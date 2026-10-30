Член совета директоров Ассоциации хоккея Финляндии Хейкки Хиетанен оценил решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить сборные России к международным соревнованиям.«Решение в целом непонятно. Финская федерация решительно осуждает происходящее в мире, и, на наш взгляд, в нынешней ситуации у России или Беларуси нет условий для участия в международных соревнованиях.Мы не принуждаем ни игроков, ни официальных лиц участвовать в турнирах, в которых будут сборные России или Беларуси. Понимаем и поддерживаем тех, кто не захочет участвовать в подобных соревнованиях», — приводит слова Хиетанена финское издание Iltalehti.