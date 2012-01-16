"Северсталь" взяла верх над "Амуром"

Череповецкая «Северсталь» на своей площадке обыграла хабаровский «Амур» в чемпионате КХЛ со счётом 3:2. Ключевым в матче стал первый игровой отрезок, в котором хозяевам удалось трижды поразить ворота соперника. В оставшееся время дальневосточники лишь сократили разрыв до минимума.