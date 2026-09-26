«Безумие, что россияне не могут играть за сборную». Интервью с американцем из «Барыса»

В межсезонье американский защитник Логан Дэй, выступавший на протяжении двух последних сезонов за челябинский «Трактор», пополнил состав астанинского «Барыса». 32-летний игрок отлично вписался в коллектив, сразу заняв место в первой паре защитников и уже успев забросить две шайбы за новую команду при показателе полезности «+8».

На старте сезона клуб из Казахстана в целом демонстрирует впечатляющую игру. В одном из последних матчей команда Михаила Кравца на выезде разгромила действующего чемпиона КХЛ «Локомотив» (5:0). На следующий день после яркой победы Логан дал эксклюзивное интервью корреспонденту «Чемпионата», в котором рассказал о новом этапе в карьере, поведал о любви к мятной жвачке и выразил желание сыграть против Александра Овечкина в КХЛ.

«Переход из «Трактора» в «Барыс»? Не занимаюсь этим, у меня есть агент»

— Ещё в апреле вы говорили, что хотели бы играть долго за «Трактор». Почему в итоге приняли решение перейти в «Барыс»?

— Могу сказать, что не занимаюсь этой частью спорта. У меня есть агент, который со всем этим справляется. В итоге сейчас я в хорошем месте, пока мне всё нравится здесь.

Что сказал хоккеист непосредственно перед уходом из «Трактора»? Американский защитник «Трактора» Дэй: хочу играть в Челябинске как можно дольше

— Рассматривали какие-то ещё варианты, кроме «Барыса»?

— Тут точно может сказать только мой агент.

— Может, повлияло то, что в казахстанский клуб перешёл голкипер Хантер Шепард, с которым вы выступали вместе за «Херши»?

— Тут несколько североамериканцев, не только Хантер. На самом деле, я подписал контракт раньше, чем он. Думаю, наличие здесь группы хороших знакомых было важнее как раз для Хантера, это делает тебя счастливее.

— В «Барысе» всегда была группа легионеров хорошего уровня, однако уже три сезона команда не может попасть в плей-офф. Не смущало ли это перед переходом?

— «Барыс» всегда был конкурентоспособной командой, но наша цель с первого дня в этом сезоне – выйти в плей-офф. У нас выдался отличный старт, но чемпионат будет долгим. Поэтому необходимо продолжать обращать внимание на мельчайшие детали игрового процесса.

Логан Дэй в «Барысе» Фото: РИА Новости

«До сих пор поддерживаю отношения со Светлаковым, Дроновым, Григоренко»

— Можно ли сказать, что вам комфортно в новой команде, потому что тут, наверное, больше всего американских игроков среди всех клубов КХЛ?

— Да не знаю, ведь последние два сезона в Челябинске у меня появилось много друзей среди русских ребят. Мне одинаково хорошо и с моими челябинскими друзьями, и с друзьями из «Барыса». Для меня не имеет значения, кто ты – русский, американец или канадец – если ты хороший парень.

— А с кем из россиян поддерживаете связь?

— О, это Светлаков, Дронов, Григоренко, Телегин. В «Тракторе» был очень сплочённый коллектив. До сих пор общаюсь с этими ребятами. Ещё с Глотовым, он сейчас в СКА, как раз писал ему сообщение. Будет интересно сыграть против них.

— То есть можно сказать, что матчи с «Трактором» будут для вас особо принципиальными?

— Да, нет, просто буду рад встретиться с ними. Как уже сказал, мы все общаемся, уверен, что поужинаем вместе, когда поедем в Челябинск. Когда же они приедут в Астану, мы тоже устроим совместный ужин. Так что это дружеские отношения, которые никогда не теряются.

Логан Дэй в «Тракторе» Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»

«Кравец в совершенстве владеет английским, хотя уже понимаю хоккейные термины на русском»

— В чём секрет такого начала сезона от «Барыса»? В команде хватает новичков.

— Полагаю, это просто усердная работа. Наш тренер Михаил Кравец хочет, чтобы мы обращали внимание на мелочи. Если коллектив сплочённый, хорошо работает, добьётся успеха. Пока у нас всё ещё на ранней стадии. Просто нужно не сбавлять оборотов.

