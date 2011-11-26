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Две шайбы Федотенко помогли помогли "Рейнджерс" выиграть у "Вашингтона"

Две шайбы Федотенко помогли помогли "Рейнджерс" выиграть у "Вашингтона"
Хоккей / НХЛ 0

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» на чужой площадке победил «Вашингтон» со счётом 6:3. Украинский нападающий гостей Руслан Федотенко провёл на льду 19.06 минуты и отметился двумя голами.

Регулярный чемпионат НХЛ

«Вашингтон» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:6 (0:0, 2:4, 1:2)

0:1 — Габорик (Степан, Анисимов) — 23:37.
0:2 — Анисимов (Макдонах, Жирарди) — 26:52 ГБ.
0:3 — Федотенко (Кэллахэн) — 27:55.
1:3 — Броуэр (Карлсон, Бэкстрем) — 28:53.
2:3 — Карлсон (Йоханссон, Орлов) — 32:52 ГБ.
2:4 — Бойл (Митчелл) — 36:49.
2:5 — Ричардс (Кэллахэн, Жирарди) — 44:15.
3:5 — Овечкин (Бэкстрем, Броуэр) — 45:57.
3:6 — Федотенко (Кэллахэн, Ричардс) — 51:40.
Вратари: Нойвирт — Лундквист.

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