Вернутся ли «Тампа» или «Флорида» в финал? Тотальное превью НХЛ: Атлантический дивизион

Продолжаем готовиться к новому сезону НХЛ, После двух западных дивизионов поговорим про восьмёрку, которая прямо сейчас выглядит самой конкурентной в лиге.

«Баффало»

Пришли: з. Целльвегер («Анахайм»), з. Кревьер («Чикаго»), з. Гилберт («Оттава»), н. Шири («Рейнджерс»).

з. Целльвегер («Анахайм»), з. Кревьер («Чикаго»), з. Гилберт («Оттава»), н. Шири («Рейнджерс»). Ушли: в. Леви («Эдмонтон»), з. Байрэм («Чикаго»), з. Кесселринг («Сан-Хосе»), з. Шенн («Ванкувер»), з. Стэнли, н. Так («Вашингтон»), н. Гринуэй («Чикаго»), н. Пирсон.

«Клинкам» удалось добиться необычайных вещей. Клуб за один сезон не только совершил подъём с переворотом и частично разрушил лузерский имидж, ковавшийся полтора десятилетия. Однако даже более поразительно то, что «Сэйбрз» летом потеряли защитника топ-4 и ведущего вингера команды на протяжении многих лет, не получили равнозначной по классу замены, но всё равно котируются высоко.

Рано или поздно количество молодых звёздочек, которые были задрафтованы «Баффало», должно было перейти в качество, и теперь у тренеров клуба должна возникнуть приятная головная боль от поиска оптимальных сочетаний. Если даже не учитывать тех, кто ещё не получил полноценного места в НХЛ, то тут и автор золотого гола ЧМ Хелениус, и зажигавший на МЧМ, но пропустивший сезон из-за тромба Кулих. Глубина у этой версии «Сэйбрз» превосходна и напоминает яркую команду 20-летней давности, которая влюбила в себя многих.

Клуб блестяще разрушил и стереотип о том, что таким командам обязательно нужны опытные игроки. Если вынести за скобки травмированного пока Джейсона Цукера, то в наигрываемом составе «клинков» лишь Сэм Кэррик старше 30 — и это четвёртый центр без гарантированного места в составе. С другой стороны, повторимся: годы высоких драфт-пиков неизбежно формировали невероятную глубину молодёжи. Но надо было ещё и попадать на драфте — и это тоже получилось, явных провалов от «Баффало» так и не припомнить.

Закрепит ли команда Линди Раффа прошлогодний успех? Фото: Rebecca Villagracia/Getty Images

Потеря Алекса Така будет болезненной: всё-таки это не только голы-очки, но и габариты, а также наигранная за долгие годы связка c Тэйджем Томпсоном. Однако выступление Алекса во втором раунде плей-офф не только заставило многих забыть о блестящей серии против «Бостона», но и поставило вопрос о том, может ли «Баффало» дать требуемые Алексом деньги — а их, несмотря на годы неудач, под потолком было ограниченное количество.

Зато ситуацию с Байрэмом клуб вырулил максимально в свою пользу — особенно если вспомнить, что в своё время за него отдали не пригодившегося «Колорадо» Кейси Миттельштадта. Выбранного на драфте четвёртым Даксона Рудольфа в случае можно будет использовать в каком-нибудь другом обмене, а огромный Луи Кревьер уже сейчас закроет место в третьей паре. Освободившиеся деньги пошли на обмен Олена Целльвегера из «Анахайма»: не такое громкое имя, как Байрэм, но лучше подходит именно для игры с кем-то из звёздных защитников «Баффало».

Оценка работы: 4+/5

«Бостон»

Пришли: з. Клифтон («Питтсбург»), з. Борген («Рейнджерс»), н. Петерка («Юта»), н. Иван («Колорадо»).

з. Клифтон («Питтсбург»), з. Борген («Рейнджерс»), н. Петерка («Юта»), н. Иван («Колорадо»). Ушли: в. Корписало («Рейнджерс»), з. Пик («Юта»), н. Арвидссон («Детройт»).

Если сократить в трансферном уравнении переходы защитников третьей пары, то в сухом остатке остаётся один размен: Петерка вместо ушедшего на рынок НСА Арвидссона за два пика первого раунда. В вакууме отдавать столько за игрока, который провалился в «Юте», многовато. Однако в положении «Бостона» рискнуть стоит — хотя бы из-за того, что креативный немецкий форвард ещё не раскрылся до конца и может найти общий язык (во всех смыслах) с тренером Марко Штурмом.

