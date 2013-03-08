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Видео. "Детройт" — "Эдмонтон"

Видео. "Детройт" — "Эдмонтон"
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Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча НХЛ, в котором встречались команды «Эдмонтон Ойлерз» и «Детройт Ред Уингз». Встреча проходила в Детройте и завершилась победой хозяев льда со счётом 3:0.

Счёт в матче был открыт лишь в начале второго периода, когда отличился Якуб Киндл. Спустя чуть менее десяти минут Кори Эммертон удвоил преимущество «красных крыльев», а одним из его ассистентов выступил Павел Дацюк. Окончательный счёт в матче под занавес встречи установил Джастин Абделкейдер, поразивший пустые ворота «нефтянников».

НХЛ - регулярный чемпионат
08 марта 2013, пятница. 04:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Киндл (Ивз, Лашофф) – 23:16 (5x5)   2:0 Эммертон (Миллер, Дацюк) – 32:19 (5x5)   3:0 Абделкейдер (Зеттерберг, Бруннер) – 58:50 (en)
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