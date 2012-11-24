Аболс: обыграли "Нефтехимик" за счёт самоотверженности
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Исполняющий обязанности главного тренера рижского «Динамо» Артис Аболс поделился впечатлениями от игры против «Нефтехимика», в которой его команда одержала победу со счётом 1:0.
«Благодарен ребятам за самоотверженные действия в течение 60 минут игры. То, чего не хватало им в матче с „Ак Барсом“, они сегодня показали с лихвой. Может быть, сегодня по игре победила не лучшая команда, но опять-таки спасибо за самоотверженность. Не хотел бы кого-то выделять, но нельзя не отметить нашего голкипера Телльквиста. Он сыграл очень хорошо», — приводит слова тренера официальный сайт «Нефтехимика».
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