«Бостон» пару лет назад провёл умеренную распродажу и сейчас ведёт что-то типа перестройки на лету. За это можно даже немного уважить менеджмент «мишек», который не ищет самого простого пути — отыгрывания роли боксёрской груши в надежде на высокий драфт-пик. Но и проводить такую аккуратную перестройку сложнее: велик риск застрять в полупозиции и через пару лет всё равно начать тотальный разнос с обменом всех и вся. Тот же Петерка должен дать вариативности атаке «Бостона», которая пока чудовищно сильно зависит от Давида Пастрняка.

Поможет ли немецкий тренер лучше играть немцу Петерке? Фото: DeFodi Images via Getty Images

При этом если «Бостон» снова хочет зайти в плей-офф, то перемены могли быть и более радикальными. В прошлом сезоне у «мишек» была провальная продвинутая статистика, но уверенная игра вратарей и хорошая реализация позволили это замаскировать. Скорее всего, в клубе полагаются в первую очередь на развитие внутренних резервов — и пока эти резервы наигрываются в одном звене. 22-летний Фрэйзер Минтен уже получил контракт взрослого дяденьки, Джеймс Хэгенс должен отработать старые авансы несостоявшегося первого номера драфта, а Марат Хуснутдинов — продолжать поступательное развитие после сезона с 33 очками.

Вопросы и к двум первым центрам, которым выпала непростая ноша заменить пару Бержерон — Крейчи. Элиас Линдхольм всех в «Бостоне» очень разочаровал, зато Павел Заха стал показывать, что он и без звёздного соотечественника в звене может быть боевой единицей. Теперь перед «Бостоном» сложный выбор: давать Захе новый контракт или искать обмен на пике цены?

В резерве «мишек», кроме звёздного ядра Пастрняк — Свейман — Макэвой, есть также их непревзойдённое умение развивать игроков, о которых до дебюта в составе клуба никто и не слышал. В прошлом сезоне, например, таким был защитник Джонатан Аспирот, который до 26 лет не имел ни секунды в НХЛ, а теперь стал основным партнёром Макэвоя в защите. Кто на новенького теперь?

Оценка работы: 4-/5

«Детройт»

Пришли: в. Тарасов («Флорида»), з. Брайсон («Виннипег»), н. Арвидссон («Бостон»), н. Колесар («Вегас»).

в. Тарасов («Флорида»), з. Брайсон («Виннипег»), н. Арвидссон («Бостон»), н. Колесар («Вегас»). Ушли: гм. Айзерман, в. Тальбо («Коламбус»), в. Косса («Юта»), з. Густафссон («Лос-Анджелес»), з. Хэмоник, н. П.Кейн («Чикаго»), н. ван Римдсайк, н. Перрон.

Тарасов — неплохой вариант для бэкапа с нераскрытым потенциалом. Колесар — полезный ролевик, он даёт «Детройту» габариты и злость, которые были дефицитом для команды в последние годы. Арвидссон — нормальный вариант для замены Патрика Кейна, спокойные и стабильные 45-50 очков. Ни один из этих трансферов «Детройту» не навредит — но и не делает клуб командой уровня плей-офф.

Мало болельщикам «Детройта» было фрустрации по итогам очередной мартовской самоликвидации шансов на плей-офф и 10-й подряд весны без кубкового хоккея, так ещё и межсезонье сделало всё, чтобы этой фрустрации было ещё больше. Про желание Дилана Ларкина уйти и так всё написано, но обратите внимание, что даже перед стартом сезона капитан (уже бывший) клуба так и не мог нормально сказать, что вообще случилось, отделавшись какими-то жалкими отговорками.

Судьба Дилана Ларкина остаётся загадкой Фото: Larry Lage/AP/ТАСС

Уход Стива Айзермана в середине июля, когда многие его коллеги уже предвкушали тропический отдых, вышел ещё более странным. Тут даже не имеет значения, кто был инициатором ухода, сам Айзерман или клубное руководство. Почему стороны тянули кота за хвост до момента, когда активность на рынке кончилась и возможности для усиления команды были фактически утрачены?

Как было объявлено, поиск менеджера должен был начаться немедленно, и через два месяца клуб назвал… и. о. генменеджера, уже давно работавшего в организации Шона Хоркоффа. Давайте ещё раз вдумаемся в это: в клубе, где капитан требовал обмена, а ведущий молодой защитник Симон Эдвинссон остаётся без контракта до сих пор, два месяца в принципе не было человека с правом принятия ключевых решений. «Детройту» ещё повезло, что Эдвинссон не бьёт копытом и согласился приехать в тренировочный лагерь.

