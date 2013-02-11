Людучин: контракт с "Нефтехимиком" у меня до конца этого сезона плюс два года

Нападающий «Нефтехимика» Роман Людучин не считает свой переход из «Локомотива» шагом назад.

«Думаю, что раз руководство нижнекамской команды провело этот обмен, значит тренерский штаб на меня рассчитывает и даст много игрового времени. По крайней мере, надеюсь, что свой шанс получу. Постараюсь выжать из него всё, что можно.

В новой команде всё нравится. Знаю многих ребят. Потихоньку привыкаю к коллективу. Получаю удовольствие от тренировочного процесса. Контракт подписан до конца этого сезона плюс два года», — сказал форвард в интервью Sportbox.