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Аболс: обыграли "Нефтехимик" за счёт самоотверженности

Аболс: обыграли "Нефтехимик" за счёт самоотверженности
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Исполняющий обязанности главного тренера рижского «Динамо» Артис Аболс поделился впечатлениями от игры против «Нефтехимика», в которой его команда одержала победу со счётом 1:0.

«Благодарен ребятам за самоотверженные действия в течение 60 минут игры. То, чего не хватало им в матче с „Ак Барсом“, они сегодня показали с лихвой. Может быть, сегодня по игре победила не лучшая команда, но опять-таки спасибо за самоотверженность. Не хотел бы кого-то выделять, но нельзя не отметить нашего голкипера Телльквиста. Он сыграл очень хорошо», — приводит слова тренера официальный сайт «Нефтехимика».

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