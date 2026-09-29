«Не понимал, что делать. Ноль общения и требований». Интервью с Яковлевым о «Сибири»

Алексей рассказал о деталях обмена в «Торпедо», а также поностальгировал о 13 годах, проведённых в Новосибирске.

Обмены между «Сибирью» и «Торпедо» становятся традиционными. В прошлом году новосибирцы и нижегородцы провели трейд, который можно занести в учебники. Антон Косолапов и Михаил Абрамов стали лидерами новосибирского клуба, а Владимир Ткачёв – капитаном нижегородского.

В этом году команды провели трейд в самом начале сезона: Алексей Яковлев отправился в «Торпедо», а Александр Яремчук пополнил состав «Сибири».

Один из участников обмена, Алексей Яковлев, дал большое интервью «Чемпионату», в котором рассказал о всех деталях обмена и последних мгновениях в клубе:

когда стал возможен трейд;

почему не дали шанс в «Сибири»;

как строились отношения с главным тренером;

какие стереотипы о нём сложились у Люзенкова.

А также вспомнил главные моменты карьеры в Новосибирске.

«Планировал всю карьеру провести в Новосибирске»

– Какие первые впечатления от Нижнего Новгорода?

– Шикарные впечатления, новая атмосфера для меня. Всё на высшем уровне – мне нравится. Город классный, уровень игроков в команде высокий.

– Как встретили новые партнёры?

– Ребята помогают влиться. Провёл уже несколько тренировок, но пока не с основным составом. Всё нравится, дай бог, чтобы дальше так продолжалось.

– Что хочет видеть от вас тренерский штаб?

– Нужен был игрок в нижние звенья. Мне на видео показали, как нужно играть в «Торпедо». В ближайшие дни будут ещё дополнения.

– Какие впечатления от новой арены в Нижнем? В чём отличия от новосибирской?

– Отличается наклон трибун – в Нижнем Новгороде более острый угол, а в Новосибирске – более пологий.

– В интервью пресс-службе «Торпедо» вы упомянули о различиях между организациями. Что имели в виду?

– Тут новые люди для меня, в каждой команде своя атмосфера. Здесь ребята выигрывают, поэтому более позитивный настрой. В Новосибирске ситуация посложнее. Но надеюсь, что там всё наладится.

– Насколько тяжело было покидать родной город?

– Тяжело, планировал всю карьеру провести в Новосибирске. Получился выход из зоны комфорта, последний раз такое было, когда в ВХЛ ездил. Но реалии таковы, что других вариантов у меня нет – нужно вливаться в команду и привыкать к этой ситуации.

– Расскажите о поддержке болельщиков, которая, как показалось со стороны, была неимоверная.

– Да, это правда. Я посчитал, что нужно сделать обращение к болельщикам, поэтому вышел в прямой эфир в социальных сетях.

– Кстати, это интересное и необычное решение.

– Хотел всех поблагодарить за поддержку, за внимание, которое уделяли команде и мне, всё-таки родной клуб.

– Можно сказать, что такого внимания от болельщиков никогда не получали?

– Да, действительно, я очень удивился. Мне начали писать люди в больших количествах. Стало очень тепло от этого. Но при этом наступил конец определённой главы. Было и грустно, и приятно, что столько внимания оказали.

– В том эфире вы сказали: «Дай бог, чтобы была команда, достойная болельщиков». Что под этим подразумевали?

– Имел в виду, что болельщики заслужили видеть больше побед. Чтобы у команды по-настоящему были самые высокие цели и не шло всё кувырком или как попало. Тяжело всё время обескровленными заходить в плей-офф.

Алексей Яковлев Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

«С Люзенковым практически не разговаривал»

– В какой момент стало понятно, что возможен обмен из «Сибири»?

– После разговора со Львом Игоревичем Крутохвостовым, который был в начале сентября перед началом регулярки. Потом я провёл два матча, думал, что вроде получается, должны давать дальше играть, но сложилось так, что тренерский штаб «Сибири» не счёл необходимым меня оставлять.

– Осталось ощущение, что настоящего шанса и не дали? Или считаете, что сами недостаточно хорошо себя проявили?

– С «Амуром» неплохо сыграл, с «Автомобилистом» создавал опасные моменты для взятия ворот: хороший наброс на подставление сделал – шайба в ворота не попала, создал выход «в ноль» для партнёра. В целом не скажу, что «парил». Можно было бы добавить в атакующих действиях, но для этого тоже нужно время. Однако его никто не даёт. Наверное, нужно было сразу начинать так играть, но у меня не получилось это. Поэтому тренерский штаб решил меня обменять.

