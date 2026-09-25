Экс-лидера «Ак Барса» отправили в АХЛ. Теперь Сафонов вернётся в Казань?

После «серебряного» сезона «Ак Барс» потерял целый ряд игроков. Большинство выбрали другие команды КХЛ, поскольку в Казани не стали платить сопоставимые деньги, но был один игрок, который уехал бы при любой названной менеджментом Казани сумме – это Илья Сафонов.

Сафонов провёл один из лучших сезонов в карьере и решил, что обязан хотя бы попробовать свои силы в НХЛ. Только вот «Ванкувер» не особо рассчитывает на россиянина. И если учитывать пункт в контракте о возможности вернуться в Россию при ссылке в АХЛ, возникает вопрос, а надолго ли Илья задержится в Канаде?

Илья Сафонов (справа) в составе «Ванкувера» Фото: Derek Cain/Getty Images

До старта регулярного сезона в НХЛ остались считаные дни, поэтому клубы постепенно расчищают состав по итогам тренировочных лагерей. У «Ванкувера» состав позволяет бороться разве что за первый пик драфта, тем не менее центральных нападающих, как оказалось, у них вполне достаточно – и для Ильи Сафонова в составе места не нашлось. Россиянин если на что и рассчитывал, то на четвёртое звено – в первых трёх должны будут играть Элиас Петтерссон, Марко Росси и Филип Хитил. Места игроков такого класса, как Петтерссон и Росси, в составе не обсуждаются в принципе, Хитил – также опытный по меркам НХЛ игрок, которому мешали разве что травмы. Однако и в битве за четвёртое звено конкурентов достаточно – финн Аату Рятю, американец Макс Сассон, канадец Брэйден Кутс – и у всех свои плюсы относительно Ильи.

Кутс – самый перспективный из перечисленных, другое дело, что ему 19 и использовать Брэйдена эффективнее не в нижних звеньях. А вот Сассон хорошо знает реалии североамериканского хоккея, полезен практически во всех игровых ситуациях и способен залатать любую дыру в составе. Примерно так же оценивают и Рятю, который особенно здорово себя проявил на недавнем ЧМ в Швейцарии и стал важным винтиком чемпионской команды Финляндии. За океан Аату переехал ещё в 2022 году, а весь прошлый сезон провёл в НХЛ, так что отдавать место в составе новичку из России едва ли собирается. Да и непонятно, чем может ответить Сафонов. Он габаритный хоккеист, который уверенно играет на точке и полезен под воротами, но в НХЛ таких пруд пруди. Требуется скорость, а Илья даже по меркам КХЛ не считался быстрым игроком.

Илья Сафонов Фото: ak-bars.ru

Отправка в «Абботсфорд» при всех этих вводных смотрится логично, другой вопрос, какие дальнейшие перспективы у Ильи? Игра в АХЛ поможет ему лучше адаптироваться к Северной Америке. Можно ждать своего шанса, марафон НХЛ в 84 матча регулярного сезона не обходится без травм, однако насколько интересен подобный расклад для хоккеиста? В финансовом плане игра за фарм-клуб вообще не выглядит привлекательной, ведь контракт у Сафонова составлен так, что без вызова в основу он получит к концу сезона всего $ 87,5 тыс. Тем временем игрока всегда ждут в родном «Ак Барсе». Более того, после самоотвода Кевина Хейза казанской команде срочно нужны центрфорварды. Подходящих вариантов на рынке практически нет, и возвращение Сафонова стало бы спасением для Анвара Гатиятулина. К тому же места под потолком достаточно, чтобы убедить игрока.

Агент Ильи Алексей Дементьев подтвердил, что находится в контакте с казанцами. «Илья настроен играть в Америке и пробиться в «Ванкувер», почувствовать североамериканский хоккей. Это нормально, если он получит опыт игры в АХЛ. Но у Ильи действительно есть пункт в контракте, по которому он имеет право выбора продолжения карьеры, если он играет в АХЛ. Всё может измениться – всё непредсказуемо и может случиться очень быстро. Ничто не исключается в текущей ситуации», – отметил Алексей в беседе с ТАСС. Важный сигнал: Илья до сих пор не перевёз в Канаду семью. Жена с ребёнком остаются пока в Казани, Сафонов планировал забрать их к себе после старта сезона, но стоит ли устраивать полноценный переезд, если в любой момент придётся покупать билеты обратно в Татарстан?

Илья Сафонов Фото: ak-bars.ru

У Сафонова неплохая для возрастного новичка пресса. Журналисты отмечают уверенность игрока, неуступчивость в борьбе и отличную статистику на вбрасываниях. 77% – действительно крайне солидно, другое дело, что цифры с предсезонки никак нельзя проецировать на сезон, поскольку практически все команды играли резервными составами. Главный тренер «касаток» Мэнни Малхотра также сдержанно, но похвалил игрока. «Сафонов понимает, что от него требуют. У Ильи отличная техника, он умеет находить свободное место в узком пространстве. Если Сафонов получает шайбу, он улучшает игру нашей команды, выводит нас из-под давления. Сейчас мы должны убедиться, что он усваивает все упражнения», – сказал Малхотра буквально накануне перед отправкой нападающего в «Абботсфорд». То есть крест на Илье не ставят, но и прямо сейчас в обойме не видят.

Сейчас Сафонов – на важном перепутье. Историй о том, как хоккеисты через труд и упорство выбивали себе место в НХЛ, полным-полно. Взять хотя бы другого выходца из «Ак Барса» Дмитрия Воронкова, у которого на старте в «Коламбусе» также были проблемы. Однако и риск застрять в АХЛ на весь сезон и потерять время (а вместе с тем – и деньги) весьма велик. Одно дело, если бы у Сафонова не было бы других вариантов, но, когда звонки Валиуллина из Казани будут всё настойчивее, Илья может и сорваться. В «Ак Барсе» уважают решение игрока, поддерживают амбиции реализовать мечту, что подтвердил накануне и Гатиятулин. Однако важно уметь трезво оценивать свои силы, о чём наверняка говорили Илье и главный тренер «Ак Барса», и менеджер клуба. Впрочем, решать только Илье, как и жить с последствиями этого выбора.