Пока остальные конкуренты становятся лучше, «Детройт» только продемонстрировал миру, какой невероятный бардак царит за дверями организации, которая всегда крайне дозированно выдавала любую информацию о себе. До сих пор не решён вопрос с Ларкином, который в теории может отравлять ситуацию изнутри. Единственный плюс для фанатов — в этом году состав клуба должен быть молодым и смотреть на это будет весело (наверное).

Оценка работы: 2/5.

«Монреаль»

Пришли: н. Крайдер («Анахайм»).

н. Крайдер («Анахайм»). Ушли: н. Галлахер («Ванкувер»), н. Блэ («Оттава»), н. Велено («Рейнджерс»), н. Лайне.

Свою главную победу «Монреаль» одержал задолго до старта нынешнего межсезонья, когда предусмотрительно заключил со своими звёздами долгосрочные соглашения. Теперь фанаты «Хабс» гоголем ходят по американскому интернету и врываются во все новости с невероятными контрактами очередного молодого, напоминая городу и миру о том, какие выгодные сделки заключили Демидов, Хатсон и Ко.

Так ведь менеджмент «Монреаля» ещё и продолжил заниматься потолочной магией. Адекватный контракт получил забивший семь голов в плей-офф Алекс Ньюхук с потенциалом второго центра ($ 5,5 млн), уверенно вписавшийся в состав молодой Зак Болдюк заработал $ 4,2 млн, и совсем уж чудо — один из главных силовиков НХЛ защитник Арбер Джекай согласился всего-то на полтора миллиона, пусть и на год. Не совсем альтруизм, конечно, но в «Канадиенс» пока все берут пониже рынка.

«Канадиенс» сделали очень многое для сохранения текущего костяка и провели всего один трансфер, зато какой! Крис Крайдер не только будет пробиваться на чужой пятак, но и даст молодой команде бесценный ветеранский опыт, частично утраченный после обмена Брэндана Галлахера. «Монреалю» повезло, что Крису ради семейных дел надо было оказаться на Восточном побережье Америки. Возвращаться в Нью-Йорк пока не вариант, а вот считающийся самым красивым городом Канады Монреаль — вполне себе.

Крис Крайдер уже примерил новую форму Фото: Christopher Katsarov/AP/ТАСС

Самая интересная ситуация в воротах. Якуб Добеш провёл очень яркий сезон и плей-офф, получил первый полноценный контракт, но никто не забыл о синдроме второгодника — да и от эмоционального чеха можно ждать перепадов. Есть ещё более молодой и котировавшийся выше американец Джейкоб Фаулер — не забудем также и про Сэма Монтембо, который ещё год назад был первым номером, растерял все позиции, но в клубе остался.

Что можно улучшать команде, которая только что играла в финале конференции? Как ни странно, само содержание игры. В плей-офф «Монреаль» частенько просто выживал, а по ходу регулярного сезона был одной из худших команд лиги по созданным и допущенным опасным моментам. Конечно, это и следствие игрового стиля команды, но нельзя год, второй, третий отдавать инициативу — рано или поздно математика даст болезненный щелбан.

Оценка работы: 5/5

«Оттава»

Пришли: в. Эрссон («Торонто»), н. Эклунд («Сан-Хосе»), н. Бураковски («Чикаго»), н. Блэ («Монреаль»).

в. Эрссон («Торонто»), н. Эклунд («Сан-Хосе»), н. Бураковски («Чикаго»), н. Блэ («Монреаль»). Ушли: в. Раймер, з. Гилберт («Баффало»), з. Дженсен («Анахайм»), н. Ткачук, н. Эллер (оба — «Флорида»).

На бумаге сложно высоко оценивать селекцию команды, которая лишилась своей чуть ли не главной звезды и капитана. Однако Ткачук-младший, в отличие от своего брата, так никуда «Оттаву» и не привёл. Кроме того, для капитана клуба выглядит откровенно странным то, что абсолютное большинство одноклубников не попрощалось с Брэди в соцсетях, — это абсолютно необходимый элемент этикета НХЛ в 2026-м. Вполне возможно, для раздевалки уход Ткачука не будет ослаблением.

