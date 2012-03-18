Вайсфельд: обыграв "Салават", казанцы психологически сдулись

Генеральный менеджер новокузнецкого «Металлурга» Леонид Вайсфельд оценил шансы команд на выход в финал конференций Кубка Гагарина.

«Такое ощущение, что в третьем матче СКА хотел добиться победы малой кровью. Тяжело настроить людей на борьбу после 4:0 и 7:1 в двух первых поединках. Вообще, это очень плохо, когда команда побеждает с таким крупным счётом, потому что потом невероятно тяжело трудящихся „собрать“. У „армейцев“ такой состав, что они могут проиграть только сами себе. Они ведь в Петербурге и в Москве с ЦСКА и „Атлантом“ играли совершенно по-разному. Всё зависит от СКА, а не от соперника. Любая команда должна понимать: чтобы выиграть у „армейцев“, нужно прыгнуть выше головы, при условии что СКА сыграет ниже своего уровня. „Атланту“ это удалось», — цитирует эксперта Sportbox.

«Сейчас уже фаворита в паре „Динамо“ — „Торпедо“ не вижу, хотя перед началом серии я ставил на москвичей. Очень уж здорово у „Торпедо“ играет Коваль. Хотя лично для меня это не сюрприз: на секундочку, для тех, кто забыл, — именно Коваль в прошлом сезоне был первым вратарём у „Атланта“, до того момента когда получил травму в серии с „Северсталью“. И неизвестно, играл бы Барулин вообще, не сломайся Коваль. Хотя Костя невероятно отыграл в плей-офф. Наверное, „Динамо“ сейчас тяжелее, потому что они всё время имеют преимущество, но проигрывают. Вероятно, „Торпедо“ играет более терпеливо, другого объяснения нет. В Нижнем чувствуется рука финского наставника: команда очень организованная, понятно, чего тренер хочет добиться от подопечных, понятно, во что они играют. Видна система, каждый игрок знает свой манёвр», — отметил Вайсфельд.

«Если честно, я удивлен двумя поражениями „Ак Барса“. Ребята из „Трактора“ — просто молодцы, вот и всё, что я могу сказать. Мне кажется, „Ак Барс“ сейчас постиг „канадский синдром“ — ситуация, похожая на ту, когда сборная России дважды обыгрывала канадцев, а потом вылетала в полуфинале. Там было важно обыграть Канаду. Здесь — главное обыграть Уфу. Столько было разговоров о скрытом финале. Мне кажется, обыграв самого принципиального соперника, казанцы психологически сдулись. А тут ещё и потеря Алексея Морозова», — говорит руководитель.