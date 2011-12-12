Раутакаллио: сделали болельщикам рижского "Динамо" подарок на Рождество

Главный тренер «Динамо» Рига Пекка Раутакаллио после победы над «Витязем» со счётом 2:0 заявил, что доволен игрой своей команды.

«В первом периоде не смогли сыграть так, как требовалось, но во втором и третьем периодах уже выполнили план на игру. Горжусь, что мои парни не отвечали на провокации и сохранили холодный рассудок, показали себя настоящими мужиками.

Очень важная победа, к тому же это был последний для нас матч в Риге в уходящем году. Надеюсь, болельщики остались довольны нашей победой. По-моему, это неплохой подарок на Рождество», — приводит слова финского специалиста Delfi.lv.