Антон проявляет себя самым лучшим образом – выше возложенных ожиданий.

Проект Алексея Дементьева.

– Грицюк способен шагнуть в топ-6?

– Не будет просто, но все шансы есть. Талантливый хоккеист, хороший человек, который воспользуется возможностью.

– Возвращение Варламова на лёд спустя два года вызывает восхищение?

– Семён – хороший человек и вратарь. Это огромный подвиг. Остаётся пожелать удачи.

– Сорокин дважды был вторым в голосовании на «Везину». Сможет выиграть в блмжайшее время?

– В такой команде сделать это будет крайне сложно, но возможно. Сорокин – тот вратарь, который очень сильно вырос ментально. В играх, которые требуют 100-процентный результат, это присутствует. Думаю, шансы есть, но нужна помощь от партнёров.

– Почему Овечкин принял решение подписать ещё один контракт?

– Буду прост: Александр выиграл всё, кроме Олимпиады. Единственная цель, которая стоит на данный момент, — побить рекорд, чтобы на первой строчке было имя россиянина Александра Овечкина. Нам всем нужно собраться силами, чарами, флюидами, помочь ему добиться этого результата.

– Видите задатки будущей звезды НХЛ у Канцерова?

– Какой у него рост (176 см. – Прим. «Чемпионата»)? С такими ростовесовыми показателями ему нужно быть супер-пупер игроком, чтобы стать стабильным игроком НХЛ. Можно что угодно говорить о том, что «Чикаго» находится в перестройке, но справедливости ради нельзя игнорировать физическую мощь. Как он будет вести борьбу против двухметрового защитника? У того и руки длиннее, и клюшка. Пожелаем удачи, но об этом всё же нельзя забывать.

– Возвращение Кейна в «Чикаго» — красивая или разрекламированная история?

– Красивая история. Она сделана для болельщиков – вернули того, на кого приходили смотреть.

– Новый контракт Макара на $ 20,4 млн – безумие?

– Не знаю. Как агент я рад – давайте всем такие контракты! Я только радуюсь, что такие суммы появляются.

– Как оценить контракт на один год Джейсона Робертсона?

– Клуб и игрок подписали, все счастливы – вперёд.

– Необычная ведь ситуация, что топовый игрок НХЛ подписывает соглашение на год.

– Может, там есть внутренние противоречия, которые не дают других возможностей. Подписание контракта на один год – великолепная сделка для клуба. Игрок будет показывать максимальный результат, чтобы в следующем получить более крупную сумму.

«Интересно, как под давлением выживет Панарин. Наверное, скажет, что не говорит по-английски»

– Почему «Миннесота» не оставила Тарасенко, который провёл очень хороший сезон?

– Забросил 23 шайбы при минимальном игровом времени. Понимаю Тарасенко, он был достоин большего внимания со стороны клуба и тренерского штаба.

– Ситуация, при которой такой игрок находится без контракта, нонсенс?

– Неприятно. Но нужно принимать ситуацию такой, какая она есть. Переговоры ведутся, процесс идёт.

– Как оценить работу генменеджера «Анахайма» Пэта Вербика?

– Я офигеваю. Если это принесёт результат, то хорошо. Однако в организации очень много спорных решений. Но если человек занимает такую должность, значит, у него есть какая-то логика. Понаблюдаем.

– Что скажете о приходе Бэбкока в «Эдмонтон»?

– Он очень неординарный тренер и человек, одержим тренерской работой. Говорят, что он пенсионер и жена планировала путешествия на восемь лет вперёд, чтобы потратить заработанные деньги, но я знаю, что за хоккеем он следил, не отпускал его. Пауза, которая у него была, полезна для его новых мыслей и идей. С такими мастерами он может их воплотить. Главное, чтобы вратарская линия не подвела.

– Обмен из системы «Чикаго» в «Ванкувер» пойдёт на пользу Сафонову?

– Думаю, да. Нельзя забывать, что в последней выставочной игре все были впечатлены процентом выигранных вбрасываний – 77%. Это очень серьёзный показатель. У хороших центральных всё крутится около 55%. Руководство «Ванкувера» было крайне удивлено такой мощью.

– Лавиолетт в «Лос-Анджелесе» — попытка чего-то добиться здесь и сейчас? Особенно учитывая возраст команды.

– Всё сошлось и срослось в одно целое. На спорных ситуациях и конфликтах команда может показать результат. Интересно, как под этим давлением выживет Панарин. Наверное, скажет, что не говорит по-английски.