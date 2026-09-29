15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Расписание спортивных матчей 30 сентября 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи среды: старт сезона НХЛ, «Ак Барс» — «Барыс» в КХЛ, футбол, теннис и баскетбол
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 30 сентября 2026 года
Комментарии
За чем следить 30 сентября: дебют Бобровского в «Торонто», «Шанхай» — «Металлург», «Локомотив» — «Сибирь» и Хачанов в Пекине!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 30 сентября в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

✅ 🏒 00:00: «Каролина Харрикейнз» — «Флорида Пантерз», регулярный чемпионат НХЛ — 0:1 ОТ

НХЛ — регулярный чемпионат
30 сентября 2026, среда. 00:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
0 : 1
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Форслинг (Вераге) – 64:55    

Интрига: как начнётся сезон НХЛ?

В первом матче новой регулярки сойдутся чемпионы трёх последних сезонов Национальной хоккейной лиги. «Каролина» в межсезонье практически не изменилась – «ураганы» готовы защищать титул. Но и «Флорида» после пропуска плей-офф вернётся с другим настроем – начало сезона обещает быть крайне интересным.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Что в итоге:
Видео
Чемпион Кубка Стэнли «Каролина» проиграла «Флориде» в ОТ первого матча нового сезона НХЛ

✅ 🏒 2:00: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Монреаль Канадиенс», регулярный чемпионат НХЛ — 2:3

НХЛ — регулярный чемпионат
30 сентября 2026, среда. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Нюландер (Райлли, Марченко) – 00:48     1:1 Андерсон (Каррье, Дак) – 10:53     1:2 Болдюк (Мэтисон, Андерсон) – 24:52     1:3 Каррье – 53:12     2:3 Нюландер (Коуэн, Таварес) – 55:46    

Интрига: как дебютирует в НХЛ первый номер драфта?

10 лет назад первый выбор тоже принадлежал «Торонто» – и тогдашний пик «листьев» Остон Мэттьюс влетел в лигу с двух ног, оформив покер в первой же игре. Теперь Мэттьюс является капитаном клуба, и он же поможет адаптироваться в НХЛ Гэвину Маккенне, который попробует повторить успех американца.

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Что в итоге:
Вот это дебют Марченко в «Торонто»! Оформил передачу в первой же смене
Видео
Вот это дебют Марченко в «Торонто»! Оформил передачу в первой же смене

✅ ⚽️ 3:00: США — Чили, товарищеский матч — 4:2

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
30 сентября 2026, среда. 03:00 МСК
США
Окончен
4 : 2
Чили
1:0 Берхалтер – 37'     1:1 Ульоа – 45'     1:2 Гутьеррес – 49'     2:2 Холл – 51'     3:2 Ричардс – 72'     4:2 Альберт – 90+3'    

Интрига: США продолжат громить?

В США идёт большой просмотр игроков перед запуском цикла на ЧМ-2030. И пока успешно, ведь в предыдущем матче американцы разгромили Перу 4:1. Сборная Чили, наоборот, в долгом кризисе и на этапе очередной перестройки. Об этом нам говорят и результаты: в пока единственном матче международной паузы она уступила Канаде (0:1). Так что с фаворитом в предстоящей игре всё понятно. Тем более американцы сыграют у себя дома. А отсутствие Пулишича, Балогуна и остальных точно не станет проблемой. Новое поколение игроков готово доказывать, что сделать ставку на следующий цикл можно на них.

Инфантино продолжает войну с УЕФА. Его ещё поддерживают США?
Война УЕФА с Инфантино вышла на новый уровень. Что будет после включения новых союзников?
Война УЕФА с Инфантино вышла на новый уровень. Что будет после включения новых союзников?

✅ 🏒 5:30: «Вегас Голден Найтс» — «Чикаго Блэкхоукс», регулярный чемпионат НХЛ — 5:2

НХЛ — регулярный чемпионат
30 сентября 2026, среда. 05:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Олофссон (Айкел, Теодор) – 10:30 (pp)     2:0 Коннелли (Макнэбб, Теодор) – 15:22     2:1 Гринвей (Грин, Кайзер) – 32:23     3:1 Айкел (Барбашёв, Макнэбб) – 35:12     3:2 Кейн – 44:04     4:2 Ханифин (Дауд, Гэткомб) – 44:43     5:2 Стоун (Айкел, Барбашёв) – 57:27    

Интрига: сможет ли Роман Канцеров набрать первые очки в НХЛ?

Экс-форвард «Металлурга» сумел пробиться в основу «Чикаго» после предсезонки – Канцеров тренируется в одном звене с Патриком Кейном и в отсутствие Коннора Бедарда готовится начать сезон в качестве первого центра «ястребов». Первая проверка для него окажется непростой, ведь в соперниках будут финалисты последнего Кубка Стэнли. Удастся ли Роману проявить себя?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Канцеров здорово провёл сборы:
Канцеров залетит в НХЛ с ноги, как Панарин? В «Чикаго» его наигрывают с Кейном
Канцеров залетит в НХЛ с ноги, как Панарин? В «Чикаго» его наигрывают с Кейном

✅ 🎾 6:00: Карен Хачанов (Россия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2), Пекин, первый круг — 6:3, 6:3

Пекин (м). 1-й круг
30 сентября 2026, среда. 06:10 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Феликс Оже-Альяссим
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

Интрига: одолеет ли Хачанов второй раз подряд канадца из топ-5?

