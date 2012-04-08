Определились все пары первого круга Кубка Стэнли

Завершился регулярный чемпионат НХЛ. В борьбу за Кубок Стэнли вступают 16 команд, которые встретятся между собой в первом круге плей-офф. Сочетания 1/8 финала выглядят следующим образом.

Восток.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Оттава Сенаторз»,

«Бостон Брюинз» — «Вашингтон Кэпиталз»,

«Флорида Пантерз» — «Нью-Джерси Дэвилз»,

«Питтсбург Пингвинз» — «Филадельфия Флайерз».

Запад.

«Ванкувер Кэнакс» — «Лос-Анджелес Кингз»,

«Сент-Луис Блюз» — «Сан-Хосе Шаркс»,

«Финикс Койотс» — «Чикаго Блэкхоукс»,

«Нэшвилл Предаторз» — «Детройт Ред Уингз».