Михалек перенёс операцию и выбыл на 4-6 недель
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Нападающий «Оттавы» Милан Михалек перенёс операцию на брюшной полости и пропустит ориентировочно 4-6 недель. По сообщениями заокеанских СМИ, 27-летний форвард получил травму на тренировке в прошлом месяце. В соответствии с правилами НХЛ Михалек в отличие от остальных партнёров по команде сможет, несмотря на локаут, выходить на лёд домашней арены клуба и официально тренироваться, а также проходить восстановительные процедуры.
В минувшем сезоне Михалек набрал 60 (35+25) очков в 77 матчах.
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