– Люзенков и Крутохвостов в личных разговорах высказывали претензии или пожелания?

– С Люзенковым вообще практически не разговаривал, только в конце перед обменом уже. Беседу после турнира в Омске, которая была на льду, не считаю даже. Мне нужно делать упражнение, главный тренер в это время подзывает меня.

С тренерским штабом больше разговоров не было. Ко мне никаких вопросов и претензий не было за полтора месяца. Только Альберт Викторович Лещёв, тренер по защитникам, вёл со мной работу – показывал видео на собраниях, подсказывал, как улучшить игру в обороне и средней зоне.

– Не возникало ли чувства, что что-то не то, ещё с начала тренировочных сборов?

– Да, это ощущалось с самого начала. От меня будто никто ничего не требовал, безразличие какое-то было.

– Люзенков на пресс-конференции после матча с «Ак Барсом», отвечая на вопрос о вашем обмене, сказал: «Он разговаривал с руководством, потом я с ним переговорил. Он сказал: «Все вопросы решайте через агента». О чём речь?

– Я вообще таких фраз не произносил. Инициатива общаться через агента исходила от Льва Крутохвостова. Когда перед обменом разговаривал с Ярославом Игоревичем, он, по-моему, говорил: «Ну общайтесь через агента, как там у вас дальше будет».

Я лично пытался с ними разговаривать, но, видимо, у каждого своя правда.

«Контракт с «Сибирью» зубами выгрызал и не собирался его никуда отдавать»

– Расскажите, как старались идти на контакт?

– Для тренерского штаба я просто работник организации. Если у них есть вопросы, замечания, напутствия, то это они должны поправить, я думаю. А я уже должен, исходя из выводов, улучшать игру. Мне что – заходить к ним и говорить: «Здравствуйте, почему я не играю?» Это неправильно, наверное. Все напутствия должны идти от тренеров, что хотят от меня, что можно исправить. Если, конечно, есть заинтересованность во мне у тренерского штаба и руководства.

В разговоре Крутохвостов сказал мне, что я проиграл конкуренцию летом. А потом услышал: «Раз так получилось, то давай подпишем двусторонний контракт».

– Для вас это был акт неуважения?

– С одной стороны, я его понимаю. Его работа заключается в том, чтобы сэкономить деньги. С другой – я этот контракт зубами выгрызал и не собираюсь его никуда отдавать, ведь за это было отдано здоровье. Я не понимал, что мне делать, когда со мной ноль общения и требований.

Закончилось тем, что я не согласился, а Крутохвостов сообщил мне, что клуб будет искать обмен. Потом меня не взяли на выезд и поступило предложение из Нижнего Новгорода.

– Люзенков в августе на предсезонке говорил, что вы «немного ушли в себя». Было ли такое, что на фоне всей ситуации действительно сильно начали переживать?

– Знаете, у главного тренера почему-то сформировался стереотип обо мне, что я переживаю и сильно загоняюсь. Считаю, что я не такой человек. Такого не было. Пытался себя нормально вести, общался с ребятами, в себя не уходил. Ярославу Игоревичу я сказал, что не стоит давать такие выводы в СМИ, не поговорив со мной.

– Что он на это ответил?

– Если честно, не помню. Наверное, какие-то общие слова.

– Как смотрите на рассуждения о том, что проиграли конкуренцию? Согласны с этим?

– Отчасти – да. Вошёл в сезон не полностью готовым. У меня была травма, часть межсезонной подготовки провёл, залечивая повреждение. Про то, как проходит восстановление, в клубе тоже никто не спрашивал. Согласен, что подошёл к сборам не в полной готовности, мне нужно было время.

Сейчас уже всё нормально, ничего не беспокоит. Время только ушло, нужно теперь успевать за поездом, который уехал.

– Не было ли расстройства, что команда не выбрала вас капитаном?

– Да я сильно и не рассчитывал стать капитаном. Да, у меня есть лидерские задатки, которые я могу показывать на льду, но капитан и вне пределов льда должен участвовать в жизни команды: собирать ребят вместе, направлять их.

– Тяжёлая ноша?

– Да, для меня она тяжёлая. Это большая ответственность.

– Матч с «Нефтехимиком», где после двух грубых действий соперника никто не заступился за пострадавших, оставил небольшие вопросы насчёт единения команды. Есть ли почва под этим наблюдением?

