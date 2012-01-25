Прямая трансляция матча КХЛ "Металлург" Мг — "Югра"

В среду, 25 января, любителям хоккея будет предложена прямая видеотрансляция следующего матча регулярного чемпионата КХЛ.

«Металлург» (Магнитогорск) — «Югра» (Ханты-Мансийск). Начало в 16:55.

Стоимость просмотра одного матча в прямом эфире составит от 29 рублей при оплате через систему электронных платежей и от 75 рублей при оплате с помощью SMS.

Для просмотра матчей необходимо:

— перейти по указанной выше ссылке либо выбрать «смотреть» напротив нужного матча в магазине «Чемпионат.com» – http://video.championat.com;

— нажать на поле «купить PIN-код»;

— заполнить форму и выбрать удобный способ оплаты.