«В процессе перехода от эпохи Овечкина». Чего ожидают в Америке от «Вашингтона»?

В ночь с 29 на 30 сентября стартует сезон-2026/2027 в НХЛ. А в ночь со 2 на 3 октября официально начинает свой поход за Кубком Стэнли «Вашингтон». Причём не абы с кем — с действующим чемпионом!

«Столичные» знатно пошумели в межсезонье, заполучив целый ряд классных хоккеистов высокого уровня и представ, пожалуй, главным ньюсмейкером лета. Работа генерального менеджера Криса Патрика стала одной из самых обсуждаемых тем, и это неудивительно.

Однако как же в Америке оценили сделки «Кэпиталз» в межсезонье? Какие перспективы у команды, в чём её сильные и слабые стороны и что ей сможет дать Александр Овечкин? Мы собрали все главные комментарии в североамериканской прессе.

«Вашингтон» по праву занимает первое место в рейтинге межсезонья»

Журналист The Hockey News Адам Прото подробно разобрал сделки «столичных». «Кэпс» стали лучшей командой межсезонья по версии издания.

«Хотя нашей редакции понравилась работа нескольких клубов, одна команда выделилась на общем фоне особенно ярко. Ей стал «Вашингтон».

«Кэпиталз» находятся в процессе перехода от эпохи Александра Овечкина. Вместо того чтобы затевать масштабную перестройку, клуб решил усилиться звёздными игроками и побороться за Кубок. Мы единодушны в мнении: генеральный менеджер Крис Патрик этим летом совершил несколько блестящих ходов.

Пришедшие игроки

Некоторые клубы лиги с трудом смогли провернуть хотя бы одну значимую сделку, однако Патрик воспользовался огромным запасом места под потолком зарплат и потратил практически все средства, оставив лишь $ 75 тыс.

Переход Алекса Така в результате сделки формата sign-and-trade («подписал и обменял») с «Баффало» мгновенно обеспечил «Кэпиталз» первоклассного силового форварда, который забивал не менее 33 голов в трёх из четырёх последних сезонов.

Алекс Так и Джордан Кайру Фото: Getty Images

Кроме того, «столичные» заполучили снайпера Джордана Кайру из «Сент-Луиса» в обмен на нападающего Коннора Макмайкла, выбор в первом раунде драфта и проспекта Милтона Гастрина. Сезон-2025/2026 сложился для Кайру неудачно: всего 18 шайб и 46 очков в 72 матчах. Однако он вполне может оказаться лишь досадным исключением, ведь в трёх предыдущих чемпионатах Джордан забивал не менее 30 голов. Наконец, ещё одним важным приобретением в линию атаки стал многолетний капитан «Коламбуса» Бун Дженнер. В прошлом сезоне 33-летний центрфорвард записал на свой счёт 13 шайб и 38 очков в 67 матчах, но в качестве центра третьего звена он отлично вписывается в состав «Кэпиталз».

Патрик также укрепил глубину обороны команды: опыт линии защиты обеспечили бывший игрок «Шаркс» Венсан Деарне и экс-защитник «Ред Уингз» Джастин Холл.

Однако именно значительно усилившаяся группа нападающих вывела «столичных» на первое место в нашем списке. Теперь у «Вашингтона» есть три надёжных центральных нападающих и глубина состава на флангах — то, чего команде не хватало в начале межсезонья.

Ушедшие игроки

Этот раздел мы сделаем кратким. При всём уважении к игрокам, покинувшим «Кэпиталз» летом, изменения коснулись в основном хоккеистов ротации, чьё отсутствие не оставило зияющей бреши в составе.

Коннор Макмайкл — самый сильный игрок из этой группы, но даже его показатели снизились: с 26 голов и 57 очков в 82 матчах сезона-2024/2025 до всего 14 шайб и 46 баллов в 78 встречах в прошлой регулярке. Макмайклу всего 25 лет, так что он вполне может выйти на новый уровень в «Сент-Луисе». Однако «Кэпс» пришлось отдать значимый актив ради приобретения Кайру, и всё же в итоге они заполучили более ценный лот.

