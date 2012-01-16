"Северсталь" взяла верх над "Амуром"
Череповецкая «Северсталь» на своей площадке обыграла хабаровский «Амур» в чемпионате КХЛ со счётом 3:2. Ключевым в матче стал первый игровой отрезок, в котором хозяевам удалось трижды поразить ворота соперника. В оставшееся время дальневосточники лишь сократили разрыв до минимума.
КХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2012, понедельник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Земченко (Казаковцев) – 06:11' (5x5) 2:0 Нуртдинов (Цветков, Немец) – 09:33' (5x4) 3:0 Шипачёв (Степанов, Чудинов) – 14:05' (5x5) 3:1 Врана – 36:08' (5x5) 3:2 Степанов (Плотников, Игнатушкин) – 57:44' (5x5)
- 20 декабря 2019
-
19:56
-
19:42
-
19:15
-
18:56
-
18:47
-
18:36
-
18:08
-
17:56
-
17:20
-
17:08
-
16:59
-
16:37
-
16:25
-
16:14
-
16:00
-
15:40
-
15:23
-
15:20
-
15:00
-
14:35
-
14:21
-
14:10
-
14:00
-
13:35
-
13:15
-
13:01
-
12:51
-
12:30
-
12:16
-
12:05
-
11:52
-
11:28
-
11:13
-
11:01
-
10:47
Партнерский контент