– Подобного рода ситуации происходят из-за того, что правила сильно изменились. Сейчас, если заступишься, это может трактоваться как удаление. А возможно, и денежный штраф будет. Поэтому хоккей стал немного другим, некоторые даже из-за этого не вступают в потасовки. Раньше было лояльнее. А так команда хорошая в «Сибири», никакого скрытого смысла тут нет. Просто пацанам нужна уверенность, тогда всё зазвенит.

«В Новосибирске такая атмосфера, что у многих, кто приезжает туда, тяжело складывается карьера»

– Прошлый сезон немного надломил вашу карьеру? Показалось, что после ухода Епанчинцева это случилось.

– Да, это внесло поломку. Во-первых, столько тренеров поменялось, было очень тяжело, во-вторых, требования Вадима Сергеевича были понятны, он развязывал руки. Но почему-то мы не играли. Отчасти это ударило. И по мне тоже, к сожалению.

– Попали под облаву Буцаева на лидеров команды?

– В принципе, я играл все матчи, выполнял, что он говорит. Он тоже тренер, у него своё видение. Всем пихал, вносил коррективы. Такого, чтобы он точил зуб на меня, не было. Отношение было, как ко всем остальным.

– Самым жёстким тренером в вашей карьере можно его назвать?

– У него такой характер, что он может сказать что-то, не стесняясь. Не скажу, что он обрубал всё, он позволял играть. Если сделал что-то, что не повлияло на результат, слова тебе не скажет. Так везде. Но было непросто тогда, да.

– Много воспитанников «Сибири» покидает клуб в последнее время, почему?

– Почему-то так складывается, что наши ребята оказались в разных командах. Кроме Егора Аланова и Першакова с Люзенковым, которые только подрастают. Не знаю, как так получается, ведь и тренеры, и руководство разные были. Так-то команду хорошую можно было собрать из костяка новосибирского. Мне кажется, было бы интересно.

В Новосибирске такая атмосфера, что у многих, кто приезжает туда, тяжело складывается карьера. Не каждому удаётся раскрыться. Местные играют за город, болельщиков, семью. В такой ситуации ты волей-неволей ломаешь себя, стараешься показать результат. Даже если он корявый немного.

– Почему приезжим приходится тяжело в «Сибири»?

– Не знаю, какая-то атмосфера в Новосибирске такая, что не каждому удаётся раскрыться. Многие приезжают и думают, что сейчас пойдёт, а нифига. У «Сибири» уже четыре года подряд тяжёлый старт. Все голову уже сломали, но не понимают, что нужно сделать.

– Да и перепробовали всё подряд: предсезонка была дома и вне его, тренеры разные, физика закладывалась по-разному.

– Реально. Это загадка какая-то. Уже всё местами поменяли – даже сиденья в раздевалке. Вообще ничего не помогает. Мне кажется, что у каждого клуба есть своя аура, которая частично влияет на игру.

– Предлагаю поностальгировать и что-то вспомнить о тех 13 годах, что вы провели в «Сибири». Страшно представить, но дебютировали в клубе вы ещё при Дмитрии Квартальнове.

– Очень давно это было. Первую товарищескую игру провёл с новокузнецким «Металлургом» во время олимпийской паузы. Официальный первый матч был во Владивостоке. Там требования были простые, их просто надо было выполнять. Сыграл три или четыре смены.

Главное – надо было сыграть без потерь, затащить шайбу в зону, а там либо вылезти на ворота, либо довести её до защитника. Самые простые вещи. Было очень волнительно. Тем более Дмитрий Вячеславович был другим человеком тогда – более эмоциональным, чем сейчас. Был и Игорь Валерьевич Никитин. Серьёзные люди.

Получил колоссальный опыт. Поиграть с хоккеистами такого уровня – дорогого стоит. Тем более тогда не особо подключали молодёжь. Сейчас чувствуется, что молодым пацанам дорога открыта.

– Вы как-то говорили о том времени, что «переход из МХЛ в КХЛ – вау».

– Да я поверить даже не мог какое-то время, что меня туда взяли.

– Захо́дите в раздевалку, а там Лехтеря, Энлунд, Копейкин…

– Да, вот эти все ребята. Там такие глыбы были! Губин, Кугрышев, Санников, Алексеев, Шумаков, Белов, Лекомцев, Кутузов – банда! Хорошая команда была.

– Первую заброшенную шайбу помните?

– Да, конечно. На старой арене ещё. Играли с «Медвешчаком», а я два года до этого не выступал – один раз вышел на матч, и то на скамейке сидел. В следующем сезоне девять встреч провёл, забил как раз. Радости было… Отец и мама вообще счастливы были, неописуемый момент.

