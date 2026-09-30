«В идеале «Сибирь» должна бороться за чемпионство». Откровенная беседа с Широковым

Последние два года Сергей Широков провёл в «Сибири», сразу же став капитаном, любимцем новосибирской публики, лидером как на льду, так и вне его. Однако в конце мая, на вечере, посвящённом окончанию очередного сезона КХЛ, Сергей прямо на сцене объявил о том, что завершает игровую карьеру.

Впрочем, долго вне хоккея Широков не остался, согласившись стать руководителем скаутской службы «Сибири».

Сергей дал большое интервью «Чемпионату», в котором рассказал:

как принял решение завершить карьеру;

желал ли ещё поиграть;

как уделять время семье и детям, будучи профессиональным спортсменом и хоккейным функционером;

почему решил стать скаутом;

почему не хочет быть тренером;

хочет ли стать генеральным менеджером;

как стал любимцем публики в Новосибирске;

как видит развитие «Сибири»;

занимается ли благотворительностью;

какие моменты стали лучшими в карьере.

И ещё много чего.

«Какая-то мысль была: если вручат приз памяти Сергея Наильевича Гимаева, то будет символично завершить карьеру»

– Сергей, расскажите, как проходит жизнь человека, который только-только завершил игровую карьеру?

– Да замечательно, поменялось направление нахождения в хоккее. У меня на протяжении всей карьеры были вызовы: переходы в новую команду, где каждый раз нужно было доказывать, что я готов помогать. Сейчас игровая карьера завершилась, новый этап. Маленькими шажочками будем стремиться выше и выше.

– Как приняли решение о завершении игровой карьеры: резко или раздумывали?

– Если честно, всё достаточно спокойно было. После окончания прошлого сезона этого решения ещё не было. Когда пригласили на церемонию закрытия сезона КХЛ, какая-то мысль была: если вручат приз памяти Сергея Наильевича Гимаева, то будет символично завершить карьеру, объявить об этом. Главное, что решение было принято в голове.

Не могу сказать, просто или тяжело это было, не знаю, как у других. Легко не было, но время идёт, нужно было сделать этот шаг. И он случился.

– А была ли какая-то конкретная причина? Условный Бекхэм рассказывал после завершения карьеры, что его тело в конце шло в протест после игр и тренировок.

– Не-не. Слава богу, что травм не было. Я хожу каждый день тренируюсь, тело хорошо себя чувствует. Конкретного, из-за чего не мог выходить на лёд, не было. Сейчас я ещё больше хожу в зал, чем в момент, когда был игроком (улыбается). В этом плане всё нормально, здорово, что это произошло не из-за травмы. Это решение нашей семьи, нужно двигаться вперёд.

– Получается, советовались с семьёй?

– Конечно, мы обсуждали с женой, что нужно двигаться дальше. Плавно всё к этому и подошло. До церемонии закрытия сезона КХЛ решения ещё не было у меня.

– Был ли соблазн ещё поиграть, ведь некоторые страшатся этого решения, боятся неизвестности?

– Я прекрасно понимал, что рано или поздно всё равно придётся заканчивать. Это моё решение, так лучше, нежели, когда ты хочешь, а тебя не берут. Многие ребята, к сожалению, так заканчивают с профессиональным спортом. У них, наверное, остаётся какая-то недосказанность, неудовлетворённость.

У меня такого нет, спокойно к этому отношусь. Со всеми разговариваю, есть много молодых ребят, которые выходят на лёд. При просмотре матчей «Сибири» вживую пока не ёкнуло: «Вот я бы сейчас выбежал!»

В моей новой работе много интересного, хоккей открывается с абсолютно другой стороны. Это не то, что ты делал на протяжении 20 лет игровой карьеры: приходил, у тебя было расписание, тренировался, уезжал домой. Здесь наоборот: нужно много времени проводить за работой вне хоккейной коробки, анализировать, смотреть, много общаться с тренерским штабом, руководством. И не только в «Сибири» — есть ещё «Снайперы» и много других команд.

– Многие хоккеисты после завершения карьеры в быту теряются из-за того, что нет расписания чёткого как раз.