Коннор Макмайкл и Хендрикс Лапьер Фото: Scott Taetsch/Getty Images

В остальном пятёрка ушедших игроков — это в лучшем случае хоккеисты ротации.

Патрик сохранил костяк команды и заменил игроков ротации опытными мастерами. Разве это не огромный успех для клуба?

Итог

В прошлом сезоне «Вашингтону» не хватило всего трёх очков для выхода в плей-офф. Они были невероятно близки к этому, а Патрик существенно усилил состав, задействовав все финансовые возможности организации.

Некоторые клубы ограничены внутренними бюджетами, не позволяющими тратить средства вплоть до самого потолка, но «столичные» к их числу явно не относятся. Владелец «Кэпиталз» Тед Леонсис обладает столь сильным духом соперничества, что готов выписывать высокие зарплаты, если это обеспечит команде участие в плей-офф в апреле.

В относительно слабом Столичном дивизионе «Каролина», действующий чемпион, безусловно, является сильнейшей командой. Однако у обновленного состава «Вашингтона» есть вполне реальный шанс заявить о себе как о серьёзном претенденте на высокие места в сезоне-2026/2027.

Патрик создал для своих игроков наилучшие условия для борьбы за Кубок Стэнли, и после всех перестановок, проведённых клубами НХЛ этим летом, «Кэпс» по праву занимают первое место в нашем рейтинге».

«Может ли команда без звёзд выиграть Кубок Стэнли?»

The Athletic в лице Хармана Дайала, Шона Гентайлла и Шейны Голдман детально разобрал сильные и слабые стороны «Вашингтона», а также перспективы «столичных» после яркого лета.

«Пока Алекс Овечкин гнался за рекордом по количеству голов в НХЛ и в итоге побил его, «Вашингтон» параллельно находился в процессе организационного поиска: перестройки своего стареющего, ориентированного на Овечкина состава в более молодую и глубокую команду, которая могла бы претендовать на Кубок Стэнли.

В наши дни Овечкин менее важен для команды, чем когда-либо — и «Кэпиталз» стали одной из редких команд НХЛ с большой глубиной состава, даже несмотря на то что поиски их следующего игрока-лидера продолжаются.

Прогноз

После неожиданного подъёма в сезоне-2024/2025 «Кэпиталз» вернулись к реальности. Сезон с 95 очками гораздо больше соответствовал среднему уровню команды, и этого оказалось недостаточно для попадания в плей-офф.

Несмотря на этот провал, руководство не отказалось от подхода, который сработал два года назад. Глубина состава «Кэпиталз» выглядит намного интереснее после агрессивного летнего усиления, а также благодаря внутреннему росту некоторых молодых игроков. Теперь базовый уровень команды — немного больше 100 очков.

Если «столичные» продолжат в том же духе и наберут около 102 очков, у них есть все шансы не только попасть в плей-офф, но и финишировать в первой десятке лиги.

Главный вопрос: может ли команда без звёзд выиграть Кубок Стэнли?

Прежде чем продолжить, знайте: мы работаем в рамках строгого, конкретного определения слова «звезда». Как ни назови Овечкина, но он в какой-то степени закрепил за собой статус звезды более двух десятилетий назад. Том Уилсон? Он действительно хороший игрок, а также временами одно из главных действующих лиц НХЛ. Звучит достаточно звёздно.

Однако что касается высококлассных игроков, способных изменить ход игры — тех, на кого можно рассчитывать в серии плей-офф, чтобы они надёжно и стабильно выигрывали единоборства против ведущих соперников весной 2027 года, «Кэпиталз», скорее всего, не дотянут до этого уровня, хотя состав близок к нему, несмотря на то что ни одна графика не отражает всей картины. Каким бы хорошим ни оставался Уилсон и какими бы крутыми ни были Кайру и Так в новом сезоне, в среднем они уступают другим игрокам на тех же ролях в остальных командах лиги. Лучшие игроки реальных претендентов на Кубок Стэнли просто круче, чем лучшие игроки «Вашингтона».