— Главная цель — именно попадание в плей-офф или замахиваетесь на нечто большее?

— Думаю, каждая команда начинает сезон с желания выиграть Кубок Гагарина. А в начале чемпионата никогда не знаешь, что произойдёт, мы просто должны стараться быть сильными, как делали и до этого. Наша цель – побеждать как можно больше, однако лига очень конкурентная, поэтому тут никогда наперёд не знаешь, что может случиться.

— Вы защитник, но уже успели забросить в этой регулярке две шайбы. В то же время до этого за два года вы забили четыре раза. Забивать особенно приятно?

— Да, всегда приятно забить гол. Если можешь обыграть такую команду, как «Локо», в целом не думаю, что это имеет значение, главное, чтобы команда побеждала. Если вам повезло забить, вероятно, потому, что ваши товарищи по команде хорошо сыграли и позволили это сделать.

— Хорошо понимаете вашего главного тренера, Михаила Кравца?

— Да, он говорит на английском в совершенстве. Наш тренер по защитникам Евгений Королёв тоже говорит по-английски, поэтому все собрания проходят на русском и английском языках. Хотя я уже понимаю хоккейные термины на русском, так что на самом деле это не такая уж большая проблема.

Михаил Кравец Фото: РИА Новости

«Успел посмотреть старую часть Астаны, там очень мило»

— Вы не раз отмечали тёплую поддержку челябинских болельщиков. В Астане атмосфера отличается?

— Думаю, во всей лиге очень активные болельщики. У нас получился хороший старт в Астане, поэтому уверен, что болельщики будут поддерживать нас. Надеюсь, продолжим дальше их радовать, а они, в свою очередь, будут ходить на матчи.

— На улицах в Астане уже узнают?

— Да, люди постоянно здороваются. Все очень дружелюбны. Во время тренировок все находятся за пределами катка в ожидании фотографий и автографов, всегда интересно общаться с болельщиками. Здорово видеть их часто.

— Успели уже познакомиться с новым городом? Астана — довольно современная столица.

— На самом деле, пока мало что смогли сделать из-за тренировочного лагеря, а затем были в разъездах. Но смогли посмотреть другую, более старую часть города, там очень мило. У нас там появились любимые рестораны, пока всё замечательно.

«Больше всего нравится мятная жвачка, но пойдёт всё, что попадается в руки»

— У вас в «Тракторе» было смешное прозвище — Мистер бабл-гам. Вы говорили, что можете жевать восемь жвачек за матч. А с каким вкусом больше любите?

— Больше всего мне нравится мятная жвачка. Но пойдёт и всё, что попадается в руки, это не имеет большого значения.

— Вообще неожиданный для меня факт. Тренеры никогда не запрещали жевать жвачки во время встречи?

— Нет, никто не запрещал. Тебе позволено делать всё, что хочешь, если ты не задыхаешься.

Логан Дэй Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

— А в новом коллективе какие-то смешные прозвища появились?

— Пока нет. Они приходят со временем, так что я уверен, что к концу сезона у меня будет новое. Что-то такое, о чём, возможно, даже не стоит знать людям. Но это часть командных взаимодействий в раздевалке. В команде всегда у каждого есть свои забавные имена.

— Перед уходом вы подарили свою бейсболку молодому защитнику «Трактора» Владиславу Юсупову. Есть ещё какие-нибудь интересные истории, связанные с этим жизненным периодом?

— Мне кажется, у каждого из нас есть свои весёлые истории. Не знаю, может ли какая-нибудь из них стать достоянием общественности. Существуют вещи, которыми можно делиться лишь с друзьями. Мальчики всегда остаются мальчиками, хорошо проводят время друг с другом – будь то в баре или за ужином, мы ходим друг к другу в гости и тусуемся, ничего необычного.

«У нас был прекрасный коллектив в «Тракторе», играть в финале Кубка — честь»

— С вашей бывшей командой вы доходили до финала Кубка Гагарина. Не удивил ли быстрый отъезд Бенуа Гру?

