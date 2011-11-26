В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго» одержал волевую победу над «Анахаймом» — 6:5.
Регулярный чемпионат НХЛ
«Анахайм» — «Чикаго» — 5:6 (3:2, 1:0, 1:4)
1:0 — Райан (Перри, Людман) — 01:14
2:0 — Кольяно (Селянне, Койву) — 02:13
2:1 — Шарп (Тэйвс, Кейн) — 06:09
3:1 — Селянне (Бошемен, Фаулер) — 14:36 ГБ
3:2 — Болланд (Брюнетт, Крюгер) — 17:38 ГБ
4:2 — Райан (Сбиса, Гецлаф) — 28:41
4:3 — Тэйвс (Кит, Сталберг) — 41:04
4:4 — Шарп (Тэйвс, Сталберг) — 41:32
4:5 — Шарп (Тэйвс) — 43:33
4:6 — Тэйвс (Кит, Ледди) — 49:22 ГБ
5:6 — Перри — 59:52
Вратари: Хиллер, Эллис — Кроуфорд.