– Понимание есть, куда двигаться. Растут дети, хочется им уделять как можно больше времени. Но, к сожалению, сейчас я переехал по работе в другой город. Буду стараться чаще видеться с ними, подсказывать по спортивной части и в жизни.

Не так всё плохо, как многие думают, после завершения карьеры. Да, с какой-то стороны может казаться, что появилось больше свободного времени, но, с другой стороны, это обманчиво. Добавились перелёты, передвижения между городами. Физическая нагрузка снизилась, однако ментальная возросла. Когда ты на льду, в процессе, можешь помочь, сейчас – нет. Поэтому больше переживаешь. Немного не по себе становится.

– Похожее чувство ведь испытывают игроки, которые из-за травмы не могут помочь команде.

– Я всегда говорил, что с трибуны смотреть хоккей, если это твоя команда и ты переживаешь за её результат, гораздо сложнее.

– Ваша семья сейчас в Москве живёт?

– Да, на данный момент семья в Москве, я – здесь. Стараемся летать друг к другу. Не так много времени пока прошло, посмотрим, что получится из этого. Если всё будет хорошо, может, обратно приедут.

Сергей Широков с супругой Юлией Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«После перехода в «Сибирь» многие думали: «Зачем он нужен здесь? Приедет, заработает денег и уедет. Привезли ветерана»

– Как-то известный теннисист Карен Хачанов рассказывал, что некоторые в туре постоянно пропускают дни рождения детей из-за турниров. У вас мыслей каких-то не было на этот счёт? Больше уделить им время.

– По возможности стараюсь быть рядом. Когда играл, конечно, на какие-то дни рождения выпадали выездные игры, никуда от этого не уйти. Хороший вопрос: я, кстати, не смотрел ещё расписание в этом году (улыбается). Вроде играем где-то.

Это жизненный момент, через который надо пройти. Хорошо, что этот выбор мы делаем сами. По крайней мере, я знал, чем буду заниматься и куда иду. Ребята часто жертвуют времяпрепровождением с семьёй, потому что много разъездов. Сейчас у меня это продолжается, только немного в другом статусе. Такова жизнь. Нужно понимать, ради чего ты это делаешь. Всё это ради нашей семьи, детей. Издержки бывают.

– На церемонии закрытия сезона КХЛ взглянул на вас, когда объявили победителя в номинации, и у вас даже походка волнительная была, которая сразу навела на мысль, что, возможно, сейчас будет объявлено о завершении карьеры.

– Конечно, это непростой момент был. Когда сидел на вечере, было всё спокойно, не переживал, ни о чём не думал. Но когда пришло время, волнение подошло. Было трогательно, поэтому искреннее получилась речь. Над решением долго думал, однако принято оно было в моменте.

– Когда начали говорить, слеза будто слова съедала.

– Было немного! Когда начинаешь вспоминать, что было, проскальзывают всякие флешбэки. Тем и интересна жизнь – не знаешь, что будет дальше.

– Речь писали, репетировали как-то?

– Нет, вообще ничего не писал. Продумывал, конечно, но в голове было одно – никого не забыть. Думаю, всех вспомнил. Если нет, то всем огромное спасибо.

– Как проходили раздумья о том, чем будете заниматься после завершения карьеры?

– Варианты были, но Лев Игоревич Крутохвостов предложил работу в клубе. Посчитал, что это новый вызов для меня. Переходя в каждую команду, пытался доказывать, что готов. После перехода в «Сибирь» многие думали: «Зачем он нужен здесь? Приедет, заработает денег и уедет. Привезли ветерана». Общественное мнение у нас так работает.

Здесь такая же ситуация: «Зачем он приехал, что он тут будет делать?» Каждый раз одно и то же. Тем и интересно, что ты ставишь какие-то задачи перед собой, спасибо Льву Игоревичу за доверие. Будем работать, помогать.

«Опыт работы помощником тренера был так себе. Когда стоял на лавке, спина устала, просто замёрз»

– Почему выбрали именно скаутское направление?

