«Салават» пропустил шесть голов от «Сочи», «Спартак» проиграл четвёртый матч подряд.

У «Металлурга» прервалась серия побед, Сошников получил страшную травму. Итоги дня в КХЛ

30 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось шесть встреч. Представляем краткий обзор всех игр.

В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Автомобилист» принимал тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

В первом периоде в составе «Автомобилиста» шайбы забросили Джесси Блэкер и Максим Тарасов. В третьем периоде в составе «Лады» гол забил Дмитрий Кугрышев, у хозяев — Ярослав Бусыгин.

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В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Ак Барс» принимал астанинский «Барыс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

У казанского клуба шайбы забросили Дмитрий Кателевский, Григорий Денисенко, Митчелл Миллер, Кирилл Семёнов. В составе «Барыса» гол забил Всеволод Логвин.

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В Сочи на стадионе «Большой» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный ХК «Сочи» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

В составе «Сочи» шайбы забросили Матвей Гуськов, Егор Петухов (дубль), Гейдж Куинни, Артур Гиздатуллин, Тимур Хафизов. У гостей голы забили Егор Сучков, Дин Стюарт, Артём Набиев.

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В Санкт-Петербург на стадионе «СКА Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором «Шанхайские Драконы» принимали магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе «Шанхайских Драконов» шайбы забросили Дэвид Чен, Райли Саттер, Тахир Мингачёв, Нейт Сюсиз. У «Металлурга» гол забил Никита Коротков.

У «Металлурга» после этого матча прервалась победная серия из пяти игр.

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В Москве на стадионе «Мегаспорт» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Спартак» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Нападающий «Трактора» Никита Сошников в концовке первого периода получил страшную травму, влетев головой в борт. С площадки его увезли на носилках.

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В составе «Спартака» голы на свой счёт записали Михаил Мальцев, Данил Пивчулин. У гостей шайбы забросили Владислав Валенцов, Алексей Рыкманов, Александр Рыков, Михаил Григоренко.

Для красно-белых это поражение стало четвёртым кряду.

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В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Локомотив» принимал новосибирскую «Сибирь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

У «Локомотива» голы на счету Рушана Рафикова, Александра Радулова, Артёма Кузина. У «Сибири» шайбу забросил Александр Яремчук.

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Матчи 1 октября