Видео. "Детройт" — "Эдмонтон"

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча НХЛ, в котором встречались команды «Эдмонтон Ойлерз» и «Детройт Ред Уингз». Встреча проходила в Детройте и завершилась победой хозяев льда со счётом 3:0.

Счёт в матче был открыт лишь в начале второго периода, когда отличился Якуб Киндл. Спустя чуть менее десяти минут Кори Эммертон удвоил преимущество «красных крыльев», а одним из его ассистентов выступил Павел Дацюк. Окончательный счёт в матче под занавес встречи установил Джастин Абделкейдер, поразивший пустые ворота «нефтянников».