Однако глубина атаки у «Оттавы» не феерическая. Индикатором этого является то, что в первом звене там пока наигрывается Андре Бураковски, два раза за два года сменивший команду после блёклых сезонов, в «Чикаго» ему не помог даже Бедард в одном звене. Пока, впрочем, фанаты «Оттавы» довольны, как звено Бураковски — Штюцле — Батерсон смотрится на предсезонке.

Ткачука фактически заменяет более молодой Вильям Эклунд, который, правда, является игроком другого плана. Возможно, «Сан-Хосе» и не поменял бы шведа, если бы команда не выловила такой высокий драфт-пик — а так у шведа, которого по манере игры и статистике сравнивают с Николаем Элерсом, есть шанс перезагрузиться на новом месте.

Вильям Эклунд — новая надежда «Сенс» Фото: Eakin Howard/Getty Images

С защитой всё должно было стать получше, Джейк Сандерсон и Тома Шабо не стали мешать друг другу, как это иногда бывает с двумя сильными защитниками под большинство в одной команде. Но и тут не всё так просто: важный для команды Артём Зуб пропустит начало сезона из-за травмы, а игра седьмого номера драфта-2024 Картера Якемчука на предсезонке смутила многих. Как тут не вспомнить, что «Оттава» регулярно промахивалась с драфтом.

Вообще в таком весёлом дивизионе, как Атлантический, «Оттава» выглядит самой среднестатистической командой — как в хорошем, так и в плохом смысле. «Сенаторы» после прихода Трэвиса Грина неожиданно стали довольно солидной командой с точки зрения ведения игры, и даже вратарские неурядицы этому не мешали. Однако «Оттава» не смотрится как клуб, который может сделать что-то сильно большее, чем выйти в плей-офф, — хотя, в отличие от того же «Лос-Анджелеса», тут ещё можно что-то развивать и улучшать.

Оценка работы: 4/5

«Тампа-Бэй»

Пришли: в. Хилдеби («Торонто»), з. Карлсон, н. Харкинс, н. Виль (все — «Анахайм»), н. Михеев («Чикаго»)

в. Хилдеби («Торонто»), з. Карлсон, н. Харкинс, н. Виль (все — «Анахайм»), н. Михеев («Чикаго») Ушли: з. Карлайл («Питтсбург»), з. Рэддиш, н. Пол (оба — «Торонто»), н. Перри («Лос-Анджелес»), н. Бьёркстранд («Рейнджерс»).

«Тампа» вступила в тот неприятный период жизни, когда слава о недавних кубках греет душу, твои звёзды ещё в хорошей форме и бьют коньком от нетерпения, но достойного окружения для них нет. «Чикаго», «Питтсбург» и «Лос-Анджелес» после своих последних выходов в финал совокупно выиграли одну серию плей-офф (и ещё одну в ковидном плей-ин). У «Тампы» после 2022-го таких побед нет вообще.

При этом нет никакого готового рецепта для того, чтобы избежать порочного круга из раздачи молодых игроков ради немедленного усиления и последующих больших контрактов за прежние заслуги. Все эти вещи приводят к старению состава и уменьшению его глубины, а именно равноценный состав — ключ к чемпионству. Когда та же «Флорида» два года подряд душила Кучерова в плей-офф, взять в руки лидерское знамя оказалось банально некому.

«Тампа» не стала бросаться в рискованный омут долгосрочных соглашений с Дарреном Рэддишем: даже если защитник стоит своих денег, что дал ему «Торонто», частью будущего «молний» ему не стать. Размен на Джона Карлсона в этом плане максимально логичен: функционал под большинство у него чуть другой, зато проверен временем и разными обстоятельствами, а контракт рассчитан на остаток почти закрытого чемпионского окна.

Теперь у Джона Карлсона будет другой звёздный одноклубник из России Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Перешедший из «Чикаго» Илья Михеев занимается в первом звене «Тампы» вместе с Пойнтом и Кучеровым. Здесь и дефицит звёздных вингеров играет свою роль, и функции Ильи на льду: такой скоростной и прессингующий форвард в тройку к двум звёздам всегда нужен. Но вообще американские журналисты рассматривали переход Михеева скорее под четвёртое звено, на две тройки звёздных вингеров команде уже не хватает.

На счету «молний» и один из самых странных контрактов межсезонья: Джеффри Вьель к 29 не провёл ни одного полноценного сезона в НХЛ, совокупно забил шесть шайб, но был облагодетельствован $ 2,5 млн в год до 2031-го и полным запретом на обмен. В «Тампе», конечно, после успеха затеи с Коулмэном-Гудроу полюбили харАктерных ребят, но раньше таких выращивали сами — да и атакующий уровень Джеффри пока выглядит более чем сомнительным.