— Пожалуй, нет. Для меня всегда честь – иметь возможность играть в финале. Это значит, что ты в отличной команде. У нас был там прекрасный коллектив, я не мог и мечтать о лучшей возможности. Благодарен за всё, что они сделали для меня и моей семьи, однако мы перешли к следующей главе.

— Успеваете смотреть игры других команды, в том числе и челябинцев?

— Пока у меня мало времени. Нет возможности сейчас смотреть что-то долго.

— Как думаете, почему у «Трактора» выдался неудачный старт?

— Думаю, в этом году у них очень сильно поменялся состав, много новых лиц. Это сложная лига, поэтому нужно действительно уметь хорошо играть с самого начала. Уверен, они разберутся с этим и будут конкурентоспособны. Когда в команде много новичков, трудно показывать результат сразу, желаю им всего наилучшего.

«Овечкин — потрясающий человек. Надеюсь, он сможет играть вечно»

— До «Трактора» вы играли в Северной Америке. Так как были в системе «Вашингтона», пересекались с Александром Овечкиным. Верите, что он побьёт ещё один рекорд Гретцки?

— О, это потрясающий человек. Понятия не имею, но надеюсь, что он сможет играть вечно и забить 1000 голов в лиге. Конечно, время неумолимо, оно не щадит людей. Слышал, что он, возможно, приедет сюда в последний раз перед завершением карьеры. Если так и произойдёт, для меня будет честью сыграть против Овечкина здесь, просто пожелаю ему всего наилучшего и крепкого здоровья.

Что американский игрок в прошлом говорил о российской легенде хоккея? Логан Дэй: человеческие качества Овечкина красят его даже больше, чем хоккейные достижения

— Вы сказали, что мало времени смотреть другие матчи. Но за Олимпиадой наверняка следили?

— В прошлом году у нас был ужин всей командой, мы смогли посмотреть игры. У нас в команде было два канадца и два американца, все русские ребята болели за Канаду, так что было весело. Когда США выиграли, немного подшучивал над ними по этому поводу.

— Не расстраивает ли, что сборной России нет на международных соревнованиях?

— Надеюсь, России разрешат вернуться на международные турниры. Если Россия вернётся с чемпионата мира среди юниоров, уже будет хорошо. Ведь это одна из лучших хоккейных стран. Будет классно снова увидеть российскую атрибутику, однако не могу сказать, что меня это расстраивает, потому что не участвую в международных соревнованиях. Российские игроки очень сильны, есть Кучеров, Малкин, Овечкин, крутые вратари, Василевский, Шестёркин. Безумие, что они не могут играть за сборную, но я думаю, что через четыре года мы сможем увидеть российских звёзд, а мир будет очень рад их возвращению.

«На публике люди в России немного консервативнее, но наедине они весёлые»

— А чисто по характеру между русскими и американцами есть общее? Ник Меркли сказал, что в России меньше улыбаются…

— Да, здесь немного темнее и холоднее, однако у меня много друзей из России, которых я вижу улыбающимися каждый день. Просто, наверное, на публике люди здесь немного консервативнее, если же ты с ними наедине, они такие же беззаботные и весёлые, как и мы. У нас много общего, но в то же время мы и совершенно разные. Просто другая культура, другой образ жизни. Мне нравится и то и другое, сталкиваюсь с этим каждый год. Если вам когда-нибудь выпадет шанс поехать в США, определённо стоит побывать и самим увидеть разницу в культуре и людях.

— Перед интервью вы поприветствовали меня на русском. Как у вас дела с изучением языка?

— Немного понимаю, пока в целом лучше понимаю, чем говорю. Но каждый день стараюсь разговаривать с местными ребятами, они нам помогают. Это классно, что на третий сезон могу слушать разговоры и немного улавливать, что происходит, что говорят люди.

— В Казахстане все местные ребята знают русский, но всё же, быть может, научили уже каким-то словам на казахском?

— У нас в раздевалке говорят и на русском, и на казахском, и на английском. Иногда бывает сложно, когда кто-то говорит на русском, мне кажется, что уже понимаю, а потом человек переходит на казахский – и становится очень сложно (улыбается).