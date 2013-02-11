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Людучин: контракт с "Нефтехимиком" у меня до конца этого сезона плюс два года

Людучин: контракт с "Нефтехимиком" у меня до конца этого сезона плюс два года
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Нападающий «Нефтехимика» Роман Людучин не считает свой переход из «Локомотива» шагом назад.

«Думаю, что раз руководство нижнекамской команды провело этот обмен, значит тренерский штаб на меня рассчитывает и даст много игрового времени. По крайней мере, надеюсь, что свой шанс получу. Постараюсь выжать из него всё, что можно.

В новой команде всё нравится. Знаю многих ребят. Потихоньку привыкаю к коллективу. Получаю удовольствие от тренировочного процесса. Контракт подписан до конца этого сезона плюс два года», — сказал форвард в интервью Sportbox.

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