Локальной задачей был поиск нового бэкапа Василевскому: проваливший свою миссию Юханссон заменён на другого шведа, двухметрового Хилдеби, который неплохо смотрелся на коротком отрезке в основе «Торонто». В общем, изменений немало, но «Тампа» не стала радикально лучше — разве что слегка пожёстче.

Оценка работы: 4-/5

«Торонто»

Пришли: гм. Чайка, гт. Хиллер, в. Бобровский («Флорида»), з. Андре («Филадельфия»), з. Рэддиш, н. Пол (оба — «Тампа-Бэй»), н. Рословик («Эдмонтон»), н. Сиссонс («Вегас»), н. Блюгерс («Ванкувер»), н. Дьюхейм («Вашингтон»), н. Маккенна (университет штата Пенсильвания, NCAA).

гм. Чайка, гт. Хиллер, в. Бобровский («Флорида»), з. Андре («Филадельфия»), з. Рэддиш, н. Пол (оба — «Тампа-Бэй»), н. Рословик («Эдмонтон»), н. Сиссонс («Вегас»), н. Блюгерс («Ванкувер»), н. Дьюхейм («Вашингтон»), н. Маккенна (университет штата Пенсильвания, NCAA). Ушли: гм. Треливинг, гт. Берюбе, в. Хилдеби («Тампа-Бэй»), в. Уолл. з. Бенуа (оба — «Филадельфия»), з. Карло («Сент-Луис»), н. Робертсон («Питтсбург»), н. Маччелли («Айлендерс»), н. Йернкрок («Брюнес», Швеция).

Престарелый вундеркинд Джон Чайка после своего скандального ухода из «Аризоны» владел несколькими ресторанами популярной сети быстрого питания. Однако после прихода в «Торонто» Чайка так резко и смело кинулся в мутный поток трансферов и подписаний, словно всё это время работал в хоккее, а не следил за продажей бургеров с наггетсами.

Переходов у «Торонто» множество, но реально интересных среди них не так много: остальные — перестановка фигур в нижних звеньях с надеждой, что авось попрёт. Благодаря Чайке впервые лет за двадцать в «Торонто» появляется звёздный русский хоккеист. Не верилось, что Сергею Бобровскому после выигранных кубков и заработанных денег нужен такой геморрой, как игра в сумасшедшем доме «Торонто», но кто знает, какие внутренние вызовы есть у Боба. В «Лифз» наверняка надеются на очередное возрождение Сергея, который после провальных сезонов типа прошлого не раз и не два возвращался на прежний уровень.

Второе — уже упомянутый выше Рэддиш, которому после одного звёздного сезона бахнули полноценный звёздный контракт. Что делать: праворуких защитников в НХЛ мало, набирающих 70 очков за сезон и имеющих хороший бросок ещё меньше, а уж до рынка НСА доходит хорошо если один такой в год. Он достался «Торонто», где ищут способы оживить увядшую в последнее время спецбригаду, которую дополнительным образом прибил уход Марнера.

Гэвин Маккенна — новый спаситель «Торонто» Фото: Toronto Star via Getty Images

Наконец, Гэвина Маккенну привёл в клуб не Чайка и не его формальный шеф Матс Сундин, а комбинация лотерейных шариков с циферками. Можно искать в этом конспирологию, но факт остаётся фактом: Маккенна приехал в клуб в поворотный для команды момент, когда тот же Остон Мэттьюз требовал немедленного усиления, а клубу был нужен ещё один креативный вингер. Он появился, и юному Маккенне нужно лишь держать в узде свой вспыльчивый характер, который теперь знаком и хоккейным, и гражданским правоохранителям.

Очень кратко скажем о трансферах в нижние звенья: клуб пытается сделать их побыстрее и помощнее (но все этого хотят), хочет возродить связку Блюгерс — Джошуа, которая была очень неприятной для соперников «Ванкувера» пару лет назад. Сиссонс — один из лучших специалистов лиги по вбрасываниям и меньшинству, такие всегда нужны.

