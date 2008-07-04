Экс-защитник "Локомотива" подписал контракт с "Колорадо"

«Колорадо» подписал однолетний контракт с защитником Даниэлем Чернквистом, сообщает TSN. Финансовые условия не разглашаются.

31-летний швед прошедший сезон провёл в «Локомотиве», в 18 матчах регулярного чемпионата набрав 2 (1+1) очка и 14 штрафных минут. В восьми матчах плей-офф он отметился тремя результативными передачами.