Это автоматически выбивает их из гонки? Нет. «Каролина» только что выиграла Кубок Стэнли, хотя в её составе не было одного игрока из топ-20 лучших.

В этом отношении «Кэпиталз» сокращают довольно большое отставание, и им хорошо удаётся приблизиться к лидерам. Топ-9 нападения команды приносит больше пользы, чем в любой другой команде в лиге. Это неудивительно — подход «сила в численном превосходстве», применяемый генеральным менеджером Крисом Патриком и главным тренером Спенсером Карбери, уже в некоторой степени оправдал себя. Приобретение и Кайру, и Така, ​​а не только кого-то одного из них, помогает поддерживать очень высокий уровень таланта в «Вашингтоне». А помимо этого, мы всегда должны держать в уме, что — например, Пьер-Люк Дюбуа, если отыграет полный сезон, или, возможно, Райан Леонард, если совершит качественный скачок в развитии — всё это может принести дополнительную пользу команде, если рассматривать игроков из нижних звеньев.

Сказанное выше не стоит воспринимать как серьёзную критику методов работы «Вашингтона». Суперзвёзд найти непросто, особенно клубу, который с 2005 года лишь однажды выбирал игрока в первой десятке драфта. И всё же, когда глядишь на этот состав, трудно не прийти к выводу: несмотря на все усилия, команде всё ещё не хватает одной-двух настоящих суперзвёзд (того самого Игрока с большой буквы), чтобы всерьёз бросить вызов «Каролине» или лидерам Западной конференции. Хорошая новость заключается в том, что в какой-то момент плей-офф у них, вероятно, появится шанс доказать, что мы ошибались.

Тёмная лошадка: сможет ли Коул Хатсон повторить успех брата в дебютном сезоне?

Лэйн Хатсон задал очень высокую планку: 66 очков в первом сезоне, в котором он продемонстрировал выдающееся умение динамично продвигать шайбу. Тем, как он управлял игрой, и действиями в стиле свободного защитника он преобразил «Канадиенс» и заслуженно завоевал «Колдер Трофи».

Повторить такой дебют — сложнейшая задача для любого защитника. Но, возможно, его брату это по силам.

Лэйн Хатсон / Коул Хатсон Фото: Getty Images

Хотя Скотт Уилер отдаёт предпочтение Лэйну благодаря его мастерству и игровому интеллекту, Коул тоже обладает классными навыками обращения с шайбой и умением стремительно переходить от защиты к атаке. Его катание — настоящий козырь, к тому же он играет жёстче, чем брат. Прогресс в оборонительных действиях должен помочь ему получить больше игрового времени в «Вашингтоне» в этом сезоне.

Всё это плюс полученный ранее опыт игры в НХЛ должны помочь ему подготовиться к первому полноценному сезону в составе «столичных». Однако препятствием может стать нехватка возможностей. У Лэйна был чёткий путь к роли защитника номер один и позиции основного игрока обороны в первой спецбригаде большинства. Путь Коула в первый юнит большинства преграждает Джейкоб Чикран. И хотя у «Кэпс» достаточно глубины состава для формирования второй спецбригады, что должно привести к более равномерному распределению игрового времени между звеньями — это может сказаться на его результативности.

Сильные стороны

«Кэпиталз», безусловно, обладают одним из самых глубоких составов в НХЛ — от первой до последней линии. Глубина их ростера просто поражает, особенно на фоне большинства других команд.

Если говорить об атаке, она у «Вашингтона» довольно крепкая. Начать стоит с Дилана Строума. Пусть он и не является классическим центром первого звена, но считается пятым по силе форвардом клуба, что даёт команде огромное преимущество: за четыре года после перехода в «Кэпиталз» он в среднем набирал 68 очков за сезон.

Здоровый Дюбуа придаст команде мощный импульс. В сезоне-2024/2025 Пьер-Люк был одним из лучших центров второго звена в лиге, набрав 66 очков и демонстрируя при этом элитную игру в обороне при выполнении задач по сдерживанию лидеров соперника. К сожалению, из-за травм в прошлом сезоне он провёл всего 29 матчей, и его отсутствие ощущалось очень остро.

