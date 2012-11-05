И. Никитин: сборная Франции — серьёзный соперник

Главный тренер второй сборной России Игорь Никитин рассказал о подготовке к предстоящему 6 ноября контрольному матчу со сборной Франции.

«Команда Франции — серьёзный соперник. Некоторые хоккеисты играют в клубах НХЛ, Швеции, Финляндии. Команда Франции сейчас играет в группе А, несколько лет назад на равных сражалась со сборными Казахстана, Словакии. Кроме того, у французов зрелый состав: в Москву едет первая сборная, в которой собрались игроки несколько старше наших ребят.

Напомню, что в этот раз на товарищескую игру мы вызвали много хоккеистов 1990, 1991 и даже несколько спортсменов 1992 года рождения. Поэтому к матчу мы в любом случае готовимся основательно, и желание победить очень велико», — передаёт слова Никитина пресс-служба ФХР.