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Мартемьянов: просто загадка, почему мы так неудачно начинаем игры

Мартемьянов: просто загадка, почему мы так неудачно начинаем игры
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Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги матча с рижским «Динамо», в котором его подопечные уступили со счётом 0:2.

«В очередной раз неудачно начали встречу, для меня просто загадка, почему так происходит. Получили сразу четыре удаления, чем динамовцы, команда очень грамотная и прекрасно сбалансированная, воспользовалась. Пришлось опять перейти на игру в три звена. Могу сказать только спасибо тем, кто выходил на лёд во втором и третьем периодах. Ребята не опустили руки, создали много моментов, вот только реализовать ни один из них не удалось», — цитирует тренера официальный сайт «Автомобилиста».

Говоря о состоянии здоровья травмированных и больных, наставник отметил: «С защитниками много проблем. Варг получил травму в Челябинске и выбыл, возможно, до конца сезона. Как и Аксёненко, у которого затягивается процесс реабилитации после операции. Не вполне ясно, когда вернётся в строй Савин. С нападающими, наоборот, всё более-менее нормально. Насыбуллин из-за гайморита пропустил два матча, но уже вчера тренировался. Выздоровел Крутов. Дозаявляем Богдановского из „Сибири“.

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