– Был ли шанс зайти в ту «Сибирь», которая в финале конференции играла даже, на другие роли? В МХЛ вы ведь чекером не были.

– От меня всё зависело. Но мне отвели эту роль и требовали банальные вещи. Многие хоккеисты, которые умели атаковать, превратились в то время в тех, кто должен играть просто, без ошибок.

– Какое-то сожаление это вызывает, что могли по-другому раскрыться? Стали заложником роли.

– Вполне возможно. Но от меня в тот момент это требовали. Когда начинал придумывать, за это прилетало, за это присаживался. Приходилось, чтобы быть в составе, выполнять, что просят.

– Безысходность, получается. Место в КХЛ ведь терять нельзя.

– Играть-то хотелось в основной команде, поэтому приходилось это делать. На это ушёл нехилый период становления.

– Вы долгое время играли в ВХЛ – как не сломались, потому что полноценно зайти в КХЛ не получалось?

– Вопрос в том, чего ты хочешь добиться. На тот момент воля попасть в основную команду брала верх – приходилось бороться, играть в ВХЛ, в Ангарске. Там, конечно, было полегче играть, руки были больше развязаны. Это пошло в копилочку. Если бы и там не играл, то точно не попал бы в основу «Сибири» без практики.

– Моментов отчаяния не было, что пашете, а ничего не получается?

– Мне родители всегда говорили: «Лёх, всему своё время. Терпи, работай. Если прикладываешь старания, всё равно выйдешь на уровень». Прислушивался к советам, это мне помогало, когда я опускал руки. Но это было временно – происходили очаги восстания. Дальше засучивал рукава, трудился, играл.

– Какие были очаги восстания?

– Просто сам с собой разговаривал, советы слушал. Всё равно молодой был, а в ВХЛ были взрослые ребята, они помогали. Родители и супруга, с которой тогда ещё не были женаты, поддерживали. Был стимул вернуться к ней [в Новосибирск].

– По прошествии лет можете сказать, насколько сильно ВХЛ закалила характер?

– Там очень сложно с перелётами и переездами – автобусы, рейсовые полёты. Это учило правильному поведению после матчей: побольше отдыхать, раньше спать ложиться, обходиться без горячительных напитков. Переезды выбивают почву из-под ног, нужно было сохранять здоровье.

– В ВХЛ горячительных напитков в автобусах было в достатке?

– Да не, я за этим следил.

– А в команде как было?

– Тогда у людей другой подход был. Ребята постарше были из поколения, которое по-другому к хоккею относилось. Они действовали таким способом. Это всё закладывается с детства. Смотришь сейчас на молодых спортсменов, многие вообще не прикасаются к алкоголю, правильно готовятся – их мышление в подготовке другое.

«Заварухин помог мне раскрыться в «Сибири»

– Не поверю, что, играя несколько лет в Ангарске, у вас не случалось каких-нибудь удивительных историй.

– Там очень брутальные болельщики. Команды приезжали и прям боялись их. Бывало, кто-то приезжал туда на выезд, селились в гостиницу, а ночью включалась пожарная сигнализация, не знаю, специально это было или нет.

Охранник у нас там был, который за всеми следил. Мог просто на квартиру прийти и посмотреть, в каком ты состоянии находишься. Ребята рассказывали: «Ко мне безопасник пришёл, чуть ли не с трубкой алкотестера». Могли в личную жизнь прям вторгнуться.

Когда второй сезон пробыл в Ангарске, у нас офигенная команда была. Я приехал с Семёном Ивановым, а у нас там мужики взрослые были – по 34-35 лет. Мы же зелёные были, по 20 лет нам было.

– Дедовщины не было?

– Да нет, немного шпыняли нас, но мы сильно и не косячили, спокойно себя вели. Что надо было, то и делали.

– Просто шайбы собирали и баулы таскали?

– Да, колонку потаскать, клюшки во время выезда. Всё было в пределах разумного. Один прикол был. В Челябинске пошли поесть, а там у ребят шампанское, фуршетик. И при всём этом они очень круто играли. У такого поколения можно было учиться, как отдыхать и играть.

– Помните, как вернулись в КХЛ на постоянной основе?

– Это было ещё при Юрзинове. После первого гола в КХЛ несколько сезонов были провальные – гоняли туда-сюда, и в основном я был в ВХЛ. Мне тогда говорили, что в состав не попадаю и оставляют меня для ротации. Сезон начался, мы уступили четыре раза подряд, мне дали сыграть. Я как-то зацепился, понял, что это шанс для моего будущего. Когда пришёл Андриевский, мы классно играть начали.

