«Мне очень нравится в России. Люди здесь такие хорошие!» Интервью с легионером «Салавата»

Канадский защитник Дин Стюарт рассказал, как ему жизнь в России, как русские игроки относятся к иностранцам и что он думает об Овечкине.

Канадский защитник «Салавата Юлаева» Дин Стюарт начал свой третий сезон в России и второй именно в Уфе. Карьера в КХЛ началась для легионера ещё в «Витязе», и после неплохого года в подмосковном клубе он пошёл на повышение в команду Виктора Козлова.

Правда, сезон-2025/2026 начался крайне неудачно для «Салавата». Команда была обескровлена рядом потерь, так что Стюарту пришлось примерить на себя новую роль — и Дин справился: набрал 22 (1+21) очка в 54 матчах регулярки, а потом помог уфимцам пробиться во второй раунд плей-офф.

Новый сезон «Салават» начал куда лучше и сейчас держится в лидирующей группе Востока. 26 сентября уфимцы приехали в Москву и одержали важнейшую победу в матче с «Динамо». Юлаевцы обыграли бело-голубых впервые за четыре года, а также прервали серию гостевых поражений с этим соперником — она составила аж шесть (!) лет. И Стюарт внёс важный вклад в этот успех «Салавата».

После матча корреспондент «Чемпионата» пообщался с канадским защитником уфимцев и узнал, какие эмоции были у Дина после тяжелейшей победы, как ему поддержка юлаевских фанатов в Москве, нравится ли жить в России и как он относится к Александру Овечкину, побившему великий рекорд его соотечественника.

«После нашего гола подумал: «Охренеть, да у нас сегодня полно фанатов!»

— Матч с «Динамо» вышел тяжёлым, но «Салават» добился важной победы. Какие у тебя эмоции от этой встречи?

— Все счастливы, что удалось победить. Думаю, мы провели хороший матч. Очевидно, «Динамо» — сильная команда, с которой тяжело играть. Но мы боролись до самого конца и в итоге одержали победу.

— Многие считают «ВТБ Арену» лучшей в Москве. Можешь сравнить её с «Уфа-Ареной»?

— Она невероятна, действительно суперклассная арена. Но, очевидно, я предвзят в пользу Уфы (смеётся). Считаю, что «Уфа-Арена» — лучшая в лиге. У нас лучшие болельщики. Нам всем нравится играть в Уфе, однако «ВТБ Арена», наверное, для меня идёт на втором месте. Очень-очень хороший стадион, здесь тоже хорошие фанаты. Знаю, что все ребята любят играть здесь.

— Гостевой сектор не очень большой по сравнению с домашним, но я слышал фанатов обеих команд. По тому, насколько шумной была поддержка с обеих сторон, казалось, будто уфимских и динамовских болельщиков примерно поровну.

— (Улыбается.) Да, это было нереально! После нашего первого гола я заметил это. Стало очень шумно, когда мы забили, и я подумал: «Охренеть, да у нас сегодня полно фанатов!» (Смеётся.) И то же самое после матча, когда мы благодарили болельщиков: повсюду было так много зелёного. Конечно, это приятно. Когда так много ваших фанатов на гостевом матче, это очень здорово, это придаёт энергии всем парням. Мы всегда хотим хорошо играть перед своими болельщиками, так что было приятно видеть столько наших на трибунах.

«Русские парни часто зовут нас, легионеров, куда-то вне льда»

— В «Салават» пришёл ещё один канадец — Мэттью Маджио. Ты уже был с ним знаком?

— Нет. Не думаю, что кто-то из легионеров «Салавата» знал его до перехода, он немного моложе нас. Мы все рады, что Мэттью перешёл к нам. Ещё один парень, с которым можно говорить по-английски (улыбается), это радует. И, кажется, ему пока всё нравится. Он хорошо играет.

— Насколько я знаю, в некоторых командах иностранцы держатся вместе и везде ходят группами. Иногда такое даже называют «кланами». Можно ли сказать, что в «Салавате» есть что-то подобное?

— Хм. Возможно, в какой-то степени. Просто некоторые ребята не очень хорошо говорят по-английски, и поэтому с ними сложнее общаться, вести беседы и всё такое. Так что мы, легионеры, определённо делаем многие вещи вместе. Но русские парни у нас в команде просто невероятные. Мы проводим много времени и с ними. Всегда приятно, что они часто зовут нас куда-то вне льда, мы это очень ценим. В этом сезоне у нас подобралась отличная команда.

Дин Стюарт Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»

— У кого самый плохой английский в команде?

— Ох, не знаю, хочу ли я кого-то подставлять (смеётся). Есть пара ребят, у которых не очень хороший английский, но даже те, кто не очень хорошо говорит по-английски, всё равно стараются общаться. Мы можем использовать простые слова с ними или что-то в этом роде, так что это здорово. Но да, я не хочу никого подставлять (улыбается).

«Я был просто поражён, насколько в России всё красиво и чисто в сравнении с Америкой»

— Ты начал свой третий сезон в России. Как тебе здесь?

— Мне очень нравится в России. В первом сезоне я был в Москве — это потрясающий город. В прошлом и этом сезонах я играю в Уфе — могу сказать только хорошее. Здесь суперсуперприятно. Может, не совсем то, чего я ожидал, когда переезжал сюда, но я даже особо и не знал, чего ждать. В России просто суперприятно, мне нравится здесь играть.

