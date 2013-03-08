Видео. "Детройт" — "Эдмонтон"
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Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча НХЛ, в котором встречались команды «Эдмонтон Ойлерз» и «Детройт Ред Уингз». Встреча проходила в Детройте и завершилась победой хозяев льда со счётом 3:0.
Счёт в матче был открыт лишь в начале второго периода, когда отличился Якуб Киндл. Спустя чуть менее десяти минут Кори Эммертон удвоил преимущество «красных крыльев», а одним из его ассистентов выступил Павел Дацюк. Окончательный счёт в матче под занавес встречи установил Джастин Абделкейдер, поразивший пустые ворота «нефтянников».
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