Две шайбы Федотенко помогли помогли "Рейнджерс" выиграть у "Вашингтона"

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» на чужой площадке победил «Вашингтон» со счётом 6:3. Украинский нападающий гостей Руслан Федотенко провёл на льду 19.06 минуты и отметился двумя голами.

Регулярный чемпионат НХЛ

«Вашингтон» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:6 (0:0, 2:4, 1:2)

0:1 — Габорик (Степан, Анисимов) — 23:37.

0:2 — Анисимов (Макдонах, Жирарди) — 26:52 ГБ.

0:3 — Федотенко (Кэллахэн) — 27:55.

1:3 — Броуэр (Карлсон, Бэкстрем) — 28:53.

2:3 — Карлсон (Йоханссон, Орлов) — 32:52 ГБ.

2:4 — Бойл (Митчелл) — 36:49.

2:5 — Ричардс (Кэллахэн, Жирарди) — 44:15.

3:5 — Овечкин (Бэкстрем, Броуэр) — 45:57.

3:6 — Федотенко (Кэллахэн, Ричардс) — 51:40.

Вратари: Нойвирт — Лундквист.