Но самой спорной фигурой остаётся Джим Хиллер, новый главный тренер. На фоне того, что в НХЛ побеждают тренеры, которые в первую очередь находят общий язык со звёздами, можно найти логику в назначении человека, которого Мэттьюз, Нюландер и Таварес знают ещё по работе ассистентом. Но уж слишком много ошибок Хиллер наделал в своё время в «Лос-Анджелесе» за свой короткий срок работы главным тренером.

Оценка работы: 4-/5

«Флорида»

Пришли: в. Маркстрём («Нью-Джерси»), в. Шмид («Вегас»), з. Петрович («Даллас»), з. Гудас («Анахайм»), н. Б. Ткачук («Оттава»), н. Хэтэуэй («Филадельфия»), н. Бичер («Калгари»), н. Эллер («Оттава»), н. Лафферти («Чикаго»).

в. Маркстрём («Нью-Джерси»), в. Шмид («Вегас»), з. Петрович («Даллас»), з. Гудас («Анахайм»), н. Б. Ткачук («Оттава»), н. Хэтэуэй («Филадельфия»), н. Бичер («Калгари»), н. Эллер («Оттава»), н. Лафферти («Чикаго»). Ушли: в. Бобровский («Торонто»), в. Тарасов («Детройт»), н. Грир («Анахайм»), н. Самоскевич («Сиэтл»), н. Боквист, н. Родригес (оба — «Нью-Джерси»), н. Хиностроза («Колорадо»), н. Грегор («Виннипег»), н. Носек («Динамо», Чехия), н. Канин.

Про «Детройт»-2002, где в четвёртом звене могли выйти Бретт Халл или Люк Робитайл, говорили, что эта команда может в полном составе уехать в Зал славы. «Флорида»-2026 в почти полном составе может уехать сразу в штрафбокс. Какими в этом году будут матчи с «Тампой», и представить страшно: любителям НХЛ девяностых точно понравится.

Вполне может быть, что «пантеры» уже вступили на кривую свободного чемпионского падения, описанную в разделе о «Торонто». История «Флориды» очень схожа с «Лос-Анджелесом»: те после двух кубков за трёх лет и довольно энергозатратного силового хоккея тоже сенсационно пропустили плей-офф, причём были здоровы. Но менеджмент «Кингз» реагировал на проблемы куда более пассивно, чем во Флориде.

Игроки уровня Брэди Ткачука не приходили спасать (если это слово применимо к двукратным чемпионам) команды, которые попадали в локальный кризис. И стоит отметить, что Мэттью в «Калгари» долгое время тоже не считался человеком, который в плей-офф играет на все 100, да и по вниманию к своей персоне он однозначно уступал Годро. Возможно, во Флориде считают, что смена Канады на Майами-Бич поможет и второму брату, потому что в игровом стиле это то, что доктор прописал.

На роли второго плана подобраны такие же злые собаки — чего стоит один Радко Гудас, который во «Флориде» уже был, а на одном из ЧМ запомнился тем, что душил игрока сборной США на пятаке. Кстати, игрока звали Брэди Ткачук — ну ничего, теперь свои люди, сочтутся. Гарнет Хэтэуэй давно заработал репутацию одного из самых жёстких ролевиков лиги, а Сэм Лафферти — просто скоростной и работящий вингер.

Теперь Гудас и Ткачук — одноклубники Фото: MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС

Первый вопрос ко всей этой компании — сохранение здоровья. «Флорида» довольно возрастная команда, а в тёплом и уютном Атлантике не получится провести регулярку посвистывая: придётся с первых матчей включаться. Если «Флорида» включится так, как надо, это почти неизбежно приведёт к травмам, которые уже приводили к проваленному сезону. Фарм у «пантер» откровенно так себе: если потенциальные потери в защите он компенсировать может, то в атаке — нет.

Второй — вратарская бригада. Так и осталось непонятным, реально ли Бобровский просил у клуба аж шестилетний контракт, но теперь это уже неважно, клубу пришлось перевернуть важную для себя страницу истории. Якуб Маркстрём приходил в «Нью-Джерси» очень ценным активом, но в «Дэвилз» провалился, поэтому его трансфер многим казался сомнительным. Однако надо сделать скидку на то, что после ухода Бродера в «Нью-Джерси» у всех вратарей наступали какие-то проблемы.

Впрочем, когда менеджмент «пантер» выписал всем лидерам чемпионской команды долгосрочные контракты с полным запретом на обмен, то оставил себе очень мало места для манёвра. Теперь только косметические перемены и надежда, что судьба чемпионов прошлых лет «Флориды» коснётся не сразу.

Оценка работы: 4+/5