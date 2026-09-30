15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей КХЛ за 30 сентября 2026 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание, календарь

У «Металлурга» прервалась серия побед, Сошников получил страшную травму. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ за 30 сентября 2026 года
Комментарии
«Салават» пропустил шесть голов от «Сочи», «Спартак» проиграл четвёртый матч подряд.

30 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось шесть встреч. Представляем краткий обзор всех игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2026, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Блэкер – 01:46 (5x5)     2:0 Тарасов (Денежкин, Каштанов) – 11:57 (5x5)     2:1 Кугрышев (Грошев, Савчук) – 48:58 (5x5)     3:1 Бусыгин (Шаров) – 58:04 (en)    

В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Автомобилист» принимал тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

В первом периоде в составе «Автомобилиста» шайбы забросили Джесси Блэкер и Максим Тарасов. В третьем периоде в составе «Лады» гол забил Дмитрий Кугрышев, у хозяев — Ярослав Бусыгин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2026, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Барыс
Астана
0:1 Логвин (Дэй, Симонов) – 08:53 (5x5)     1:1 Кателевский (Якупов) – 21:54 (5x5)     2:1 Денисенко (Яруллин, Евсеев) – 23:20 (5x5)     3:1 Миллер (Лямкин, Якупов) – 24:14 (5x5)     4:1 Семёнов (Денисенко, Яруллин) – 59:14 (en)    

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Ак Барс» принимал астанинский «Барыс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

У казанского клуба шайбы забросили Дмитрий Кателевский, Григорий Денисенко, Митчелл Миллер, Кирилл Семёнов. В составе «Барыса» гол забил Всеволод Логвин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2026, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
6 : 3
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Гуськов (Федотов, Ахияров) – 07:41 (5x5)     1:1 Сучков (Шипачёв, Алалыкин) – 24:32 (5x5)     1:2 Стюарт (Жаровский, Алалыкин) – 29:21 (5x4)     2:2 Петухов (Гуськов) – 37:37 (5x4)     3:2 Куинни (Ахияров) – 39:16 (4x3)     4:2 Петухов (Поляков, Ахияров) – 42:40 (5x5)     5:2 Гиздатуллин (Гуськов, Петухов) – 44:16 (5x4)     6:2 Хафизов (Куинни, Ахияров) – 45:58 (5x3)     6:3 Набиев (Орлович-Грудков, Ефремов) – 56:40 (5x5)    

В Сочи на стадионе «Большой» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный ХК «Сочи» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

В составе «Сочи» шайбы забросили Матвей Гуськов, Егор Петухов (дубль), Гейдж Куинни, Артур Гиздатуллин, Тимур Хафизов. У гостей голы забили Егор Сучков, Дин Стюарт, Артём Набиев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2026, среда. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
4 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Чен (Соловьёв, Менелл) – 33:36 (5x3)     2:0 Саттер – 34:40 (5x4)     2:1 Коротков (Нечаев) – 39:30 (4x5)     3:1 Мингачёв – 51:47 (5x5)     4:1 Сюсиз (Мюррей, Эддисон) – 59:53 (en)    

В Санкт-Петербург на стадионе «СКА Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором «Шанхайские Драконы» принимали магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе «Шанхайских Драконов» шайбы забросили Дэвид Чен, Райли Саттер, Тахир Мингачёв, Нейт Сюсиз. У «Металлурга» гол забил Никита Коротков.

У «Металлурга» после этого матча прервалась победная серия из пяти игр.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2026, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 4
Трактор
Челябинск
0:1 Валенцов (Сошников, Светлаков) – 01:14 (5x5)     1:1 Мальцев – 05:35 (5x4)     2:1 Пивчулин (Филин, Мальцев) – 32:24 (5x4)     2:2 Рыкманов (Сошников, Светлаков) – 35:34 (5x5)     2:3 Рыков (Федосеев, Дронов) – 36:31 (5x5)     2:4 Григоренко (Дронов, Катчук) – 37:58 (5x4)    

В Москве на стадионе «Мегаспорт» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Спартак» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Нападающий «Трактора» Никита Сошников в концовке первого периода получил страшную травму, влетев головой в борт. С площадки его увезли на носилках.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В составе «Спартака» голы на свой счёт записали Михаил Мальцев, Данил Пивчулин. У гостей шайбы забросили Владислав Валенцов, Алексей Рыкманов, Александр Рыков, Михаил Григоренко.

Для красно-белых это поражение стало четвёртым кряду.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2026, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 1
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Яремчук (Косолапов, Диц) – 23:07 (5x4)     1:1 Рафиков (А. Радулов, Сурин) – 40:19 (5x4)     2:1 А. Радулов (Рафиков, Сергеев) – 44:14 (5x4)     3:1 Кузин (Фьоре, Иванов) – 59:59 (en)    

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Локомотив» принимал новосибирскую «Сибирь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

У «Локомотива» голы на счету Рушана Рафикова, Александра Радулова, Артёма Кузина. У «Сибири» шайбу забросил Александр Яремчук.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Календарь КХЛ

Матчи 1 октября

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 октября 2026, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Меркли (Паталаха, Уил) – 04:22 (5x5)     1:1 Сизов (Гераськин, Красковский) – 13:04 (5x5)     1:2 Журавлёв (Гончарук, Воробьёв) – 17:17 (5x5)     1:3 Гончарук (Воробьёв, Поляков) – 26:09 (5x5)    
Фонбет Чемпионат КХЛ
01 октября 2026, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Хайруллин (Замула, Барак) – 11:55 (5x4)     0:2 Хэмилтон (Карнаухов, Мамин) – 12:23 (5x5)     0:3 Хайруллин (Саморуков, Полтапов) – 32:36 (5x5)     1:3 Сотишвили (Липский, Уэлле) – 43:09 (5x4)     1:4 Дроздов (Хэмилтон, Соркин) – 55:15 (en)    
Фонбет Чемпионат КХЛ
01 октября 2026, четверг. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 4
Б
Адмирал
Владивосток
0:1 Муранов (Волков, Морозов) – 02:15 (5x4)     0:2 Чезганов (Морозов) – 24:33 (5x5)     1:2 Абросимов (Попугаев, Грегуар) – 34:04 (5x4)     1:3 Олсон (Цицюра) – 44:43 (5x4)     2:3 Грудинин (Попугаев, Абросимов) – 48:14 (4x4)     3:3 Скоренов (Квочко, Иванцов) – 54:22 (5x4)     3:4 Камара – 65:00    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android