— Что тебя больше всего удивило, когда ты приехал сюда? Какие стереотипы разрушились, когда оказался в России? Типа медведи или водка?

— (Смеётся.) Честно говоря, первое, что я заметил, когда приехал в Москву в свой первый сезон, — это то, насколько город был чистым по сравнению с некоторыми крупными североамериканскими городами. Я был просто поражён, насколько всё красиво и чисто. Кажется, что мусора нет вообще нигде по сравнению с Северной Америкой. Это было первое, что я заметил и отметил.

— Нападающий «Динамо» Ник Меркли в одном из интервью сказал, что люди в России хорошие, но редко улыбаются. Ты согласен с этим утверждением?

— (Улыбается.) Я думаю, что люди в России определённо очень хорошие. Что касается улыбок… хм, возможно, это правда для некоторых ребят, но не думаю, что это какая-то общая черта. Это ведь зависит от личности человека. У нас в команде есть русские парни, которые всегда улыбаются и смеются, а есть те, кто улыбается не так часто. Но то же самое в Канаде, в США — это просто особенности характера. Сомневаюсь, что это является специфической российской чертой.

— Некоторые иностранные игроки получили российское гражданство. Думал ли ты о такой возможности?

— Пока особо об этом не думал. Да, возможно, я бы рассмотрел такой вариант. Может быть, если генеральный менеджер или мой агент сказал бы, что хочет этого… но пока я не погружался в эту тему очень глубоко.

— Ещё один вопрос про Россию. Вернёмся примерно на два года назад. Когда у тебя появилась возможность приехать сюда, в Россию, были ли какие-то опасения по этому поводу?

— Если честно, не особо. Я не знал ребят, которые играли в России, так что переезжал, можно сказать, вслепую. Я действительно не знал, чего ожидать. Но особо не волновался. Не могу говорить за всех — возможно, есть другие люди, которые больше переживали бы по поводу приезда сюда, но лично я — нет, не беспокоился. С тех пор как я приехал в Россию, всё просто фантастически.

«Ремпал, возможно, лучший игрок в КХЛ. Он нечасто улыбается — прямо как русские»

— Несколько вопросов об одном из героев матча с «Динамо». Шелдон Ремпал решил остаться в «Салавате» ещё на год. Ты был счастлив, что он остаётся?

— Конечно! Шелдон, возможно, лучший игрок в лиге. Если и не лучший, то точно где-то рядом. Так что это, очевидно, просто фантастика, что он остался. Это отличная новость для команды. Ремпал — лидер, что он доказал в очередной раз в матче с «Динамо» (Шелдон набрал 1+1 в этой встрече. — Прим. «Чемпионата»). Но это просто приятно ещё и потому, что в прошлом сезоне мы стали близкими друзьями. Летом я с нетерпением ждал возможности вернуться и снова проводить время с ним вне льда. А то, что он ещё и один из лучших игроков в лиге и мы играем с ним в одной команде — это приятный бонус.

Шелдон Ремпал и Дин Стюарт Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»

— Шелдон кажется довольно закрытым человеком. Как бы ты описал его как личность?

— Да, понимаю, о чём ты. Когда мы впервые встретились, он нечасто улыбался. Вероятно, прямо как русские (смеётся). Но ты проводишь так много времени с парнями в течение сезона, особенно с легионерами и теми, кто идеально говорит по-английски, со временем становишься очень близок с ними, и они раскрываются для тебя по-новому. Шелдон — просто суперпарень, он один из моих самых близких друзей.

— По поводу твоих слов про улыбки — выходит, у Ремпала много общего с русскими.

— (Смеётся.) Получается так.

«Овечкин — отличный человек, о нём никогда не увидишь негатива в медиа»

— Что ты думаешь об Александре Овечкине?

— Лучший снайпер всех времён в НХЛ! Мне нравилось следить за ним, когда я рос. Думаю, Алекс приносит огромную пользу хоккею. Его игра зрелищна, о нём всегда говорят только хорошее. Об Овечкине никогда не увидишь негатива в медиа — только позитив. Так что я считаю, что он великолепен и служит хоккею огромную службу. Я всю жизнь был его огромным фанатом.

— Может, особенно помнишь какой-нибудь из его голов? Например, «Тот-Самый-Гол» в матче с «Финиксом»...

— Да, конечно, помню. Я был очень молод, когда он забил тот безумный гол. А ещё помню плей-офф, он против Кросби, оба оформили по хет-трику в одном матче. Безумная, безумная игра!

— Ты как канадец не расстраиваешься, что Овечкин побил великий рекорд твоего соотечественника и вскоре с большой вероятностью побьёт ещё один?

— Совсем нет. Мне кажется, все рекорды созданы для того, чтобы их били, так что, на мой взгляд, это нормально, это хорошо для хоккея. И, как я уже сказал, похоже, Овечкин — отличный человек, о нём всегда только хорошие новости в СМИ. Так что да, думаю, это хорошо для игры.

— Можешь сравнить Овечкина и Кросби?

— Думаю, они очень различаются как игроки. Очевидно, Овечкин больше снайпер, в то время как Кросби больше плеймейкер. Но кажется, что они оба отличные лидеры. Было интересно наблюдать, как это, начавшись скорее как соперничество, теперь, похоже, превратилось в дружбу между ними. На мой взгляд, такое просто круто наблюдать, это очень хорошо для хоккея.

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