Топ-матчи среды: старт сезона НХЛ, «Ак Барс» — «Барыс» в КХЛ, футбол, теннис и баскетбол

За чем следить 30 сентября: дебют Бобровского в «Торонто», «Шанхай» — «Металлург», «Локомотив» — «Сибирь» и Хачанов в Пекине!

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Время в материале указано по Москве.

✅ 🏒 00:00: «Каролина Харрикейнз» — «Флорида Пантерз», регулярный чемпионат НХЛ — 0:1 ОТ

Интрига: как начнётся сезон НХЛ?

В первом матче новой регулярки сойдутся чемпионы трёх последних сезонов Национальной хоккейной лиги. «Каролина» в межсезонье практически не изменилась – «ураганы» готовы защищать титул. Но и «Флорида» после пропуска плей-офф вернётся с другим настроем – начало сезона обещает быть крайне интересным.

✅ 🏒 2:00: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Монреаль Канадиенс», регулярный чемпионат НХЛ — 2:3

Интрига: как дебютирует в НХЛ первый номер драфта?

10 лет назад первый выбор тоже принадлежал «Торонто» – и тогдашний пик «листьев» Остон Мэттьюс влетел в лигу с двух ног, оформив покер в первой же игре. Теперь Мэттьюс является капитаном клуба, и он же поможет адаптироваться в НХЛ Гэвину Маккенне, который попробует повторить успех американца.

✅ ⚽️ 3:00: США — Чили, товарищеский матч — 4:2

Интрига: США продолжат громить?

В США идёт большой просмотр игроков перед запуском цикла на ЧМ-2030. И пока успешно, ведь в предыдущем матче американцы разгромили Перу 4:1. Сборная Чили, наоборот, в долгом кризисе и на этапе очередной перестройки. Об этом нам говорят и результаты: в пока единственном матче международной паузы она уступила Канаде (0:1). Так что с фаворитом в предстоящей игре всё понятно. Тем более американцы сыграют у себя дома. А отсутствие Пулишича, Балогуна и остальных точно не станет проблемой. Новое поколение игроков готово доказывать, что сделать ставку на следующий цикл можно на них.

✅ 🏒 5:30: «Вегас Голден Найтс» — «Чикаго Блэкхоукс», регулярный чемпионат НХЛ — 5:2

Интрига: сможет ли Роман Канцеров набрать первые очки в НХЛ?

Экс-форвард «Металлурга» сумел пробиться в основу «Чикаго» после предсезонки – Канцеров тренируется в одном звене с Патриком Кейном и в отсутствие Коннора Бедарда готовится начать сезон в качестве первого центра «ястребов». Первая проверка для него окажется непростой, ведь в соперниках будут финалисты последнего Кубка Стэнли. Удастся ли Роману проявить себя?

✅ 🎾 6:00: Карен Хачанов (Россия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2), Пекин, первый круг — 6:3, 6:3

Интрига: одолеет ли Хачанов второй раз подряд канадца из топ-5?

Карен Хачанов (№26 рейтинга) первым из россиян вступит в борьбу в Пекине. В соперниках у него пятая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим, второй сеяный. В личных встречах счёт 3-2 в пользу Хачанова, причём последние два матча выиграл россиянин. На US Open в этом году Карен победил со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:2, 6:2.

✅ 🏀 19:00: УНИКС — «Динамо» Владивосток, Единая лига ВТБ — 117:75

Интрига: дебют приморского клуба в Единой лиге

«Динамо» из Владивостока ранее не выступало в Единой лиге ВТБ. Это будет дебютный сезон команды в высшем дивизионе российского баскетбола. Смерть президента и главного тренера Эдуарда Сандлера поразила всех в это межсезонье. Однако клуб из Приморья продолжил дело своего идейного вдохновителя. Но на пути обновлённый и озлобленный из-за поражения в первом матче сезона УНИКС. Кто одержит победу?

✅ 🏒 19:00: «Ак Барс» — «Барыс», регулярный чемпионат КХЛ — 4:1

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Барыс» потерпит третье поражение подряд?

Казахстанская команда мощно начала сезон, однако два последних матча закончились для подопечных Михаила Кравца поражениями. Наставник астанчан на пресс-конференциях конфликтует с местной прессой, и это вряд ли хорошо сказывается на общем климате. Получится ли у казанцев воспользоваться ситуацией?

✅ 🏒 19:30: «Шанхайские Драконы» — «Металлург» Магнитогорск, регулярный чемпионат КХЛ — 4:1

Интрига: продлят ли «драконы» победную серию?

Китайский клуб успешно проводит первую домашнюю серию в сезоне – «Шанхай» выиграл все три матча, поочерёдно оказавшись сильнее «Автомобилиста», минского «Динамо» и «Сочи». Сейчас подопечным Митча Лава придётся пройти самую серьёзную проверку – в гости к ним едет лидер сезона «Металлург». Получится ли у «драконов» сотворить сенсацию?

✅ 🏒 19:30: «Локомотив» — «Сибирь», регулярный чемпионат КХЛ — 3:1

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сможет ли «Сибирь» взять реванш в Ярославле?

На днях команды встречались в Новосибирске, и тогда подопечные Дмитрия Квартальнова смогли одержать минимальную победу. Теперь они переезжают на арену действующих чемпионов – и если «Локомотив» вполне уверенно будет чувствовать себя даже в случае поражения, то «Сибири» очки нужны как воздух. Смогут ли гости улучшить своё турнирное положение?