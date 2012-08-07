Варнаков: в столь ответственных матчах мы решили проверить ребят постарше
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Главный тренер молодёжной сборной России (U20) Михаил Варнаков объяснил, почему не взял на матчи со сборной Канады нападающего «Северстали» Павла Бучневича.
«Бучневич — самый молодой в нашем составе и на сборе проявил себя неплохо. Но в столь ответственных матчах мы решили проверить ребят постарше. Павел, в свою очередь, поедет на представительный мемориал Ивана Глинки в Чехию с юниорской сборной. Назначение капитана? Мы этот вопрос решим уже во вторник после того, как позанимаемся в Ярославле», — пообещал тренер в интервью «Спорт-экспрессу».
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