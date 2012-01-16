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"Северсталь" взяла верх над "Амуром"

"Северсталь" взяла верх над "Амуром"
Хоккей / КХЛ 0

Череповецкая «Северсталь» на своей площадке обыграла хабаровский «Амур» в чемпионате КХЛ со счётом 3:2. Ключевым в матче стал первый игровой отрезок, в котором хозяевам удалось трижды поразить ворота соперника. В оставшееся время дальневосточники лишь сократили разрыв до минимума.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2012, понедельник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Земченко (Казаковцев) – 06:11' (5x5)   2:0 Нуртдинов (Цветков, Немец) – 09:33' (5x4)   3:0 Шипачёв (Степанов, Чудинов) – 14:05' (5x5)   3:1 Врана – 36:08' (5x5)   3:2 Степанов (Плотников, Игнатушкин) – 57:44' (5x5)
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