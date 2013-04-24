Мошаров: спортшкола "Трактор" стала лучшей среди клубных команд России

Мэр Челябинска Станислав Мошаров сказал, что спортшкола «Трактор» стала лучшей среди клубных команд России.

«По итогам этого сезона, учитывая все возрастные группы, спортшкола „Трактор“ стала лучшей среди клубных команд России. Три года назад мы поставили задачу выстроить чёткую клубную систему: спортшкола, юниорская, молодёжная лига, ВХЛ и главная команда. Считаю, что нам это удалось сделать.

В этом году команды всех возрастов нашей спортшколы вышли в финальные стадии первенства России, завоевав два золота и одну бронзу. По сумме занятых мест Челябинск оказался на первом месте», — цитирует Мошарова «Советский спорт».