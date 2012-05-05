Малкин: надеюсь, что эта победа придаст нам уверенности

Нападающий сборной России Евгений Малкин подвёл итоги стартового матча на чемпионате мира против Латвии, в котором он оформил дубль, а российская команда победила со счётом 5:2.
«К сожалению, не всё получалось так, как мы хотели. Это касается не только меня, но и всей команды. Надеюсь, что эта победа придаст нам уверенности. В перерыве после первого периода мы с ребятами обсудили ситуацию, пропало волнение. Договорились, как закрывать обзор вратарю, и всё получилось. С Пашей Дацюком мы и раньше играли вместе, поэтому взаимопонимание у нас сохранилось», — передаёт слова Малкина корреспондент «Чемпионат.com» Мария Роговская.
Отвечая на вопрос, стоит ли приглашать на чемпионат мира Александра Радулова, чей «Нэшвилл» проигрывает в серии «Финиксу» 1-3, Малкин отметил: «Думаю, будет ошибкой не взять Радулова в сборную».
- 14 октября 2022
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