«Чувствуем море поддержки от президента Беларуси». Разговор со звездой минского «Динамо»

Канадский защитник Тай Смит проводит второй сезон в составе минского «Динамо». Несмотря на в целом сложное начало регулярки для всего белорусского клуба, персонально Смит в первый осенний месяц продемонстрировал поистине гроссмейстерскую результативность: в девяти встречах он набрал 10 (1+9) очков и побил рекорд по продолжительности результативной серии для защитников минского «Динамо», ранее принадлежавший Бреннану Менеллу.

В конце сентября на данный момент входящий в топ-10 бомбардиров нынешней регулярки защитник дал эксклюзивное интервью корреспонденту «Чемпионата», в котором рассказал о приходе в клуб российского тренера Сергея Брылина, важности личной статистики и общении с друзьями за океаном.

«Желаю белорусским парням в НХЛ всего наилучшего. Похоже, у них всё хорошо»

— Мне кажется, что этот сезон начался для вас немного тяжеловато. Можете проанализировать причины?

— Почти все матчи, которые завершились для нас поражениями, были равными. Думаю, определённо есть компоненты, которые мы бы хотели подчистить, над которыми всегда работаем, но довольны нашими победами, необходимо стараться двигаться по победной дороге.

— Перед сезоном команду покинули несколько важных игроков – Пинчук, Бориков и Мороз. Как думаете, это повлияло на вашу игру, на перестройку команды?

— Эти парни очень хорошие игроки. В прошлом году они были большой частью нашей команды, поэтому нашим новым игрокам предстоит заменить их, но у нас есть достойные новички, которые сейчас играют действительно здорово. Кто-то приходит, кто-то уходит, так каждый сезон, таков хоккей. Желаю парням всего наилучшего в этом году, наше руководство хорошо поработало, заполнив эти слоты в составе.

Тай Смит Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

— Вы поддерживаете с ними связь сейчас?

— Просто видел их здесь летом на тренировках. С тех пор совсем с ними не разговаривал, но, похоже, у них всё хорошо.

— Знаю, у вас немного свободного времени, но смотрите ли вы какие-нибудь матчи в КХЛ или НХЛ в течение сезона?

— Да, но, очевидно, НХЛ сложно смотреть из-за разницы во времени, бывают дневные матчи или хайлайты. Мне нравится за этим следить, к тому же мои друзья играют там.

«Назначение Брылина – приятный сюрприз, уже пересекался с ним»

— Знаю, что вы играли за «Нью-Джерси», а ваш новый тренер Сергей Брылин тоже работал там долгое время. Было ли приятным сюрпризом для вас его назначение?

— Да, конечно. Это был приятный сюрприз. Очевидно, я уже немного пересекался с ним в «Нью-Джерси», когда он работал в системе клуба. Очень обрадовался, у меня был хороший опыт общения с ним в прошлом, все мои друзья, у которых он был тренером, говорили о нём только хорошее.

— Он вообще требовательный тренер?

— Думаю, он соблюдает баланс. Наш тренер знает, чего хочет, у него есть система.

Сергей Брылин Фото: Денис Костюченко, photo.khl.ru

— Вы сказали о системе. Как можете охарактеризовать стиль хоккея, который от вас хочет видеть Сергей Брылин?

— Мы хотим играть быстро. Естественно, требования могут немного меняться в зависимости от того, против кого мы играем. Если говорить в целом: быть агрессивными, играть быстро, быстро закрывать зоны в обороне, прерывать атаки соперника как можно быстрее, чтобы начать подниматься в атаку.

Что сказал главный тренер минского «Динамо» о своей задаче в клубе: «У «Динамо» должно быть своё узнаваемое лицо». Брылин — о цели работы в минском клубе

— Это сильно отличается от хоккея Дмитрия Квартальнова?

— Очевидно, есть некоторые различия. Это разные тренеры. Но в хоккее всегда будут сходства, в том смысле, что к игре не так и много подходов.

«Пытаюсь учить язык, но он очень сложен»

— Вы защитник, но набираете много очков, особенно в этом сезоне. Очко каждую игру, можете побить все рекорды результативности Бреннана Менелла, который когда-то играл за минское «Динамо». Для вас вообще важна личная статистика?

— Даже не знал о таких рекордах, так что это не то, на чём я заостряю внимание. Для меня важно помогать команде побеждать, думаю, когда создаю голевые моменты для нас, это и способствует победе коллектива. Надеюсь, их будет как можно больше.

— Вы живёте в Минске уже несколько лет. С кем больше общаетесь – с североамериканцами или с местными ребятами?

— У нас много очень хороших ребят в этом году, с которыми очень хорошо лажу. Но и в прошлом году у нас тоже были отличные парни. В целом дружу со всеми ребятами в команде независимо от национальности.

Тай Смит Фото: Денис Костюченко, photo.khl.ru

— Как у вас с изучением языка? Говорите, понимаете?

