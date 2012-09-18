Михалек перенёс операцию и выбыл на 4-6 недель

Нападающий «Оттавы» Милан Михалек перенёс операцию на брюшной полости и пропустит ориентировочно 4-6 недель. По сообщениями заокеанских СМИ, 27-летний форвард получил травму на тренировке в прошлом месяце. В соответствии с правилами НХЛ Михалек в отличие от остальных партнёров по команде сможет, несмотря на локаут, выходить на лёд домашней арены клуба и официально тренироваться, а также проходить восстановительные процедуры.

В минувшем сезоне Михалек набрал 60 (35+25) очков в 77 матчах.