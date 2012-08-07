Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Варнаков: в столь ответственных матчах мы решили проверить ребят постарше

Варнаков: в столь ответственных матчах мы решили проверить ребят постарше
Комментарии

Главный тренер молодёжной сборной России (U20) Михаил Варнаков объяснил, почему не взял на матчи со сборной Канады нападающего «Северстали» Павла Бучневича.

«Бучневич — самый молодой в нашем составе и на сборе проявил себя неплохо. Но в столь ответственных матчах мы решили проверить ребят постарше. Павел, в свою очередь, поедет на представительный мемориал Ивана Глинки в Чехию с юниорской сборной. Назначение капитана? Мы этот вопрос решим уже во вторник после того, как позанимаемся в Ярославле», — пообещал тренер в интервью «Спорт-экспрессу».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023