– Лев Игоревич предложил, я подумал, что интересная работа: поиск игроков, формирование команды. Нужно пройти адаптацию, здесь новое направление. Начинаешь видеть то, о чём никогда и не думал, когда находился на льду и в раздевалке.

– Не сложно ли ментально сразу руководителем становиться?

– Да не сложно. Чем быстрее ты поймёшь, что не хоккеист больше, тем лучше. Знаете, многие ходят и думают: «Я бы здесь сейчас сделал, а этот плохой – не может». Чем быстрее ты убьёшь в себе хоккеиста, именно как игрока, и будешь смотреть на это с другой стороны, тем проще.

– Получается, как в тренерской деятельности?

– Как везде. Если ты работал водителем, а потом переходишь на другую должность, тебе нужно убить водителя в себе и не говорить таксисту, как ему правильно ехать.

Сергей Широков Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

– Многие видели вас тренером после завершения игровой карьеры, всё-таки и капитаном долгое время были, и на тренерскую скамейку вставали. Рассматривали это направление?

– Быть тренером очень тяжело. Это 24 на 7 надо быть в мыслях, думать, что улучшить, тебя постоянно нет дома. Опыт у меня был, когда стоял на лавке, спина устала, просто замёрз (смеётся). Мне предложили тогда встать на лавку, помочь ребятам. Когда от тебя ничего не зависит и ты просто стоишь наблюдаешь… Опыт так себе. Выиграли бы если, наверное, было бы по-другому. То, чем сейчас занимаюсь, мне больше интересно. Но чем чёрт не шутит? Время покажет.

– Расскажите о тех ощущениях. Чувствовали себя как партнёр для ребят или как тренер?

– Конечно, как партнёр. Не как тренер ни в коем случае!

– Каковы детали в работе скаутом?

– Мы только начали – я и Валентин Александрович [Пьянов]. Нужно обладать огромным количеством информации о хоккеистах, о ребятах, которые растут. Мы только учимся. Слушаем советы, нам подсказывают. Не могу сказать, что хоккейный рынок является огромным. Мы прекрасно знаем, сколько народу играет у нас в лиге, сколько готовы приехать из других стран. Раньше европейцы сильные ехали, сейчас их нет, к сожалению.

Не каждый иностранец теперь едет в Россию, у каждого свои причины. С одной стороны, это упрощает нам работу. С другой – усложняет. Нужно порекомендовать кого-то, постараться привезти.

Много молодых ребят. Ты кого-то посмотрел, хочешь усилиться, предлагаешь руководству. Оно связывается с командой, а там отвечают: «Извините, он у нас, мы его никуда не денем».

– На данном этапе у вас с Пьяновым есть какой-то ментор, который помогает, направляет вас?

– Да нет, стараемся черпать информацию у всех, впитывать. Мы как дети – у нас чистая голова, в которой начинает копиться информация. Здесь нужно правильно реагировать на то, что тебе говорят: советы, подсказки.

– Скажите, как выглядит классический рабочий день Сергея Широкова.

– Такого нет. Приходим с утра на работу, общаемся с руководством, тренерским штабом, с ребятами, высказываем мнения. Такого, чтобы пришёл, включил компьютер, в шесть часов ушёл, нет.

– Вы сказали, что многое узнали, о чём даже не думали по ходу игровой карьеры. О чём речь?

– О вещах, которые иногда происходят в хоккее, будучи игроком, ты не задумываешься даже. Ничего сверхъестественного, но, когда происходит условный обмен, ты внимания этому серьёзного не придаёшь.

«Вот есть хоккеист, его игра не устраивает, поменяли его», — многие подобным образом думают. Но это далеко не так: есть потолок зарплат, финансы. Есть лимитчики, ты уже на следующий год должен думать, кто у тебя будет, нельзя жить только сегодняшним днём.

– Вы в одном из интервью говорили, что дети помогают вам быть на одной волне с молодыми игроками: тренды всякие, приколы. Это сейчас помогает?

– Да нет. Понятное дело, когда в раздевалке находишься, можешь посмеяться, пошутить. Сейчас другая история, субординация всё равно существует. С молодёжью уже не так близко общаемся.

