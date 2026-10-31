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Кучеров запросил обмен из Тампы, какие команды НХЛ могут забрать Никиту, подробности, мнение
Ваши ставки, господа! Кто выменяет Кучерова из «Тампы»?
Максим Макаров
31 октября 2026, 11:15 МСК