Карен Хачанов (№26 рейтинга) первым из россиян вступит в борьбу в Пекине. В соперниках у него пятая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим, второй сеяный. В личных встречах счёт 3-2 в пользу Хачанова, причём последние два матча выиграл россиянин. На US Open в этом году Карен победил со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:2, 6:2.

Сетка Пекина
Что в итоге:
Хачанов выбил в Пекине канадца из топ-5. Карен не зря потренировался с Джоковичем
Хачанов выбил в Пекине канадца из топ-5. Карен не зря потренировался с Джоковичем

✅ 🏀 19:00: УНИКС — «Динамо» Владивосток, Единая лига ВТБ — 117:75

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
30 сентября 2026, среда. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
117 : 75
Динамо В
Владивосток
УНИКС: Ратэн-Мэйс - 21, Брайс - 19, Захаров - 15, Шаманич - 15, Рейнольдс - 13, Адамс - 11, Беленицкий - 9, Гудумак - 4, Маккормак - 4, Коновалов - 4, Михайловский - 2, Узинский
Динамо В: Блэкмон - 24, Кроули - 14, Акрамов - 7, Садиков - 6, Личутин - 5, Пресняков - 5, Смит - 4, Поллард - 4, Семенченко - 3, Ершов - 2, Стребков - 1, Денисов

Интрига: дебют приморского клуба в Единой лиге

«Динамо» из Владивостока ранее не выступало в Единой лиге ВТБ. Это будет дебютный сезон команды в высшем дивизионе российского баскетбола. Смерть президента и главного тренера Эдуарда Сандлера поразила всех в это межсезонье. Однако клуб из Приморья продолжил дело своего идейного вдохновителя. Но на пути обновлённый и озлобленный из-за поражения в первом матче сезона УНИКС. Кто одержит победу?

Статистика регулярного чемпионата Единой лиги
Сезон не успел начаться, а уже травмы…
Две тяжёлые потери на старте сезона. «Зенит» и УНИКС лишились россиян
Две тяжёлые потери на старте сезона. «Зенит» и УНИКС лишились россиян

✅ 🏒 19:00: «Ак Барс» — «Барыс», регулярный чемпионат КХЛ — 4:1

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2026, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Барыс
Астана
0:1 Логвин (Дэй, Симонов) – 08:53 (5x5)     1:1 Кателевский (Якупов) – 21:54 (5x5)     2:1 Денисенко (Яруллин, Евсеев) – 23:20 (5x5)     3:1 Миллер (Лямкин, Якупов) – 24:14 (5x5)     4:1 Семёнов (Денисенко, Яруллин) – 59:14 (en)    

Интрига: «Барыс» потерпит третье поражение подряд?

Казахстанская команда мощно начала сезон, однако два последних матча закончились для подопечных Михаила Кравца поражениями. Наставник астанчан на пресс-конференциях конфликтует с местной прессой, и это вряд ли хорошо сказывается на общем климате. Получится ли у казанцев воспользоваться ситуацией?

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
Есть конфликты и с игроками:
Кравец: хотел сделать Асетова капитаном, а он, как голубь, накидал мне кое-что на голову

✅ 🏒 19:30: «Шанхайские Драконы» — «Металлург» Магнитогорск, регулярный чемпионат КХЛ — 4:1

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2026, среда. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
4 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Чен (Соловьёв, Менелл) – 33:36 (5x3)     2:0 Саттер – 34:40 (5x4)     2:1 Коротков (Нечаев) – 39:30 (4x5)     3:1 Мингачёв – 51:47 (5x5)     4:1 Сюсиз (Мюррей, Эддисон) – 59:53 (en)    

Интрига: продлят ли «драконы» победную серию?

Китайский клуб успешно проводит первую домашнюю серию в сезоне – «Шанхай» выиграл все три матча, поочерёдно оказавшись сильнее «Автомобилиста», минского «Динамо» и «Сочи». Сейчас подопечным Митча Лава придётся пройти самую серьёзную проверку – в гости к ним едет лидер сезона «Металлург». Получится ли у «драконов» сотворить сенсацию?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Что в итоге:
У «Металлурга» прервалась серия побед, Сошников получил страшную травму. Итоги дня в КХЛ
Видео
У «Металлурга» прервалась серия побед, Сошников получил страшную травму. Итоги дня в КХЛ

✅ 🏒 19:30: «Локомотив» — «Сибирь», регулярный чемпионат КХЛ — 3:1

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2026, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 1
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Яремчук (Косолапов, Диц) – 23:07 (5x4)     1:1 Рафиков (А. Радулов, Сурин) – 40:19 (5x4)     2:1 А. Радулов (Рафиков, Сергеев) – 44:14 (5x4)     3:1 Кузин (Фьоре, Иванов) – 59:59 (en)    

Интрига: сможет ли «Сибирь» взять реванш в Ярославле?

На днях команды встречались в Новосибирске, и тогда подопечные Дмитрия Квартальнова смогли одержать минимальную победу. Теперь они переезжают на арену действующих чемпионов – и если «Локомотив» вполне уверенно будет чувствовать себя даже в случае поражения, то «Сибири» очки нужны как воздух. Смогут ли гости улучшить своё турнирное положение?

Интервью с экс-игроком «Сибири»:
«Не понимал, что делать. Ноль общения и требований». Интервью с Яковлевым о «Сибири»
Эксклюзив
«Не понимал, что делать. Ноль общения и требований». Интервью с Яковлевым о «Сибири»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android