— Чуть-чуть, немного (произносит на русском). Немного понимаю, пытаюсь учить, язык очень сложный, но я стараюсь.

— Минск — современный город. Нравится ли вам гулять по нему, какие ваши любимые достопримечательности?

— Да, Беларусь прекрасна, а Минск — удивительный город. Отличное место для жизни. Трудно сказать, у нас не так много времени, чтобы посетить кучу мест, просто потому что график очень плотный. Однако тут есть множество отличных ресторанов, куда нам всем очень нравится ходить.

Разговор с другим игроком минского клуба: Эксклюзив Американский форвард минского «Динамо»: не пробовал ни белорусскую, ни российскую водку

— Пробовали ли в местных ресторанах какие-нибудь блюда национальной кухни?

— Да, думаю, нам дают их на арене, это очень вкусная еда. Но, к сожалению, названий блюд я не помню.

«Разговариваем с Джеком Хьюзом почти каждый день, был очень рад за него на Олимпиаде»

— Вы упомянули, что общаетесь со своими друзьями за океаном. Знаю, что вы жили с Джеком Хьюзом в одном номере. Смотрели ли Олимпийские игры? Поздравили его?

— Да, мы смотрели Олимпиаду. Джек Хьюз — один из моих лучших друзей. Мы жили вместе два года и поддерживаем связь. Разговариваем практически каждый день. Так что хоть я и канадец, но был очень и очень рад за него, когда он забил тот гол. Это отличный парень и очень близкий друг, поэтому я был счастлив. Конечно, сразу поздравил. Один из моих самых счастливых моментов при просмотре хоккея был, когда Джек забросил ту шайбу, так что я был очень рад за него.

— То есть для вас не было разочарованием видеть, что он выиграл, а Канада проиграла?

— Я также очень хорошо дружу с парнями из канадской команды. Болею за Канаду, конечно, так как люблю свою страну. Но моя дружба с ним важнее, поэтому совсем не расстроился.

— Некоторые люди говорят, что канадцы и русские немного похожи, потому что у нас в странах суровый климат, мы любим хоккей. По вашему мнению, у нас большего похожего или мы слишком разные?

— Определённо, есть сходства, как вы сказали, климат и хоккей. Но дело в том, что большинство знакомых мне россиян – это хоккеисты, а хоккеисты в целом часто похожи.

«Атмосфера на «Минск-Арене» даже лучше, чем в НХЛ»

— Когда впервые попали в Беларусь, а затем и в Россию, вас что-то удивило? Быть может, удивляет до сих пор?

— Думаю, ничего не удивило, так как слышал много хорошего и о России, и о Беларуси, так что не был удивлён, всё очень красиво. Здесь [в Москве] тоже очень нравится.

— У минского «Динамо» прекрасная арена. Там всегда особая атмосфера. С какой-то ареной в НХЛ могли бы сравнить?

— Да, на «Минск-Арене» всё очень по-особенному. Болельщики такие страстные, песня в конце игры, когда мы побеждаем, тоже особенная («Седая ночь». – Прим. «Чемпионата»). И просто то, насколько страстно и увлечённо болельщики следят за игрой – завораживает. В каком-то смысле атмосфера на игре может быть даже лучше, чем на аренах НХЛ в Северной Америке.

Тай Смит Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— Какие-то арены, кроме домашней, ещё нравятся?

— Да, есть много отличных арен, на которых весело играть. Например, у московского «Динамо». В Омске, конечно, новая красивая арена. Вообще, по всей лиге площадки, арены просто очень классные.

Как Александр Лукашенко влияет на белорусский клуб КХЛ: Белорусский защитник московского «Динамо» высказался о любви президента Лукашенко к хоккею

— Минское «Динамо» — главная команда в Беларуси. Президент страны тоже часто ходит на ваши матчи. Это накладывает особую ответственность?

— Конечно. Мы очень гордимся тем, что выступаем за всю Беларусь. Чувствуем поддержку и то, насколько страстно фанаты и страна болеют за нас и наш успех, поэтому определённо хотим выступать для них. Президент относится к нам очень и очень хорошо и поддерживает нас, у нас море поддержки от него. И то, когда он приходит на наши тренировки, невозможно переоценить.

«Импонирует хоккейный интеллект Кучерова»

— А кто из ныне играющих российских хоккеистов вам нравится больше всех?

— О, их так много, но, наверное, сейчас интереснее всего смотреть на Кучерова. Особенно импонирует его хоккейный интеллект. Однако в НХЛ в целом играет много потрясающих россиян.

— Но самый популярный всё равно, пожалуй, Александр Овечкин…

— Он лучший снайпер всех времён, так что тоже потрясающе иметь возможность наблюдать за ним.

— Как думаете, реально ли для него побить ещё один рекорд Гретцки?

— Да, полагаю, для него нет предела. Он потрясающе забивает голы. Невероятно видеть, как долго Овечкин может это делать, ведь забивать сложно. Такое не может не впечатлять.