У «Вашингтона» также есть несколько молодых нападающих, которые обладают огромным потенциалом и способны демонстрировать доминирование над соперниками из нижних звеньев. Леонард провёл впечатляющий дебютный сезон, записав на свой счёт 20 голов и 45 очков при среднем игровом времени всего 14 минут 25 секунд за матч. Он запомнился яркими вспышками мастерства, уверенно распоряжался шайбой и отлично проявил себя в подыгрыше. Статистика Леонарда может и не взлететь до небес, поскольку в столь укомплектованной команде он вряд ли получит постоянное место в топ-6, однако его потенциал как креативного игрока атаки и двигателя игры очень высок. Использовать его как грозное оружие против звеньев соперника среднего уровня — это настоящая роскошь.

Стремительный прогресс Ильи Протаса заслуживает гораздо большего внимания со стороны всей лиги. В прошлом сезоне в возрасте 19 лет он набрал 66 очков в 69 матчах в АХЛ, показав один из лучших результатов для игроков моложе 20 лет в истории этой лиги. Он также отлично проявил себя, когда его вызвали в основной состав НХЛ в конце сезона, оформив четыре очка в четырёх встречах. Техника катания этого гигантского (его рост — 198 см) центрфорварда всё ещё требует доработки, что поначалу может несколько ограничивать динамичность его игры, однако манера продавливать защитников на пятаке и высокий уровень игры с шайбой должны сразу же принести плоды на чужой половине площадки.

Илья и Алексей Протасы Фото: Jamie Sabau/Getty Images

Перспектива, что Джастин Сурдиф и Бун Дженнер станут опорой четвёртого звена «Кэпс», просто поражает. В прошлом сезоне 24-летний Сурдиф совершил качественный скачок, набрав 35 очков и продемонстрировав отличную двустороннюю игру: во время его смен в формате «пять на пять» «Кэпиталз» оформили 52,6% ожидаемых голов, а разница заброшенных и пропущенных шайб составляла «+19». И он, и Дженнер — игроки уровня средней топ-6, которые должны доминировать, выступая в столь низких звеньях состава.

Сложив всё это воедино, мы получаем, пожалуй, лучшую группу нападающих для нижних звеньев во всей НХЛ. Мы уже сравнивали ведущую тройку форвардов «Вашингтона» со средними показателями по лиге — стоит сделать это и сейчас. Нижние звенья «столичных» сильнее большинства соперников того же уровня. Любое отставание «Вашингтона» на уровне топ-звеньев с лихвой компенсируется невероятной глубиной состава.

В целом это группа игроков с завидным сочетанием различных навыков: здесь есть мощные габаритные форварды (Уилсон, братья Протасы, Так, Дюбуа), достаточно мастерства, скорости, а также умение проводить стремительные атаки с ходу — то, чего команде раньше не хватало.

Что касается вратарской линии, то Логан Томпсон превратился в настоящую звезду. Начиная с сезона-2024/2025 Томпсон предотвратил впечатляющие 54,8 гола по показателю «голы сверх ожидаемого», заняв первое место в НХЛ и опередив таких вратарей, как Андрей Василевский, Илья Сорокин, Игорь Шестёркин и Коннор Хеллебайк. Это особенно примечательно, учитывая, что игра «Кэпиталз» в обороне не отличалась надёжностью: по показателю ожидаемых пропущенных голов в формате «пять на пять» в пересчёте на 60 минут игры команда занимала 24-е место в лиге за этот период.