Да, дети действительно помогают. Они занимаются хоккеем, у них есть своё мнение. Порой оно очень интересное (улыбается).

– Успели понять, чем молодое поколение от вашего отличается?

– Об этом можно беседовать очень долго, все прекрасно это понимают. Жизнь течёт – сегодня такие, завтра – уже другие. Нужно находить подход, мотивировать. Наша работа заключается в том, чтобы доставать лучшее из ребят.

«Посмотрим, что покажет сезон. Может быть, я скажу: «Спасибо, хоккей. Больше не хочу, поехал к семье»

– Люзенков ещё в августе говорил, что раздевалка для вас и Пьянова открыта.

– Да, мы заходим, общаемся. Это изначально ещё обсуждалось. Нормально разговариваем, никаких запретов у нас нет. Они тоже могут к нам заходить, задать вопросы, поговорить не о хоккее.

Люзенков – о «Сибири» без Широкова и Пьянова: Люзенков рассказал, отразится ли на «Сибири» завершение карьеры Широкова и Пьянова

– Формат этих бесед товарищеский?

– Да. Когда к тебе кто-нибудь придёт, ты же не скажешь: «Давай на вы разговаривай, будем о жизни беседовать». Всё обычно. Ребята понимают, что мы уже в другом статусе находимся.

– Говорят, что возвращение Кошелева в «Сибирь» произошло при вашем прямом участии. Это правда?

– Мы общались на сборах в Минске. Думали, что неплохо было бы усилиться, смотрели ребят. Предлагали тренерскому штабу свободных агентов. Был сделан выбор в пользу Семёна, он был на пробном контракте с «Шанхайскими Драконами». Сошлись на том, что это усиление для нашей команды. Он как будто и не уходил.

Сергей Широков и Евгений Бирюков на предсезонном турнире в Минске Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

– Даже в тройке той же играет.

– Да, его туда изначально и рассматривали.

– Как работаете с Валентином Пьяновым? Официально вы его руководитель.

– Такого нет у нас. Постоянно на связи. Валентин больше за «Снайперов» отвечает, ребятам помогает, там тоже непростая ситуация с хоккеистами – нужно находить новых ребят, пытаться привезти их сюда.

– Ваша цель – стать генеральным менеджером клуба КХЛ?

– Слушайте, плох тот солдат, что не хочет стать генералом. Везде есть куда расти. Посмотрим, что покажет сезон. Может быть, я скажу: «Спасибо, хоккей. Больше не хочу, поехал к семье».

– Если не хоккей, то что? Думали об этом?

– Были предложения, чем заняться, но я выбрал профессиональную историю с хоккеем. Это игра, которой посвятил всю жизнь, мне она нравится, я получаю удовольствие, находясь в процессе.

– В Новосибирске всегда трепетное отношение к местным игрокам. Вы не из таких, отыграли за команду только два года. Объясняли себе, как получили такую всеобъемлющую любовь от болельщиков?

– Не знаю, как так получилось. Может быть, потому что приехал и искренне старался делать хорошо работу. Наверное, всё совпало: хороший сезон, Матч звёзд в городе, игра шла. Спасибо болельщикам, что так приняли. Можно сказать, чувствую себя тут, как в родном клубе, хотя прошло буквально два года.

Новосибирск – хоккейный город. Как Женька [Кузнецов] сказал: «Сибирская Канада». Болельщики тут разбираются в хоккее. Мы прошли серии побед и поражений – причём длительные такие. Поддержка ощущается, всегда знаешь, что тебя поддержат 12 тысяч человек. Это дорогого стоит, приятно выходить на каждую игру.

Когда я был молодой, Виктор Васильевич Тихонов говорил: «На вас скоро, как на похороны, только друзья и родственники будут ходить». Здесь такого нет. Надеюсь, никогда и не будет.

– Поэтому тут и остались?

– В принципе, когда ранее приезжал в Новосибирск, в старый ЛДС, чувствовал эту хоккейную атмосферу, здесь она тоже чувствуется. Там очень круто было играть, всегда нравилось: по-хоккейному, по-живому, по-настоящему.

– Как видите развитие «Сибири» как клуба?

