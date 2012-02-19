Крикунов: второй матч мы отыгрываемся со счёта 0:2

Главный тренер «Ак Барса» Владимир Крикунов подвёл итоги матча с «Торпедо», в котором его команда одержала волевую победу со счётом 4:3 ОТ.

«Второй матч мы отыгрываемся со счёта 0:2. Команда нацелена, готова бороться. Сегодня проигрывали и 0:2, и 2:3. Хорошо, что сумели вытащить игру. Противник играл очень хорошо и имел много моментов. Нам, наверное, где-то ещё и повезло. Но ребята были настроены. Это, наверное, в первую очередь и предопределило нашу победу. Я благодарен всем ребятам за хорошую работу», — цитирует Крикунова официальный сайт «барсов».

Говоря о травме форварда Голубева, тренер отметил: «Пока не ясно. У него большое кровоизлияние в колене. Нельзя сделать МРТ, и пока не видно ничего. Есть подозрение, что это крестообразные связки или мениск повреждён. Ещё день-два — отёк спадёт, и можно будет точно сказать».