Глубина состава — сильная сторона «Вашингтона» и в линии защиты. Это не самая яркая или звёздная группа игроков, особенно после ухода Джона Карлсона, но каждый чётко понимает свою роль и качественно выполняет работу. Чикран и Коул Хатсон будут отвечать за созидание, а Мэтт Рой и Мартин Фехервари — обеспечивать надёжность в обороне. Не стоит упускать из виду и подписание Венсана Деарне. Его карьера в роли шестого-седьмого защитника складывалась по-разному: в «Ванкувере» он не оправдал ожиданий, зато во время недавнего пребывания в «Сан-Хосе» стал настоящим открытием с точки зрения продвинутой статистики. В прошлом сезоне Деарне показал лучшие результаты по влиянию на показатель ожидаемых голов относительно партнёров среди всех защитников «Шаркс»: с ним на льду в формате «пять на пять» разница заброшенных и пропущенных шайб была нулевой, тогда как за остальное время в равных составах показатель команды составил «-27». Благодаря своей надёжности в разрушении атак соперника он выглядит как очень сильный защитник третьей пары.

Венсан Деарне Фото: Scott Taetsch/Getty Images

Состав станет ещё более глубоким, когда в строй вернётся Сандин, сейчас восстанавливающийся после травмы передней крестообразной связки. Расмус — техничный защитник, способный эффективно начинать атаки и играть во второй паре.

Слабые стороны

Нехватка звёздных игроков в линии атаки «Кэпиталз» не только вызывает сомнения в том, смогут ли лидеры команды выигрывать свои микродуэли в плей-офф, но и объясняет, почему игра в большинстве стала проблемной зоной. В прошлом сезоне реализация численного преимущества у «Вашингтона» составила всего 17,8% — 25-й показатель в лиге. Тогда «столичные» отлично играли в формате «пять на пять» (шестой показатель разницы шайб в НХЛ), но надежды команды на плей-офф были перечёркнуты беспомощной игрой в большинстве.

Эта проблема возникла не вчера: с сезона-2021/2022 по реализация лишнего команда лишь 21-я. «Кэпиталз» не хватает настоящей суперзвезды, способной дирижировать розыгрышем, они слишком зависят от броска Овечкина в касание, который стал предсказуемым и против которого легче защищаться — в сезоне-2025/2026 он забил в большинстве всего пять голов.

Обмен Чикрана стал настоящей удачей: он превзошёл все ожидания, однако теперь ему предстоит доказать, что он способен быть защитником уровня топ-1. И речь не о формальном статусе одного из 32 лучших защитников лиги (которым Джейкоб уже обладает), а о роли лидера, который соответствует амбициям реального претендента на Кубок Стэнли.

Чикран провёл блестящий сезон, набрав 60 очков (в том числе забив 26 голов). В атаке он действует на элитном уровне — его 38 очков в равных составах стали шестым результатом среди всех защитников лиги — однако нестабильность от сезона к сезону портит его послужной список, а игра в обороне всё ещё требует улучшений. Показатель ожидаемых пропущенных голов при игре «пять на пять» составил у него 2,92 за 60 минут — это второй худший результат среди защитников «Вашингтона» в прошлом сезоне.

Оптимистичный сценарий: 117 очков

Так и Кайру преображают игру в атаке, а Леонард доказывает, что полностью оправдывает свой новый контракт. Три результативных звена «Вашингтона» выводят команду в лидеры Столичного дивизиона и обеспечивают ей долгий путь в плей-офф.

Пессимистичный сценарий: 87 очков

Овечкин окончательно сдаёт, а чрезмерная нагрузка на него создаёт ненужные проблемы остальным нападающим. Томпсон играет достаточно надёжно, чтобы «Кэпс» оставались в гонке, но в итоге команда оказывается в «серой зоне»: слишком низко для попадания в плей-офф, но и недостаточно низко для получения высокого выбора на драфте.

Итог

Благодаря громким приобретениям в межсезонье и наличию талантливой молодёжи, готовой выйти на новый уровень, «Вашингтон» подходит к сезону-2026/2027 в весьма многообещающем положении. На бумаге «Кэпс» безоговорочно вторая по силе команда Столичного дивизиона. Главный вопрос заключается в том, станут ли они просто «хорошей командой» — то есть той, что уверенно выходит в плей-офф, но быстро выбывает из борьбы из-за проблем с реализацией большинства или отсутствия суперзвёзд — или же они способны на долгий поход за Кубком».

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