– Это глобальная и философская история, про это долго можно говорить. Нельзя требовать, чтобы команда в моменте взлетела наверх. Потихоньку, шаг за шагом двигаться и бороться в идеале за чемпионство. Сколько будет длиться этот путь, неизвестно. Болельщики заслуживают побед.

Чтобы это сделать, нужно провести огромную работу. Ребята, тренерский штаб, руководство – все должны быть объединены одной целью. Знаете, это как кубик Рубика: пока ты в нужное место всё не поставишь, все цвета и углы, полной картинки не получится.

– Вам могут ведь на это сказать: «Как команда будет бороться за чемпионство, если у неё не топовый бюджет, а подпитки снизу не так много?»

– Нужно сделать так, чтобы она появилась. Надо работать со школой. Понятно, что не всё так просто. Хочется, чтобы школа подпитывала МХЛ, а МХЛ – КХЛ. Также хочется, чтобы молодые ребята приходили не потому, что они лимитчики и так прописано в регламенте, а потому, что они доказывают уровнем и мастерством, что готовы играть во взрослый хоккей, быть в команде мастеров.

Пытаемся это объяснять ребятам: кто-то слышит, кто-то – нет. Хотелось бы, чтобы они понимали, что в команду мужиков нужно заходить готовыми.

Если начать рассуждать: молодой парень пришёл в команду, тренируется два года. Его переодевают 13-м нападающим или седьмым защитником. Он не проходит в состав. Однако регламент обязывает все клубы заявлять его. Проходит два года, а места-то больше нет! Его приходится выгрызать, быть сильнее тех, кто уже находится в команде, а он не привык это делать.

Не так много ребят остаются в команде, когда перестают быть лимитчиками, и потом теряются. Приходят на сборы, а места в составе нет. Куда их девать?

Сергей Широков Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

– В ВХЛ.

– А там такие же ребята, которые место не отдадут! ВХЛ – непростая лига. Не каждый сможет там играть. Приехать из Новосибирска в другой город не так просто, как многие думают. Там же тоже мужики играют, кормят семьи. Прийти и сказать: «Я буду здесь играть»? Так не работает.

– А как вообще смотрите на всю эту историю с лимитчиками? Ведь палка о двух концах.

– Согласен, что это палка о двух концах, много об этом говорили уже, что ребята для сборной нужны. Это здорово, конечно, но только тогда, когда есть игровая практика. Когда её нет, лучше играть в МХЛ или ВХЛ, чем просто переодеваться на игру и быть в заявке, смотреть игру со скамейки.

Ладно ещё, как раньше было: меньше игр, больше тренировочного процесса. Тренироваться со взрослыми мужиками – здорово. Сейчас матчей может быть по 15 в месяц, тренировочный процесс не настроен на развитие – больше на восстановление, тактические действия, игру в неравных составах. Для молодого игрока тренировочный процесс теряется, он находится не в игровом тонусе.

Когда играют четырёхматчевую серию через день, в выходной восстанавливаются и тренируют тактику. Там нужно отдыхать, потому что это тяжело. А ещё не дай бог травмы. В раннем возрасте нужно играть.

«На тот момент думал: «Финал и финал». Сейчас понимаешь, что это просто нереально! Финал Кубка Стэнли не у каждого есть»

– Помню, когда на Матче звёзд вы выиграли в конкурсе какую-то сумму денег, то сразу отправили её на благотворительность. А вообще, ааа целенаправленно и систематизировано занимаетесь этой историей?

– Если честно, нет. Но это хорошая история, нужно помогать. Знаю, что «Сибирь» много для этого делает, я всегда стараюсь в этом принимать участие, потому что это важно для тех, кто нуждается.

Здорово, что на Матче звёзд удалось помочь ребятам из следж-хоккея, знаю, что и другим кто-то помогал. Для нас это не очень затратная и затруднительная история, но для тех, кому надо, это важно. Разговаривал со следж-хоккеистами, они сказали, что для них это серьёзная помощь, им приятно.

– Убеждён, что есть много хоккеистов, которые этим занимаются, но почему это никак не освещается? Это же своего рода мотивация для остальных.

