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Прямая трансляция матча КХЛ "Металлург" Мг — "Югра"

Прямая трансляция матча КХЛ "Металлург" Мг — "Югра"
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В среду, 25 января, любителям хоккея будет предложена прямая видеотрансляция следующего матча регулярного чемпионата КХЛ.

«Металлург» (Магнитогорск) — «Югра» (Ханты-Мансийск). Начало в 16:55.

Стоимость просмотра одного матча в прямом эфире составит от 29 рублей при оплате через систему электронных платежей и от 75 рублей при оплате с помощью SMS.

Для просмотра матчей необходимо:

— перейти по указанной выше ссылке либо выбрать «смотреть» напротив нужного матча в магазине «Чемпионат.com» – http://video.championat.com;

— нажать на поле «купить PIN-код»;

— заполнить форму и выбрать удобный способ оплаты.

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