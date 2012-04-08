Определились все пары первого круга Кубка Стэнли
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Завершился регулярный чемпионат НХЛ. В борьбу за Кубок Стэнли вступают 16 команд, которые встретятся между собой в первом круге плей-офф. Сочетания 1/8 финала выглядят следующим образом.
Восток.
«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Оттава Сенаторз»,
«Бостон Брюинз» — «Вашингтон Кэпиталз»,
«Флорида Пантерз» — «Нью-Джерси Дэвилз»,
«Питтсбург Пингвинз» — «Филадельфия Флайерз».
Запад.
«Ванкувер Кэнакс» — «Лос-Анджелес Кингз»,
«Сент-Луис Блюз» — «Сан-Хосе Шаркс»,
«Финикс Койотс» — «Чикаго Блэкхоукс»,
«Нэшвилл Предаторз» — «Детройт Ред Уингз».
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