Гросс: Таратухин, Сапрыкин и Койстинен останутся в "Салавате"

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Олег Гросс заявил, что о новых приобретениях его клуба будет известно не раньше мая, и опроверг слухи о возможном уходе некоторых игроков.

«Есть определённые правила и регламент Континентальной хоккейной лиги, которые мы свято чтим. Сейчас есть категории игроков, о которых можно говорить, а есть и те, о ком пока ещё рано что-либо заявлять. Согласно правилам, в настоящее время общаемся только со своими, с действующими игроками команды, им и делаем соответствующие предложения. А после 30 апреля мы можем разговаривать с кем угодно. Поэтому ждать от нас каких-то „горячих“ новостей сейчас просто бессмысленно.

Что касается слухов о расставании с Таратухиным, ничего подобного не запланировано. У Андрея с хоккейным клубом „Салават Юлаев“ действующий контракт, в том числе и на следующий сезон. Хоккеист сейчас в отпуске. Я очень надеюсь, что он оправдает наши ожидания, даже при той ситуации, что прошедший сезон выпал из его обоймы. Но ничего страшного, он ответственный парень и разберётся со своими проблемами. То же самое могу сказать про Сапрыкина и Койстинена: у них действующие контракты и они являются игроками „Салавата Юлаева“, — приводит слова Гросса пресс-служба уфимского клуба.