С. Фёдоров: потихоньку эта команда приобретает оптимальный вид

Форвард магнитогорского «Металлурга» Сергей Фёдоров после победы над «Барысом» в седьмом матче серии со счётом 2:1 ОТ отметил, что его команда потихоньку обретает оптимальную форму.

«Хорошо, когда выигрываешь. Рад, что ребята ответственно подходили к каждому из овертаймов этой серии. Понимали, что одна ошибка отправит нас в отпуск. „Барыс“ имел достаточно шансов и дома у себя закончить серию, и здесь. И вообще 1-3 — это очень серьёзный счёт, который отыгрывается не так часто. Ну а седьмая игра всегда и в психологическом, и в физическом плане равна. Думаю, никто не удивился, что сегодня опять дело дошло до дополнительного времени. Это очень тяжёлая, напряжённая игра. Но мы смогли достойно её завершить. Наконец-то взломали эту оборону, спасибо Маркову. Потихоньку эта команда приобретает оптимальный вид», — цитирует ветерана «Спорт-экспресс».

«У нас достаточно опытных игроков. Но тут дело не в возрасте, а в воле к победе, в желании дополнительно работать до и после игры. А опыт в плане распределения сил – дополнительный плюс. Понимаешь, сколько нужно затратить сил, чтобы победить», — отметил Фёдоров.