– Каждый по-разному к этому относится: кто-то не хочет про это говорить, кто-то желает, чтобы сказали. Согласен, что многие ребята помогают.

– А у вас какая позиция?

– Я спокойно к этому отношусь. Если оглашается, здорово, чтобы другие это видели, последовали примеру. Но если люди хотят делать добрые дела и оставаться в стороне, почему нет? Это тоже позиция.

– Какую оценку можете дать игровой карьере?

– Если честно, осознание ещё не пришло. Мне говорят: «Ты же олимпийский чемпион, чемпион мира». Но на данный момент осознания нет. Думаю, оно придёт позже. Ещё не так много времени прошло после завершения карьеры. Когда выигрываешь, чувствуешь вкус этих побед, хочется продолжать, больше и больше. Это то, что тебя двигает вперёд.

Понимания пока нет. Очень сложно про себя как-то говорить.

– А какой момент был лучшим в карьере?

– Ой, много классных моментов! Сборная – отдельная история. Юниорские, молодёжные, взрослые чемпионаты мира. Два раза серебро брал в составе молодёжки, потом начинаешь анализировать и понимаешь, что проиграл в финале канадцам в Канаде. Когда они выиграли золото в Ванкувере, там из этой сборной было восемь-девять хоккеистов. Приходит понимание, против кого ты играл. И здорово, что так получилось.

Жаль, что сейчас ребята не могут соревноваться со сверстниками, потому что молодёжный чемпионат мира – классная история, которая не может повториться.

Два года в Канаде для меня – толчок в карьере, который я всегда вспоминаю с позитивной стороны. Да, не получилось закрепиться, но тот опыт мне помог в дальнейшем. Даже сейчас остались знакомые, с кем общаюсь.

Хоккей открывался с разных сторон. Был момент: игрок основного состава получает травму, меня отправляют вниз, другого поднимают наверх. Фраза, которая была сказана мне генеральным менеджером, звучала так: «Это не хоккей – просто бизнес». В этот момент начинаешь понимать, что не всё от тебя зависит. В Америке хоккей больше про бизнес.

Сергей Широков в составе «Ванкувера» Фото: Jeff Gross/Getty Images

– Вы же в финальной серии «Ванкувера» с «Бостоном» были при команде.

– Да, я был на всех играх, перед седьмым матчем разминал вратаря. На тот момент думал: «Финал и финал». Сейчас понимаешь, что это просто нереально! Классно, что получилось поучаствовать в том процессе. Финал Кубка Стэнли не у каждого есть. Некоторые ребята по 10 лет играют и не добираются до этого. А у меня была возможность посмотреть, как это работает, как происходит, как люди готовятся.

Те два года сыграли большую роль в моей карьере. Приехав оттуда, я уже по-другому смотрел на хоккей.

– Мысли не было, что все трофеи завоёваны, кроме одного – Кубка Стэнли? И он был чрезвычайно близок.

– Да нет, как случилось, так случилось. Сожалений по поводу карьеры нет. Если бы спросили, что бы я поменял, ответил бы, что ничего. В каких-то моментах мог задуматься, но глобально не сожалею ни о чём. Но это пока. Может быть, через годы какие-то воспоминания придут.

– А с негативной стороны что-то сразу вспоминается?

– Когда молодёжные чемпионаты мира проигрывали. Тогда серебро воспринималось как-то так: «Блин, серебряные медали…» Сейчас понимаешь, что не проиграл, а выиграл серебро. Ты прошёл путь, который привёл тебя к этим медалям. Сейчас, вообще, смотришь на поражения и думаешь, что они были объективны. Опять же, о молодёжке – у нас сильная команда была. Овечкин, Малкин, Радулов. Было стыдно? Нет. Ни про какой из моментов карьеры я не скажу: «Не хочу об этом говорить».

– Кем себя видит Сергей Широков через 10 лет?

– Ох, 10 лет… Сложно сказать. Сколько всего может измениться, не знаешь, что будет завтра. Дети подрастут, дедушкой хотелось бы стать (смеётся), поучаствовать в воспитании внуков. Самому интересно, что будет дальше.

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