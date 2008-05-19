Макаров: не ожидал попадания в сборную столетия
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Накануне финального матча чемпионата мира, в котором Россия обыграла Канаду (5:4 ОТ), была названа символическая шестёрка лучших хоккеистов мирового хоккея за все времена. В неё вошли четыре отечественных игрока: вратарь Владислав Третьяк, защитник Вячеслав Фетисов, нападающие Валерий Харламов и Сергей Макаров.
«Конечно, для меня включение в символическую сборную столетия стало неожиданностью, так как достойных нападающих очень много. Я рассматриваю свой приз как награду всей команде. Мне довелось играть с великими партнёрами, и я считаю, что Игорь Ларионов, Владимир Крутов и Алексей Касатонов абсолютно так же, как и я, достойны были войти в сборную», — цитирует прославленного нападающего сборной СССР и московского ЦСКА РИА «Новости».
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