– В тот сезон ещё чуть ли не вся команда поменялась в «Сибири».

– Да, пришлось быстро всё менять. При Андреевском хорошо шли.

– Если сентябрь убрать, где 12 раз подряд проиграли, то да.

– Да, если бы не тот сентябрь, точно бы в плей-офф играли. В то время пытался как губка всё впитывать, чтобы играть.

– Почему-то в памяти сидит ваша шайба в ворота московского «Динамо», когда «Сибирь» выиграла 1:0, в сезоне-2019/2020. Вы тогда так ярко её праздновали.

– Если бы Андриевский остался, то я мог бы покинуть команду, он не хотел меня видеть в составе на следующий сезон. Но назначили Заварухина, он сказал, что хочет со мной поработать, я ему за это сильно благодарен. Николай Николаевич помог мне раскрыться. Спасибо также Андрею Владимировичу Тарасенко – глыбе новосибирского хоккея. Жаль, что его нет с нами.

Я тогда очень долго не мог забить, на меня это сильно давило. Комментарии болельщиков тогда ещё все читал…

– Это ошибка.

– Да, это огромная ошибка. Неимоверно на меня давило. Тогда я действительно загонялся, стоит отметить. Удалось с «Динамо» размочить тогда, был очень рад. Слова Заварухина о том, что не хотят меня и Короткова ссылать в ВХЛ, помогли. Почувствовал тогда, что хотят меня раскрыть.

Алексей Яковлев и Никита Коротков Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

«Мартемьянов добрым был, все чувствовали, что злость он из себя выдавливал, чтобы нас сконцентрировать, собрать»

– В том сезоне вы впервые сыграли в плей-офф, а «Сибирь» тогда прошла в первом раунде «Автомобилист». Насколько обидно было, что чемпионат пришлось прервать из-за пандемии?

– Да, на тот момент вся команда ощущала, что как минимум можем повторить результат «бронзового» сезона. Судьба сыграла с нами злую шутку. Да и со всем миром. Очень расстроились тогда, было обидно. Команда у нас тогда играла здорово: и в атаке, и в обороне.

– С обороной точно всё здорово было, «Автомобилист» придушили в первом раунде именно этим.

– Да, там у нас Олег Олегович Ореховский за оборону отвечал – очень детально подходил к работе. Помогло это. Мне тогда повезло, если честно, что я в плей-офф сыграл. У нас Торченюк и Комаров травмировались, а они центральными были. Пришлось ребят заменить, встал в центр.

– Потом эта позиция даже приелась вам.

– Да, потом приелась. Она сложнее: надо и спереди, и сзади играть. Интересный опыт для меня был.

– В эфире после ухода из «Сибири», помимо Тарасенко, упомянули и Мартемьянова как одного из лучших тренеров в карьере. Расскажите о работе с ним.

– Когда он пришёл в «Сибирь», поменял тренерское мышление, он сам об этом говорил. Андрей Алексеевич был психологом: умел делегировать обязанности, держал в узде ребят, мог подобрать слова, тряхануть нормально всех. Вообще, он добрым был, все чувствовали, что злость из себя выдавливал, чтобы нас сконцентрировать, собрать. Со зла ничего не делал.

Алексей Яковлев и Андрей Мартемьянов Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

– И легионеров в узде серьёзно держал.

– Он очень сильно на них влиял. При нём даже Тейлор Бек большинство не под себя делал. Там спецбригада очень сильная была: Мёрфи, Бек, Шаров, Бутузов, Пьянов. Если один розыгрыш не шёл, они тут же меняли его. Парни забивали, у них много очков было. Андрей Алексеевич этому способствовал, он мог напихать, если кто-то одеяло на себя тянет, говорил об этом. Не было такого, что кто-то мог выходить и делать что хочет.

– Вспомните самый памятный момент за время карьеры в «Сибири».

– Самый памятный момент – рождение дочери. У нас был выезд в Ригу и ещё куда-то. Яна говорила тогда, что скоро родится Амелия. Мы приехали с выезда, она сказала, что началось. Дочь как будто специально меня ждала.

– Остаётся ли у вас мысль, что хотите закончить карьеру в «Сибири»?

– Начнём с того, что я ни на кого зла не держу из-за того, что случилось. Обиды нет, понимаю, что каждый делает свою работу. Пока не могу говорить о будущем, жизнь хоккеиста непредсказуема. Но надежда немного таится внутри. «Торпедо» — моя новая глава, которую надо начинать писать.

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