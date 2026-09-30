У «Металлурга» прервалась серия побед, Сошников получил страшную травму. Итоги дня в КХЛ

30 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось шесть встреч. Представляем краткий обзор всех игр.
В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Автомобилист» принимал тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
В первом периоде в составе «Автомобилиста» шайбы забросили Джесси Блэкер и Максим Тарасов. В третьем периоде в составе «Лады» гол забил Дмитрий Кугрышев, у хозяев — Ярослав Бусыгин.
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В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Ак Барс» принимал астанинский «Барыс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
У казанского клуба шайбы забросили Дмитрий Кателевский, Григорий Денисенко, Митчелл Миллер, Кирилл Семёнов. В составе «Барыса» гол забил Всеволод Логвин.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В Сочи на стадионе «Большой» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный ХК «Сочи» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3.
В составе «Сочи» шайбы забросили Матвей Гуськов, Егор Петухов (дубль), Гейдж Куинни, Артур Гиздатуллин, Тимур Хафизов. У гостей голы забили Егор Сучков, Дин Стюарт, Артём Набиев.
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В Санкт-Петербург на стадионе «СКА Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором «Шанхайские Драконы» принимали магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
В составе «Шанхайских Драконов» шайбы забросили Дэвид Чен, Райли Саттер, Тахир Мингачёв, Нейт Сюсиз. У «Металлурга» гол забил Никита Коротков.
У «Металлурга» после этого матча прервалась победная серия из пяти игр.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В Москве на стадионе «Мегаспорт» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Спартак» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.
Нападающий «Трактора» Никита Сошников в концовке первого периода получил страшную травму, влетев головой в борт. С площадки его увезли на носилках.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В составе «Спартака» голы на свой счёт записали Михаил Мальцев, Данил Пивчулин. У гостей шайбы забросили Владислав Валенцов, Алексей Рыкманов, Александр Рыков, Михаил Григоренко.
Для красно-белых это поражение стало четвёртым кряду.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Локомотив» принимал новосибирскую «Сибирь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
У «Локомотива» голы на счету Рушана Рафикова, Александра Радулова, Артёма Кузина. У «Сибири» шайбу забросил Александр Яремчук.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
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